 Евросоюз поддерживает движение Украины к более прозрачному энергорынку, - Представительство ЕС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", такое мнение высказал первый советник и руководитель операционного отдела Представительства ЕС в Украине Йоханнес Бауэр во время круглого стола "Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы" в комитете по ТЭК Верховной Рады.

По словам еврочиновника, важным результатом реформы является старт импорта в Украину электроэнергии.

"Мы очень приветствуем возможность импорта электроэнергии и надеемся, что это повлияет на вопрос ценообразования", - подчеркнул он.

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Бауэр выразил благодарность комитету по вопросам топливно-энергетического комплекса за успешную работу по реформированию энергетических рынков в последние годы.

"Без вашей и других членов комитета преданности реформа энергетического сектора в Украине не была бы сегодня столь развитой. Комитет успешно руководил процессом принятия основных законов, связанных с реформированием рынка природного газа, электроэнергии, проведением аукционов по возобновляемым источникам и относительно регулятора в сфере энергетики. Эти законы являются ключевыми шагами по реформированию всего энергетического сектора Украины, при условии надлежащей имплементации они станут основой для интеграции наших энергетических рынков а пользу как граждан, так и предприятий Украины и Европейского Союза. Очень благодарен вам за высокий уровень сотрудничества", - сказал он.

ЕС фиксирует некоторые технические проблемы, связанные с новым энергорынком, однако, по словам Бауэра, они постепенно решаются.

"Оптовый рынок электроэнергии является несколько фрагментированным, разделенным на несколько подсегментов. И такая необычная сложность рынка, включая существование Бурштыновского острова, может снизить его ликвидность и увеличить рыночную силу отдельных игроков на этом рынке. Также несколько технических вопросов, такие как вопросы учета, порядок данных учета, должны быть решены для обеспечения надежности и финансовой устойчивости системы. Необходимо полностью реализовать анбандлинг, отделения у оператора сетей системы передачи, и в частности это должно происходить на уровне региональных компаний распределения. Я очень рад, что решаются проблемы, которые появляются на новом рынке", - отметил первый советник и руководитель операционного отдела Представительства ЕС в Украине.

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Напомним, с 1 июля в Украине стартовал второй этап энергореформы, предусматривающий запуск нового оптового рынка электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предполагает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка. Внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что внедрение новой модели рынка электроэнергии крайне важно для украинской экономики.

Как сообщали СМИ, Агентство США по международному развитию (USAID) по результатам первых 10 дней работы оптового рынка электроэнергии в Украине оценило запуск рынка как успешный, что является ключевой вехой в проведении структурных реформ Украины. При поддержке USAID и его проекта энергетической безопасности, рынок был открыт таким образом, чтобы минимизировать риски и избежать ценовых шоков для потребителей.