 Пристайко: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время. Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров, но поверьте, что мы в постоянном контакте с нашей переговорной командой и осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время", - заявил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия подготовила нам ловушку", - Климкин о российском варианте освобождения моряков

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.