 Пристайко: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время. Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров, но поверьте, что мы в постоянном контакте с нашей переговорной командой и осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время", - заявил дипломат.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.
Мені цікаво, де і хто поступився нашими інтересами.
Если так, то это значит, что Вышинский очень важен для запоребрика. Впрочем, все, что надо, из него уже вытянули, теперь он - сбитый летчик.
продажні істоти...
Путину против решения Трибуналов идти не с руки - вот и разыграет "жест доброй воли". Да еще этим " спонтанным порывом любви к Украине" попробует Медведчука поддержать.
Но некоторые с упорством ослов во всем ищут зраду.
Бо не було жодної заяви.
Кацапи це наперсточники, вони завжди обдурюють.
Речь про "зраду", которая лишь в том, что вместо безусловного освобождения будет обмен. Да хрен с ними, с орками - главное украинцев домой вернуть!
а так да,мы все за все хорошее против всего плохого...
а я от ні.
Путин был так поражен массштабами коррупции порошенки и зубожинням,что решил спасти украинцев и поэтому ввел воиска.
И мы просто выполняем условие террориста их захватившего.
Поэтому вопрос Али ни какая не провокация.
Признание раши стороной положительно влияющей на лыныры и дыныры,т.е. миротворцами.
С этим как раз и связан отказ от настоящих миротворцев.
Зеленский пэрэмогу сывочолого гэтьмана себе присвоить решил!
У прес-службу Європарламенту повідомили, що у Петра Порошенка немає в графіку офіційних заходів. Екс-президент міг бі зустрітися з «потрібними» людьми у Страсбурзі і без офіційного запрошення, проте він вибрав не найкращий зі стратегічної точки зору день. У порядку денному значатиться розгляд таких актуальних для України питань, як «гуманітарна допомога Середземноморськоми регіону» і «зони чистого повітря у містах ЄС
"...Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время..." - чистая ложь
"...осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время ..." - еще одна ложь.
"...Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров..." - а шо такое? Это как в России, все засекречено? Зачем засекречено? Как же без поддержки диванных войск?
В своей ноте украинскому МИДу кремлевские хотели, чтобы в Украине моряков судили, согласившись с версией россии о их виновности.
"Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров, но поверьте, что мы в постоянном контакте с нашей переговорной командой и осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время", - заявил дипломат.
Источник: https://censor.net.ua/n3137761
і це правильна позиція.
а у нас будут "обменены". Это разные вещи. И это нам еще припомнят