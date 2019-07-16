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 Приватизация оборонных заводов преждевременна. Об этом сейчас даже не стоит дискутировать, - Абромавичус

Заводы государственного концерна Укроборонпром (УОП) нужно корпоратизировать, но о приватизации говорить преждевременно.

Об этом заявил глава набсовета УОП Айварас Абромавичус в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Корпоратизацию конечно нужно делать, но мы не говорим о приватизации. Я считаю, что это настолько преждевременно, что даже не стоит об этом сейчас дискутировать. Если простым языком, то это позволит компаниям избавиться от излишнего вмешательства политиков в их хозяйственную деятельность, сделать реальную оценку имущества, стать более понятным субъектом для привлечения внешнего финансирования. Это также поможет прозрачно реализовать неиспользуемое имущество, которое сейчас ржавеет и гниет. А продав его, можно реинвестировать деньги в развитие. Это открывает множество возможностей вести нормальную бизнес-деятельность, в том числе создавать набсоветы", - заявил он.

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"Сейчас никто не знает, сколько и чего у нас есть. К тому же все по чуть-чуть растаскивается. Нужно проводить инвентаризацию. Выяснять что не нужно, затем от этого прозрачно избавляться и реинвестировать обратно в компанию", - добавил он.

"Например, ко мне обратилась компания из Западной Европы. Говорят: "У вас есть предприятие, которое 30 лет ничего оборонного не производит. Есть только часть продукции двойного назначения. Готовы на этом предприятии производить вышки для ветряных электростанций на $60 млн в год". Но из-за того, что в Украине некорпоратизированные компании, они юридически не имеют право создать совместное предприятие. А просто отдать заказ и не участвовать в капитале проекта они не хотят. Поэтому будут искать площадку у частных собственников. Мы должны понимать, что потеряли российский рынок, а у некоторых предприятий зависимость от него была феноменальная. И этого рынка больше не будет. Такие заводы, возможно, должны переходить на другие высокотехнологичные направления", - отметил Абромавичус.

Источник: https://censor.net.ua/n3137777
 
 
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Это преждевременно пока тебя не зе-люстрировали, дорогой Айварас.))
Ваши места займут новейшие из новых лиц.

Послом Украины в Бельгии и Люксембурге, постоянным представителем Украины при ЕС будет назначен экс-спикер Верховной Рады ВЛАДИМИР ЛИТВИН.
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Приватизация оборонных заводов преждевременна. Об этом сейчас даже не стоит дискутировать, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 4011
Тётя Роза‏ @Anakoyher 5 ч.5 часов назад

- Изя, как ты оцениваешь перспективы будущей Верховной Рады?
- Скептически, Сёма. Среди "новых" лиц там слишком много старых жоп.
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расстреливать будешь ? - судя по всему - ты готов
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Нюю, толька с ваЗЕлином..шоб небольна была свинарчукам...
🤣🤣
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Айварас, а що там Свинарчуки з Пашинським? Крали, чи ні? І тут зебенята починають сумніватися, чи Порошенко мародер, чи то так треба було до виборів говорити? Ти цифирки, цифирки озвучуй, а не лозунги. Хто, коли, скільки.
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"Что касается вероятного участия господина Гладковского или Свинарчука, то переписка не указывает на то, что он занимался или производством, или переводом средств в наличные без уплаты налогов, но для нас очевидно, что он был соучастником этой деятельности", - сказал Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

"Мы сейчас работаем, чтобы получить необходимые доказательства, чтобы расширить круг подозреваемых", - заявил генпрокурор, отвечая на вопрос о том, какова роль Гладковского-младшего в незаконных схемах в оборонном комплексе.

Он напомнил, что в производстве Генпрокуратуры есть дело о мошенничестве, которое совершил Андрей Рогоза со знакомыми ему сотрудниками СБУ.

"В ходе спецоперации вместе с внутренней безопасностью СБУ мы задержали всех трёх и сейчас они находятся на скамье подсудимых. Во время задержания у Рогозы были найдены телефоны и переписка с Жуковым и только с Жуковым, в связи с чем мы изъяли телефоны и Жукова (фигурант расследования Виталий Жуков - ИФ). Из переписки этих двух лиц видно, что господин Рогоза был фактическим собственником предприятия "Оптимумспецдеталь" и вместе с Жуковым они проводили операции поставки оборудования и деталей "Укроборонпрому" и дальнейшего перевода в наличные полученных от данной продукции средств", - рассказал Ю.Луценко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/291747-lutsenko_priznal_svinarchuka-mladshego_uchastnikom_shem_v_oboronprome_ostalosj_dokazateljstva_najti
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Приватизация оборонных заводов .....

это называется ПОНЕСЛАСЬ П**ДА по кочкам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриватизация оборонных заводов преждевременна. Об этом сейчас даже не стоит дискутировать, - Абромавичус
 
 
 
 
 
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