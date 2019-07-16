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Все про:Минобороны (5828) обстрел (8049) Праута (18) операция Объединенных сил (1405)

 Враг в течение получаса выпустил по позициям ОС вблизи Опытного два десятка мин запрещенных калибров, - Минобороны

По состоянию на 12 часов сегодня, 16 июля, российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрелы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Максим Праута.

"На луганском направлении с половины первого ночи враг в течение 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил, которые оборудованы вблизи Крымского. Со стороны Славяносербска оккупанты выпустили 8 мин калибра 82 мм, а также вели огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На донецком направлении после 4 утра в течение получаса на позициях наших войск вблизи Опытного разорвались 11 мин 120- и 10 мин 82-мм калибров", - сообщил он.

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По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил с начала суток нет.

Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

"Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - добавил Праута.

Источник: https://censor.net.ua/n3137771
 
 
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Вони нахабніють, бо зають, що в Києві засів мирний голуб.
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То миролюбные мины. Приведите туда Кучму и Мертвечука пускай ловят
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А Володимир Олександрович надійно контролює стадіон. Во!
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Сподіваюсь, що ответка була смачна, щоб рогатих пазлами у пакетах до дому на мокшанські болота відправили!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг в течение получаса выпустил по позициям ОС вблизи Опытного два десятка мин запрещенных калибров, - Минобороны
 
 
 
 
 
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