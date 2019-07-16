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 Военнослужащие со стрельбой задержали вора на территории зенитно-ракетного дивизиона в Одессе

Сегодня, 16 июля, около 4 ночи, с применением огнестрельного оружия, задержан человек, который пытался ограбить военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона в городе Одесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook во вторник, 16 июля.

Согласно информации, патрульный территории обнаружил движение неизвестного лица возле техники и немедленно доложил дежурному подразделения, который за считанные минуты прибыл на место с группой усиления.

Злоумышленник был обнаружен в одном из контейнеров технического имущества зенитного ракетного дивизиона. Он применил против очередной смены слезоточивый газ и попытался убежать.

"Далее все произошло по классике, как того велит Устав: предупреждение, предупредительный выстрел и ... на поражение. Метким выстрелом из автомата Ак-74 патрульный прострелил нижнюю конечность злоумышленника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кроме баллона со слезоточивым газом нарушитель был "вооружен" инструментом, средствами радиосвязи и сумками для переноски краденого. На месте происшествия было установлено, что действует он не один, а с группой еще из трех человек, которые ждали его в автомобиле. Остальных злоумышленников задержать не удалось.

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Примечательно, что патрульный подразделения - солдат срочной службы, уже год в Вооруженных Силах. Его четкие действия по выявлению и задержанию нарушителя оценивают на отлично.

- Солдат не растерялся в ситуации, действовал уверенно, стрелял метко, чтобы нанести наименьший вред нарушителю, - говорит начальник Управления безопасности военной службы Воздушных Сил ВС Украины полковник Игорь Педан. - Это говорит о его стабильном морально-психологическом состоянии и отличной подготовке. После более детального изучения события, командование части планирует поощрить данного военнослужащего.

Также сообщается, что нарушителю сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. По словам задержанного, ему - 18 лет, проживает в Киеве.

"Признаки действий группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии", - говорится в сообщении.

Военнослужащие со стрельбой задержали вора на территории зенитно-ракетного дивизиона в Одессе 01
Военнослужащие со стрельбой задержали вора на территории зенитно-ракетного дивизиона в Одессе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3137756
 
   
 Топ комментарии
 
ось при Зєлі нарешті і склади перестануть вибухать. вибухатимуть тіко пердаки у соєвих потвор
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красава, нагородити його потрібно. Тільки не хенералів і начальників, як при барті було, саме солдата.
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Ты бы шо то там знал. мне и при Кучме и при Ющенко выписывали : бог в помощь; чтобы вроде как не обошли . а себе за моё заработанное выписывали *********** премии твари . всегда так было и будет пока остатки совка не искоренятся
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А реально так должно было начинаться в Крыму
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от так бы и все склады охраняли...меньше бы на лосика)))) пожаров списывали б
патрульный - молодец! хоть все и по Уставу...а копыто прострелил грамотно!
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«Метким выстрелом из автомата Ак-74 патрульный прострелил нижнюю конечность злоумышленника", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3137756»

З «стрілялки 74»,.... вночі..., в контейнері ..., і саме точно (!) «нижнюю конечность злоумышленника»....
Той хлопець снайпер від Бога....
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незнаю що тобі в 74 не подобається але згіден з тобою,у тому що або журналісти приукрасили про ноги ...або дурню повезло що голову не прострелив... Военнослужащие со стрельбой задержали вора на территории зенитно-ракетного дивизиона в Одессе - Цензор.НЕТ 5412
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Любой периметр освещается,вор тоже молокосос, наверное навалил в штаны и тянул ногу оттуда припердывая с квадратными от ужаса глазами
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ось при Зєлі нарешті і склади перестануть вибухать. вибухатимуть тіко пердаки у соєвих потвор
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Да ахренеть млин... был бы диверсант уже б не было дивизиона пво и это во время войны
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Треба було на ураження -так на ураження
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащие со стрельбой задержали вора на территории зенитно-ракетного дивизиона в Одессе
 
 
 
 
 
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