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 Политика Украины
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 Пристайко: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время"

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко надеется, что украинские военнопленные моряки вернутся домой в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время. Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров, но поверьте, что мы в постоянном контакте с нашей переговорной командой и осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время", - заявил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия подготовила нам ловушку", - Климкин о российском варианте освобождения моряков

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3137761
 
 
 Топ комментарии
 
Тільки не кажіть, що ражка відпустить їх з доброї волі.
Мені цікаво, де і хто поступився нашими інтересами.
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Чим заплатить Україна за повернення наших моряків?
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Сказали тебе віддадуть. Пакуй чумайдан.Пристайко: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время" - Цензор.НЕТ 3860
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Тільки не кажіть, що ражка відпустить їх з доброї волі.
Мені цікаво, де і хто поступився нашими інтересами.
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Одного Вышинского на два десятка наших? Хотелось бы верить. В последние годы было наоборот - несколько ихних на одного нашего.
Если так, то это значит, что Вышинский очень важен для запоребрика. Впрочем, все, что надо, из него уже вытянули, теперь он - сбитый летчик.
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У нас в запасе есть еще и сбитый ПВОшник. Думаю, что на него можно небольшую кучку поменять.
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Про такого не помню. Наверное, не слишком афишировали. Можно ссылку?
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Так у вас в паРаше об этом не знают, ка СБУ выкрало в Лугандоне чувака, который командовал там ПВО в 2014.
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а должны отпустить моряков без всяких обменов и это ловушка. У рашки вместо поражения будет победа по всем каналам, тупин сохранит морду лица и 24 моряка на 1 жирновато. Зе и Ме нам расскажут тоже о победе перед выборами, ведь все средства хороши, чтобы моряки к матерям вернулись...Может оно и так...
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не так. я вже бачу, як наші кловуни намагаються нав'язати тезу "громадянська війна" і повністю виправдати росєйку.
продажні істоти...
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Не, ну нападение кацапских пиратов, включая авиацию, на катера ВМФ Украины - это никак не гражданская война...но кто ж кацапов судить будет? Девочка гаага??? Она ж наложит полные стринги гэвэлыков, когда ей судить предложат, этой изнеженной девочке гааге... головные боли, пмс, тахи- и трахикардия, да все, что угодно... доказано рейсом МН17 за 5 лет
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Кацапія? Добра воля? Це є такі наївні, які поставлять на одну полицю ці два поняття?
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Як же Пеця над тобою зебілом познущався,що в тебе і досі дупа болить.
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Не рассматриваете, Ксения, вариант давления мирового сообщеста?
Путину против решения Трибуналов идти не с руки - вот и разыграет "жест доброй воли". Да еще этим " спонтанным порывом любви к Украине" попробует Медведчука поддержать.
Но некоторые с упорством ослов во всем ищут зраду.
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Ні, не розглядаю.
Бо не було жодної заяви.
Кацапи це наперсточники, вони завжди обдурюють.
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а шо им мешает завтра новых узников набрать?хотя бы из безголовых заробитчан на расейке?и опять торговля с уступками.
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Помешает отстранение мародеров, временщиков и коллаборационистов от власти. Помешает выверенная внутренняя и внешняя политика
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та ты шо...а у вас лука не временщик и коллаборационист?и даже не мародер?
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И временщик и маргинал - но каким он тут боком?!
Речь про "зраду", которая лишь в том, что вместо безусловного освобождения будет обмен. Да хрен с ними, с орками - главное украинцев домой вернуть!
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ты сначала ответь на 16.07.2019 14:23
а так да,мы все за все хорошее против всего плохого...
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Чья политика выверенная внутренняя и внешняя? Зерро? не смешите мои тапки.
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Чим заплатить Україна за повернення наших моряків?
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Сказали тебе віддадуть. Пакуй чумайдан.Пристайко: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время" - Цензор.НЕТ 3860
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Я би погодився, але не тобі вирішувати.
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Це вже до такого ступіня ненавидишь нині громадян України, що згоден і в РФ переїхати жити із за Зеленського в президентах?
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Ти вже провокуєш. Тому тебе просто у спам.
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Тобто твоя фраза "Чим заплатить Україна..." не була провокацією, ні?
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ні. а от ваші фрази то чиста провокація.
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Тобто це не ви зраду шукаєте в темі повернення моряків, а я?
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ви настільки довіряєте рашистам ?
а я от ні.
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А как вам вот такое?
Путин был так поражен массштабами коррупции порошенки и зубожинням,что решил спасти украинцев и поэтому ввел воиска.
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Я нікому не довіряю. Мені головне, щоб хлопці повернулися скоріше додому цілі.
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Ну они заложники.
И мы просто выполняем условие террориста их захватившего.
Поэтому вопрос Али ни какая не провокация.
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Дякую. А цей коментатор посміявся у темі з нашими заручниками.
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Так понятно чем.
Признание раши стороной положительно влияющей на лыныры и дыныры,т.е. миротворцами.
С этим как раз и связан отказ от настоящих миротворцев.
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В случае обмена? Потеря трёх плав-средств, признание (косвенное) крыма как часть территории Курятника и так еще куча мелких плюшек.
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Ага! І обов'язково - до виборів. Цікаво, що кацапи отримали взамін?
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Гарантії від Зелі,що Україну він путлеру обов'язково здасть.
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Я думаю, що Зєліним гарантіям навіть пуцин не вірить. Їм вірять лищ'ше кєукраїнські Зебенята. там щось дуже конкретне і то вже, а не на перспективу.
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Соя, зрада!Пристайко: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время" - Цензор.НЕТ 2642
Зеленский пэрэмогу сывочолого гэтьмана себе присвоить решил!
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ну так Петя реально занимался их освобождением, я шо то не припомню шоб Петя бегал по фонтанам, записывал ролики с купанием в море, делал селфи с шаурмой...А ЗЕбил пиарица как раз на Петиных достижениях..
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За вышинского? Русские отдали бы и так - они обязаны выполнять решение трибунала в Гамбурге!
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Порохососы,это все-Порошенко чекають у Держбюро розслідувань на допит у зв'язку з підозрою в ухиленні від податків та відмиванні грошей. Однак у прес-службі «ЄС» заздалегідь повідомили, що ніяких повісток екс-президент не отримував, і він відлітає в Страсбург.

