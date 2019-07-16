 Для команды Зеленского разговоры с Путиным - это не табу, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщиет "Интерфакс-Украина"
"Телефонные разговоры (с Путиным. – Ред.) будут. 99% этого разговора было посвящено освобождению наших моряков и заложников, на эту тему мы готовы говорить каждый день, если нужно для того, чтобы этот процесс продвигался… Конкретной даты нет", - сказал Пристайко на брифинге во вторник в Киеве.
Представитель ОП подчеркнул, что для команды президента Зеленского разговоры с Путиным - это не табу.
"Вопрос расширения "нормандского формата" обсуждается не первый раз и не только этим президентом, но и его предшественником тоже. Есть ряд наций, которые высказывают свою заинтересованность в том ,чтобы принять участие. Не хочу называть всех, но вы знаете, что и Канада хотела бы принять участие, и Польша предлагала свои услуги, США – это логичный выбор… Формально, ответ на ваш вопрос – не рассылали приглашения, ни Великобритании, ни США принять участие в этих переговорах в составе нормандского формата", - рассказал дипломат.
При этом Пристайко добавил, что украинская сторона не может вечно работать в тех форматах, если они не приносят мир.
"Если мы увидим и убедимся в том, что эти форматы исчерпали себя, то мы будем искать другие форматы", - отметил он.
Напомним, 11 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Ты тролятина еще не поняла, что махровый черный пиар, как неестественная среда обитания вызывает отторжение. Такие как ты должны быть отторгнуты.
Зубожиння и тарифы.
В них больше витаминов.
Сейчас лето.
Нужно кушать витамины.
🤣
😁
Dmitriy Gromoff @gromoffdmitriy 17 ч.17 часов назад
Шёл 2050 год. Путин продолжает бороться с ростом цен на бензин и услуги ЖКХ, с коррупцией и ростом госаппарата, обещает к 2080 году догнать экономику Северной Кореи и поднять уровень жизни оставшихся в живых 14 миллионов россиян так, чтобы они могли питаться хотя бы 1 раз в день.
Так бывает: вот ты есть, а тебя никому не надо...
Нужно делать так, чтобы было надо!
Теракт, взорвалась АЗС. А потом говорят: Взорвалась? Нет, ну это не мы, но можем повторить. АЗС много, можно просто радиацией город загрязнить, тот же Питер или Москву, хер отмоют. И с тобой сразу же начинают разговаривать.