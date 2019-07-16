 Глава МИД Венгрии Сийятро: Снимем вето на переговоры Украины с НАТО, если вернете закарпатским венграм обучение на родном языке

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал Сийярто 16 июля в Институте им. Ференца Ракоци II в украинском Берегово.
"Новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент. Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве сложится такая ситуация в парламенте, что сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами", - сказал Сийярто.
Он добавил, что венгры разработали план по улучшению отношений между Украиной и Венгрией.
"У нас есть план, как надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужна и украинская власть. Как только она вернет венгерской общине ее право на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это € 50 млн. Из этих денег можно развивать инфраструктуру, в частности, мы готовы построить 4 новых КПП на границе между Венгрией и Украиной, а также наладить сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств, экологических вопросах", - подчеркнул глава МИД Венгрии, пообещав также снять вето на переговоры между Украиной и НАТО.
а вообще посмотрим что скажут "узеленского"
пусть тогда еще польский румынский и угорский делают государствеными)
нічого дивного - всі соєві бидлотроляки , в себе в РФії , завжди голосують за ***** !
Кто не видел настоящие европейские ценности и цивилизованность могут полюбоваться.
Это шаантаж и обмен баш на баш.
Поэтому те же метода могут сработать.
****** обучают своих детей в гос. школах на других языках?
Даже еврейских детей в частных школах.
Казалось бы, сколько там тех еврейских школ.
Казалось бы, уж могли бы изыскать средства, принимая во внимание , что сделали венгры с евреями Венгрии во 2-й мировой.
Ан нет.
Патамушта Орбан очень принципиальный только в отношении того, за что ему из РФ проплачено.
Кстати.
Как там коррупция?
Не слышно что то ничего.
Неужели испарилась?
Имей совесть.
Посмотри сколько стоят овощи летом.
Это настоящий геноцид.
Тебе цены на базаре запостить?
Или проклены вас от пенсионеров записать и выложить?
Когда же вы уже нажретесь то?
чи може винний Офшоркін ?
чи Парубій - він же уособлює владу законодавчу ...
Он же обещал конец эпохи зубожиння еще весной.
Это он вам обещал.
А пенсионеры его ненавидят теперь лютой ненавистью.
Так что то ли еще будет.
Пенсіонери ненавидять Гросю і Офшоркіна ...
Да ладно.
Аж зеленеют ,надуваются и шипят от злости когда речь за него заходит.
но высрань зеленожеппая этого так и не доказала почему-то ))))
До всіх сусідів мадьяри мають територіальні претензії. Недаром в середні віки у католиків була спеціальна молитва "І від стріл мадьярських захисти нас, Боже". Це заноза в тілі Європи.
Реальні братья московітам - не тільки вломитись в хату комусь, але й ноги на стіл поставити і скорчити пику бо "мало водкі")
С другой стороны, Сентандре - сербский городок, хотя и вблизи Будапешта. На Юге всё очень перемешано.
Нічим не кращі за москальню.
Будуть ваші угри вчити українську і нікуди не подінуться.
Интересно, прокатит эта дешевка на гос уровне или нет?!
И мотивировочка: снимем вето с НАТО! Сиятро - клоун!
Копайте на него компромат и убирайте его на пенсию.
Т.е. если хоть один против решение не принимается.
Для чего ломиться в закрытые двери.
Тут важно что.
Что они показали свое личико и оно совсем не айс.
Или вы снимаете вето, или закарпатские мадьяры будут учить украинский.
Школи з мовою навчання національних меншин в
Україні не закриватимуть, - Гриневич
https://ua.censor.net.ua/news/463216/************************************************************************************
Мовна" стаття створює найбільші стіни непорозуміння у національних
громадах. Неправда, що йдеться про закриття шкіл нацменшин. Що дійсно змінює
стаття - це збільшує і запроваджує предмети українською мовою з 5-го класу. У
мене є сумнів тільки щодо пункту 4, який всіх урівнює, і каже, що після 5-го
класу тільки кілька предметів рідною мовою. Я буду дискутувати у парламенті і
пропонувати різні моделі навчання залежно від їхньої мовної специфіки",-
сказала вона.За словами Гриневич, міністерство не відмовиться від того, щоб у
школах з угорською мовою діти мали шанс вивчити українську мову."Якщо вони
всі на сто відсотків до 11-го класу навчаються тільки угорською, це неможливо
отримати належний рівень вивчення української мови. Більшість предметів будуть
вивчатися угорською. Всі батьки будуть мати вибір: давати дитину в школу з
угорською мовою навчання чи з українською. Якщо дехто каже, що звужуємо права,
коли хочемо запровадити кілька предметів українською мовою, я стверджую, що ми
розширюємо права. Без знання державної мови у випускників звужені права
професійної реалізації, доступу до держслужби, навіть до специфічної
лікувальної допомоги", - додала міністр
а что вы хотели? почти вся европа прогнулась под *****, не только ******и. европейские ценности на поверку оказались "ценностями".
Только после вступления в НАТО можно о чем-то говорить.
У Верховній Раді України зареєстрований проект закону, який пропонує визнати таким, що втратив чинність, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Згідно з повідомленням на сайті парламенту, відповідний проект закону внесли члени фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Євген Мураєв.
Раді пропонують скасувати закон про мову
Ну а мы также исходя из интересов украинской нации должны из послать!
П.С - 20-30 млрд$ буде достатньо ...?
и тут встречное предложение - всех, не согласных учить государственный язык хотя бы на уровне бытового, пусть забирают себе и оте миллионы потратят на тех, любимых и гонимых,
ибо никакой автономии и регионального языка у нас, здесь, не предусмотрено (мы уже сыты этим говном)
разделяет позицию руководителя Офиса Зеленского Андрея Богдана относительно русского языка для Донбасса и понимает, "что он имел в виду"
Потураев считает, что Украина не может принимать законы о вхождении в ЕС и НАТО, при этом якобы нарушая Европейскую хартию региональных языков.
Он убежден, что именно из-за отношения украинцев к языкам они конфликтуют с венграми и румынами.