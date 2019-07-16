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 РФ перебросила на территорию оккупированного Донбасса дополнительные снайперские подразделения, - ГУР

По информации ГУР Минобороны Украины, из РФ на территорию оккупированного Донбасса перебросили дополнительные снайперские подразделения.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Командование российско-оккупационных войск принимает меры для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур. Речь идет об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию  Донецкой и Луганской областей дополнительных снайперских подразделений, вооруженных в т.ч. снайперскими винтовками иностранного производства", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе зафиксирован рост разбойных нападений и ограблений местных жителей наемниками РФ, - ГУР

Отмечается, что одновременно принимаются меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, которые проходят службу в органах военного управления 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.

Источник: https://censor.net.ua/n3137766
 
 
 Топ комментарии
 
надеюсь это гавно не вернется в шайтанат
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значит предыдущим уже скворечники из бошек сделали РФ перекинула на територію окупованого Донбасу додаткові снайперські підрозділи, - ГУР - Цензор.НЕТ 9819
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Нам эта инфа не к чему Мы повлиять не можем Вы там лицом не щёлкайте
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надеюсь это гавно не вернется в шайтанат
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Війська "розвели" (разом з українцями) - тепер у москалів з'явився люфт - можна збільшити кількість снайперів та корегувальників на нейтральній смузі.
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А для чого? Там вже з 21.04 всі "проста пересталі стрєлять"..зе шмаркля давно астанавіл вайну..каторая біла вигадна лалітє..
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"братский народ", щоб ви повиздихали, суки!
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Ето торговые партньоры приехали для миролюбного разведения сил и братания.
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а почему ты за лавровым повторяешь, **********?
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значит предыдущим уже скворечники из бошек сделали РФ перекинула на територію окупованого Донбасу додаткові снайперські підрозділи, - ГУР - Цензор.НЕТ 9819
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А почему Украина до сих пор не перебросила радиоактивные отходы куда-нибудь в Ростов?! АЗС можно взорвать например... Снайперы - это несерьезно, один взрыв на АЗС и обещание повтора. И все.

У меня был одноклассник. Ему пообещали, что его после уроков побьют. Олег сказал хорошо и когда прозвенел звонок, он с треском опустил стул на голову обещавшего. Обещавший попал в реанимацию, дело замяли. И на Олега больше никто не наезжал. Никто ведь не хочет получить стулом по голове...
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Нам эта инфа не к чему Мы повлиять не можем Вы там лицом не щёлкайте
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ПОРА В МОСКВУ УКРАИНСКИХ СНАЙПЕРОВ ЗАСЛАТЬ !!!
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****
- а из нашего окна
площадь красная видна
- тю! а я в прицел
даже рожи разглядел
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Да вы Шо ?!
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-07072019.html

Доводим до вашего сведения, что 06.07.2019 в н\п Луганск идентифицированы в\с подразделений в\ч 35690 ( Центр специального назначения ФСБ РФ, известен под названием «Спутник». Место основной дислокации н\п Балашиха, Московская область). Судя по характеру оборудования - снайперская группа. Зафиксированное количество - 6 человек.
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"***** же тоже хочет мира -- значит с ним можно договориться."
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Тренируют своих по всему шарику где нагадили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ перебросила на территорию оккупированного Донбасса дополнительные снайперские подразделения, - ГУР
 
 
 
 
 
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