 РФ перебросила на территорию оккупированного Донбасса дополнительные снайперские подразделения, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Командование российско-оккупационных войск принимает меры для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур. Речь идет об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей дополнительных снайперских подразделений, вооруженных в т.ч. снайперскими винтовками иностранного производства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что одновременно принимаются меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, которые проходят службу в органах военного управления 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.
У меня был одноклассник. Ему пообещали, что его после уроков побьют. Олег сказал хорошо и когда прозвенел звонок, он с треском опустил стул на голову обещавшего. Обещавший попал в реанимацию, дело замяли. И на Олега больше никто не наезжал. Никто ведь не хочет получить стулом по голове...
- а из нашего окна
площадь красная видна
- тю! а я в прицел
даже рожи разглядел
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-07072019.html
Доводим до вашего сведения, что 06.07.2019 в н\п Луганск идентифицированы в\с подразделений в\ч 35690 ( Центр специального назначения ФСБ РФ, известен под названием «Спутник». Место основной дислокации н\п Балашиха, Московская область). Судя по характеру оборудования - снайперская группа. Зафиксированное количество - 6 человек.