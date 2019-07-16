 Военнослужащие со стрельбой задержали вора на территории зенитно-ракетного дивизиона в Одессе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook во вторник, 16 июля.

Согласно информации, патрульный территории обнаружил движение неизвестного лица возле техники и немедленно доложил дежурному подразделения, который за считанные минуты прибыл на место с группой усиления.

Злоумышленник был обнаружен в одном из контейнеров технического имущества зенитного ракетного дивизиона. Он применил против очередной смены слезоточивый газ и попытался убежать.

"Далее все произошло по классике, как того велит Устав: предупреждение, предупредительный выстрел и ... на поражение. Метким выстрелом из автомата Ак-74 патрульный прострелил нижнюю конечность злоумышленника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кроме баллона со слезоточивым газом нарушитель был "вооружен" инструментом, средствами радиосвязи и сумками для переноски краденого. На месте происшествия было установлено, что действует он не один, а с группой еще из трех человек, которые ждали его в автомобиле. Остальных злоумышленников задержать не удалось.

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Примечательно, что патрульный подразделения - солдат срочной службы, уже год в Вооруженных Силах. Его четкие действия по выявлению и задержанию нарушителя оценивают на отлично.

- Солдат не растерялся в ситуации, действовал уверенно, стрелял метко, чтобы нанести наименьший вред нарушителю, - говорит начальник Управления безопасности военной службы Воздушных Сил ВС Украины полковник Игорь Педан. - Это говорит о его стабильном морально-психологическом состоянии и отличной подготовке. После более детального изучения события, командование части планирует поощрить данного военнослужащего.

Также сообщается, что нарушителю сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. По словам задержанного, ему - 18 лет, проживает в Киеве.

"Признаки действий группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии", - говорится в сообщении.



