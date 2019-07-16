 Суд над экс-беркутовцами из "Черной роты": защита просит отпустить их из-под стражи. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Громадское".

В частности, адвокат обвиняемого в расстрелах на Евромайдане экс-беркутовца Олега Янишевского просил суд отменить содержание под стражей его подзащитного и изменить ему меру пресечения.

"Не могу не вспомнить решение в том числе Конституционного суда Украины, который признал неконституционным положение ч. 5 ст.176 относительно безальтернативности содержания под стражей, лиц обвиняемых, в том числе по статье 258 УК, которая также вменяется Янишевскому (Олег Янишевский - один из обвиняемых экс-беркутовцев. - Ред.)", - заявил на суде адвокат обвиняемых экс-беркутовцев Стефан Решко.

"Янишевский находится под стражей более четырех лет, мера пресечения продолжается более двух десятков раз", - добавил Решко.

Он считает, что обвинение Янишевского остается абстрактным, а его львиная доля продолжает основываться на предположениях.

"Учитывая указанные обстоятельства, возражая против продления меры пресечения Янишевскому, одновременно прошу суд присяжных отменить меру пресечения в отношении моего подзащитного Янишевского как безосновательную", - отметил Решко.

В то же время активист Маси Найем сообщил в Facebook, что бывших беркутовцев, которые причастны к расстрелам на Майдане, может выпустить Святошинский райсуд Киева.

"Прямо сейчас могут выпустить беркутовцев, которые причастны к расстрелам Героев Небесной Сотни. Они сидели под стражей 5 лет. Теперь их могут отпустить. И они 100% сбегут ", - написал он.

Активист призвал людей приезжать в суд, пока судья удалился в совещательную комнату.

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