 Министр юстиции должен нести ответственность за рейдерские схемы и миллионные потери бизнеса, - ОО "Бизнес-Варта"

Речь идет о махинациях с государственными реестрами и имущественными правами, системных рейдерских захватах, в результате которых за последние годы пострадали тысячи людей. Соответствующее заявление в понедельник, 15 июля, представили в пресс-центре УНИАН.

Адвокат ОО "Бизнес-Варта" Андрей Наход подчеркнул, что Министерство юстиции во главе с Павлом Петренко фактически создало преступную схему общегосударственного масштаба по завладению имуществом, активами, бизнесом.

"Почему, по мнению бизнеса, нести ответственность должен именно министр юстиции Петренко? Дело в том, что эти "государственники", как они себя называют, выдают законодательные акты, постановления и "подзаконку", которые, по их мнению, максимально размывает ответственность за преступные действия. Но Петренко является министром юстиции с 2014 года. С тех пор была запущена так называемая реформа регистрационной службы. Под его председательством Министерством юстиции была осуществлена подготовка определенных законодательных инициатив, которые внесли ряд изменений и запустили на рынок так называемые коммунальные предприятия, осуществляющие регистрационные действия. Также были внесены изменения в Закон о регистрации юридических лиц, которые позволяют без нотариального удостоверения, без доказательства своих прав и полномочий, осуществить замену собственника", - заявил юрист.

Андрей Наход отметил, что министр юстиции не может не знать, что происходит с этой реформой, и что это – преступная схема. "Петренко однозначно отвечает за эту всю схему, однозначно должен нести за это ответственность как должностное лицо. Он является юристом, успешным адвокатом, он не мог не оценить критичности всей этой схемы. Он хорошо знал, что делают его подчиненные, для чего нужны эти постановления и подзаконные акты. Наши граждане и бизнес не знают, что будет завтра, чего им ждать, какой удар, и как защищаться. Вот почему Петренко должен нести ответственность. Это заявление подписано многими бизнесменами", - рассказал адвокат ОО "Бизнес-Варта".

В свою очередь, директор ОО "Бизнес-Варта" Ольга Матвеева акцентировала, что в сотрудничестве с бизнесом их организация написала уже несколько публичных обращений к первым лицам государства с целью остановить рейдерский беспредел.

"После окончания этой пресс-конференции мы идем к ГБР и все вместе подаем заявление о преступлении, которое подписали представители бизнеса. Но мы еще подготовили несколько заявлений на имя президента Украины. В одном из них перечислили всех регистраторов и коммунальные предприятия, а также нескольких нотариусов, которые задействованы в схемах незаконной перерегистрации. И мы просим, чтобы президент Украины обратился в Министерство юстиции с просьбой провести проверку этих лиц и этих предприятий. Мы прекрасно понимаем, что дело имеет общегосударственный масштаб и несет угрозу для государства. Поэтому также подготовлено обращение к СНБО, в котором прописана проблема с перерегистрациями и последствия, к которым это приводит", - сказала директор "Бизнес-Варты".

На пресс-конференции присутствовали многие бизнесмены, которые в свое время стали жертвами рейдеров. Они, в частности, подтвердили информацию владельца компании ОМОКС Алексея Кулагина о том, что под руководством верхушки Министерства юстиции также работает схема по вымогательству средств за возвращение законного владельца в госреестр. За это "госслужащие" просят вылатить им $50 тыс.

"Они ищут общих знакомых или кого-то, кто может на тебя выйти. На меня выходили люди, которых я не слышал по 10-15 лет, предлагали встретиться и пообщаться "относительно моей проблемы". На меня вышел человек из Минюста и говорит: "Твой вопрос стоит на личном контроле Довбенко, поэтому ты должен отдать эти средства, иначе не будет положительного решения твоего вопроса", - поделился киевский предприниматель Рубен Арутюнов.

Причем, по словам Ольги Матвеевой, большинство бизнесменов, которые столкнулись с рейдерами, принимают решение заплатить эти деньги для скорейшего решения вопроса, и лишь единицы выбирают борьбу.