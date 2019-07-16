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 Общество
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Все про:адвокат (1150) Беркут (8503) суд (22319) Найем Маси (57)

 Защита обвиняемого в расстрелах на Евромайдане экс-беркутовца Янишевского просит суд освободить его из-под стражи

Адвокат обвиняемого в расстрелах на Евромайдане экс-беркутовца Олега Янишевского просит суд отменить содержание под стражей его подзащитного и изменить ему меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Громадское".

"Не могу не вспомнить решение в том числе Конституционного суда Украины, который признал неконституционным положение ч. 5 ст.176 относительно безальтернативности содержания под стражей, лиц обвиняемых, в том числе по статье 258 УК, которая также вменяется Янишевскому (Олег Янишевский - один из обвиняемых экс-беркутовцев. - Ред.)", - заявил на суде адвокат обвиняемых экс-беркутовцев Стефан Решко.

"Янишевский находится под стражей более четырех лет, мера пресечения продолжается более двух десятков раз", - добавил Решко.

Он считает, что обвинение Янишевского остается абстрактным, а его львиная доля продолжает основываться на предположениях.

"Учитывая указанные обстоятельства, возражая против продления меры пресечения Янишевскому, одновременно прошу суд присяжных отменить меру пресечения в отношении моего подзащитного Янишевского как безосновательную", - отметил Решко.

В то же время активист Маси Найем сообщил в Facebook, что бывших беркутовцев, которые причастны к расстрелам на Майдане, может выпустить Святошинский райсуд Киева.

"Прямо сейчас могут выпустить беркутовцев, которые причастны к расстрелам Героев Небесной Сотни. Они сидели под стражей 5 лет. Теперь их могут отпустить. И они 100% сбегут ", - написал он.

Защита обвиняемого в расстрелах на Евромайдане экс-беркутовца Янишевского просит суд освободить его из-под стражи 01

Активист призвал людей приезжать в суд, пока судья удалился в совещательную комнату.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137772
 
 
 Топ комментарии
 
Серьезно? Вот так просто в лоб взять и освободить? А сотням которые сейчас по их вине в земле лежат что сказать?
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можна впевнено сказати - суд задовільнить прохання адвоката.
виправдає беркута.
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дякую вам - конституційний суд: 6 квот президента, 6 квот ради і 6 - з'їзду риго-барижних суддів.
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Серьезно? Вот так просто в лоб взять и освободить? А сотням которые сейчас по их вине в земле лежат что сказать?
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Петя все сделал со свинарчуками. Или 5 лет у него не хватило чтобы всех преступников осудить? Или сколько он выпустил преступников под закон *савченко* который Петя же и придумал, все спихнув на Сравченку которая была вообще на Рашке в тюрьме.
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Кого це за 5 років було люстровано? Жодного рига, жодного злочинця, жодного зрадника не було арештовано (можен якась дрібна мерзота), а мертвечук зі іншими друзями петра жирували усі 5 років.. До чого це привело, - до зеленоботів та невіри.
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та освободите уже страдальца... ну стрелял, ну убивал... так он же ж в хорошем смысле... да и сам переживает, ногти грызет, козявки ест... ну? Скажем слово в защиту мордастого?
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ТОЛЬКО СКАЖИТЕ КОГДА ЧТОБЫ ЕГО ВСТРЕТИЛИ !)
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Ты что ли встретишь? Хоть одного встретили перед тем как они на Рашку убежали? Убийцу майдановцев Садовника выпустили и все знали и ето не помешало ему беспрепятственно выехать из Украины и никто даже в морду ему не плюнул. Все молча опустили головы и разошлись.
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Освободить мальчика. Он же выполнял приказ. Защита обвиняемого в расстрелах на Евромайдане экс-беркутовца Янишевского просит суд освободить его из-под стражи - Цензор.НЕТ 9002
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признай он свою вину и дай показания, сколько бы ему дали за выполнение преступного приказа, я не юрист неохота искать, уже б вышел, значит это комуто надо, ну нормальный адвокат ему бы сказал чувак признайся ты пересидел уже вали в рашку на говношоу у малахова выступай, он что имбицил или вы из меня пытаетесь сделать дебила, кто портнова посадит рядом с этим беркутовцем, нашли козла отпущения, что петя, ну ладно там острая фаза войны, теперь зеля, из достижений нагавкал на гопника из борисполя
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а зелений гідрант дасть йому героя України така зараз влада зелених колорадів
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Портнов-Каломоев освободит всех убийц, а их жертв посадит = фашизм на марше
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗащита обвиняемого в расстрелах на Евромайдане экс-беркутовца Янишевского просит суд освободить его из-под стражи
 
 
 
 
 
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