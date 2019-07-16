 В рамках переговоров с РФ всегда звучит фамилия Вышинского, - Пристайко

Отвечая на вопросы журналистов, Пристайко отметил, что не может рассказать детали разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, но "действительно, фамилия Вышинского всегда есть в рамках переговоров с Российской Федерацией", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если будут приняты решения, вы увидите их в ближайшее время", - добавил он.

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Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема возращения в СЦКК российской стороны, Пристайко сказал: "Нет, этот вопрос не обсуждался".