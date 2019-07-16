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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Для команды Зеленского разговоры с Путиным - это не табу, - Пристайко

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко анонсировал будущие телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина по вопросу освобождения украинцев из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщиет "Интерфакс-Украина"

"Телефонные разговоры (с Путиным. – Ред.) будут. 99% этого разговора было посвящено освобождению наших моряков и заложников, на эту тему мы готовы говорить каждый день, если нужно для того, чтобы этот процесс продвигался… Конкретной даты нет", - сказал Пристайко на брифинге во вторник в Киеве.

Представитель ОП подчеркнул, что для команды президента Зеленского разговоры с Путиным - это не табу.

"Вопрос расширения "нормандского формата" обсуждается не первый раз и не только этим президентом, но и его предшественником тоже. Есть ряд наций, которые высказывают свою заинтересованность в том ,чтобы принять участие. Не хочу называть всех, но вы знаете, что и Канада хотела бы принять участие, и Польша предлагала свои услуги, США – это логичный выбор… Формально, ответ на ваш вопрос – не рассылали приглашения, ни Великобритании, ни США принять участие в этих переговорах в составе нормандского формата", - рассказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине", - МИД Германии о телефонном разговоре Путина и Зеленского

При этом Пристайко добавил, что украинская сторона не может вечно работать в тех форматах, если они не приносят мир.

"Если мы увидим и убедимся в том, что эти форматы исчерпали себя, то мы будем искать другие форматы", - отметил он.

Напомним, 11 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Источник: https://censor.net.ua/n3137779
 
 
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У МЕНЯ ВОПРОС ну допустим повторяю (Допустим) освободили моряков... пока только о них с Офьиса Презило базар и слышен... а дальшечто указания Волька будет получать от Вовчика аль как????????????????????
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А порошенко от кого получало? Давай об этом поговорим. Или отсутствие обмена пленными это показатель ********************** хряка?
Ты тролятина еще не поняла, что махровый черный пиар, как неестественная среда обитания вызывает отторжение. Такие как ты должны быть отторгнуты.
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А эта публика в меру своей одаренности не понимает, что они только снижают и так скудные рейтинги сывочолого гетьмана обсирая все и всех вокруг.
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А что, ирка геращенко тебе по этому поводу методичку еще не прислала? Ты почту-то открой, может ответы и что писать здесь дальше уже там.
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Дэбило ты болотное тварь ты зеленная подонок обрезанный да тебе до Иры как до Луны хоть ты и со членом и яйцами а как мудиловод козел недоенный блеешь тут на сайте... Для команди Зеленського розмови з Путіним - це не табу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3888
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Да ладно, это фотожоп. Быть такого не может. Как это *************** порошенко жмет руку *****? Побойся Бога, а то *************** пуканы порвут. Гы.
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а ще - Педро регулярно , з ****** , телефоном спілкувався ... і не приховував цього
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Можливо шановний і героїчний Петро Олексійович хотів вбити ворога по тєлєхвону?
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Разговаривать с путиным это своего роба признак психического заболевания ,ну навроде того,как разговаривать с кучкой говна ...
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Да так же как и В Украине.
Зубожиння и тарифы.
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Всё по старому: жарим шкварки, едим вареники, пьём горилку и кацапов НАх.. посылаем.
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Шишки собирай.
В них больше витаминов.
Сейчас лето.
Нужно кушать витамины.
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... а шефа с агентурой,спасибо хоть кто-то правду ляпнул
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***** можна , а Зеленському ніз-зя...?
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При Петррилло ето немыслемо было, каждую неделю..
🤣
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Снова жиды и кацапы уничтожают украинцев,но вам же по приколу терпилам?
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Чьих холопом будешь, мальдивских??

😁
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так для цієї команди воно Владімір Владіміровіч, а не х№йло
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думаешь зря они назвались "ЗекоМанда"? Там все могут исполнять функции "той самой или как там её"
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возможно. Но похоже всесто слежения за наличием туалетной бумаги в туалете офиса президента они банят пользователей ЦЕНЗОРА
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для Наркомана нет никаких табу . Ни моральных ,ни правовых
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тот шо слева .воспоминание о будущем Для команди Зеленського розмови з Путіним - це не табу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2918

Dmitriy Gromoff‏ @gromoffdmitriy 17 ч.17 часов назад

Шёл 2050 год. Путин продолжает бороться с ростом цен на бензин и услуги ЖКХ, с коррупцией и ростом госаппарата, обещает к 2080 году догнать экономику Северной Кореи и поднять уровень жизни оставшихся в живых 14 миллионов россиян так, чтобы они могли питаться хотя бы 1 раз в день.
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Да ну нафиг Я так долго ждать не хочу пока эта крыса кремлёвская сдохнет
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Пристайко клоун: мы хотим разговаривать хоть каждый день. Но конкретной даты нет.
Так бывает: вот ты есть, а тебя никому не надо...
Нужно делать так, чтобы было надо!

Теракт, взорвалась АЗС. А потом говорят: Взорвалась? Нет, ну это не мы, но можем повторить. АЗС много, можно просто радиацией город загрязнить, тот же Питер или Москву, хер отмоют. И с тобой сразу же начинают разговаривать.
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А на самом деле страшно , когда лояльный к вате человек решает судьбу Украины .
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Да мы это уже поняли Войска на 1 км отведены Парад отменён На что ещё зепрезе пойдёт чтобы до выборов освободить моряков
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Зе не боится прямо разговаривать , в отличии от гибридного мародера. У того официально был "остаточно прощевай" , а под полой крутил с рашкой свои грязные темные делишки
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А у этого "и снова здравствуй" и "чего изволите?".
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Надопагаварить. Как там богдан сказал, 2 дорожки задуть перед этим , а хер с ним задую 4
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля команды Зеленского разговоры с Путиным - это не табу, - Пристайко
 
 
 
 
 
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