У прес-службу Європарламенту повідомили, що у Петра Порошенка немає в графіку офіційних заходів. Екс-президент міг бі зустрітися з «потрібними» людьми у Страсбурзі і без офіційного запрошення, проте він вибрав не найкращий зі стратегічної точки зору день. У порядку денному значатиться розгляд таких актуальних для України питань, як «гуманітарна допомога Середземноморськоми регіону» і «зони чистого повітря у містах ЄС
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Пристайко сказочник еще тот:
"...Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время..." - чистая ложь
"...осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время ..." - еще одна ложь.
"...Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров..." - а шо такое? Это как в России, все засекречено? Зачем засекречено? Как же без поддержки диванных войск?
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Каким образом чья-то надежда может быть ложью?!
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он официальное лицо, надеятся в том понимании, которое вы вкладываете в это понятие может мать, дочь... сестра... Он должен знать, что он делает. По моему мнению, сидеть им еще долго. У Пристайко другое мнение. И я не понимаю, зачем делать из этого мнения государственную тайну.
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Я совсем не симпатик Пристайко, но по его словам, у него есть основания для надежды на возвращение моряков. Интересно какой ценой?
В своей ноте украинскому МИДу кремлевские хотели, чтобы в Украине моряков судили, согласившись с версией россии о их виновности.

"Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров, но поверьте, что мы в постоянном контакте с нашей переговорной командой и осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время", - заявил дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3137761
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"Если примем их условия по морякам - Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", - подчеркнул министр КлимкинИсточник: https://censor.net.ua/n3137729
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Сущность соевых всплыла как гумно-чем хуже тем для них лучше
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очевидно так звані соєві не готові оступатись інтересами держави навіть за моряків.
і це правильна позиція.
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Пеца использовал моряков что бы решить свои политические вопросы,но это поняли даже в Германии
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Тобто винуватий Пэтя, бо падло таке направив укрїнських моряків на українських кораблях по українських водах з українського міста Одеса в українське місто Маріуполь. Я можу зрозуміти кацапорилих, але не своїх українських гнид.
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"Отпущены" это если по решению трибунала в Гааге
а у нас будут "обменены". Это разные вещи. И это нам еще припомнят
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Пока Рассея выполнила бы решение трибунала,то уже никого бы не осталось из моряков
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Правильно, будем торговать интересами государства. А лучше вообще сдаться мокшам, тогда и солдаты гибнуть не будут.
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Полонені моряки навіть перебуваючи в ув"язненні перебувають на військовій службі України. В такому статусі вони приносять велику користь своїй державі, яка бореться проти російської агресії бо посилюють тиск на загарбника завдяки діям міжнародних організацій. Це розуміють самі моряки, їх рідні, але не уклоністи, зубожілі та інші зрадофіли.
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ЗЕбил пообещал в телефонном разговоре с ****** вообще забыть тему Крыма..100%. Ну я ж никогда не поверю что ***** просто так по доброй воле отпускает. ***** может отпустить только выторговав что то во вред в ущерб Украине. При этом сам ***** то ничего не теряет, моряки то наши. СЛабых толерастов всегда будут бить в морду кацапские гопники. У толераста против гопника шансов нет. 73% это толерасты да ещё малороссы хохлы по духу и мировозрению. ХЗ какие шансы у страны выжить и в каких границах с такими 73% прокацапского предателького зебилората. Они вон щас радуюца что можно всьо па руськи, и что преЗЕдент тоже па рузьки, и что ватных Сватов будут показывать....73% малороссов хохлов так и не стали украинцами.
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Да мы знаем что вы до выборов торопитесь Сдавая интересы Украины на каждом шагу Отвели войска на 1км (пока-что только на один ) Отменили парад в угоду куйлу Падлу вышинского вы тоже выпустите можно даже не сомневаться И это только то что мы знаем
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шоу перед виборами...проте яка ціна того? але Зе білам пофіг
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зекомандисты Владимира Александровича Крузын-Штырна, имея на руках решение Международного Трибунала, Мокша просто не может не отпустить военнопленных моряков, причём безо всяких условий с её стороны.. иначе у них начнутся проблемы в любых портах и не только..
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Заместитель главы офиса президента обязан в отсутствии главы офиса президента следить за наичием бумаги в принтерах и туалетной бумаги и мыла в туалете
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПристайко: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время"
 
 
 
 
 
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