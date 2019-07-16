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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:инвесторы (223) Билецкий (121)

 "В Украину не зайдет ни один инвестор, пока мэрами будут Труханов и Кернес", – Билецкий

Зарубежные инвесторы не будут сотрудничать с Украиной, пока мэрами украинских городов являются такие люди, как Геннадий Труханов и Геннадий Кернес.

Такую позицию выразил представитель объединенных националистов, ВО "Свобода", Андрей Билецкий в прямом эфире на телеканале "Украина".

Андрей Билецкий был гостем политического ток-шоу "Оппозиция", во время которого к нему обратился один из лидеров политической партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев и обвинил украинских националистов в чрезмерном радикализме. В частности, Мураев заявил, что акции протеста, организаторами которых выступают националисты и патриоты, отпугивают от Украины потенциальных инвесторов.

На упреки представителя "Оппозиционного блока" Андрей Билецкий отреагировал жестко и заявил, что акции протеста объединенных националистов – это законный и действенный инструмент влияния на политическую ситуацию в стране.

В то же время Билецкий подчеркнул, что отсутствие доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов обусловлена другими причинами. В частности, наличием в украинской политике таких противоречивых фигур, как мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес, которые сейчас баллотируются в парламент в составе "Оппозиционного блока".

"Сюда не зайдет ни один инвестор, пока у вас мэрами городов будут такие личности, как Труханов и Кернес. Вы говорите об их принципиальности? Тогда вспомните, как в 2019 году они агитировали за Петра Порошенко. Сейчас они уже в составе "Оппозиционного блока". Это называется принципиальной позицией?" – отметил Андрей Билецкий.

Напомним, в начале июня 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов объявили о создании новой политической партии "Доверяй делам", которая впоследствии объединилась с "Оппозиционным блоком". Во время первого съезда этой партии в Харькове украинские националисты и местные жители устроили митинг и "коридор позора" для представителей новой политсилы. Митингующие напомнили Геннадию Кернесу, как он поддерживал сепаратистов в 2014 году, а также как он в 2019 году агитировал за Петра Порошенко на президентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3137751
 
   
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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью НВ заявил, что по состоянию на конец 2018 года столица привлекла $16,9 млрд инвестиций.
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Видели мы эти инвестиции, все ушли в мост, коотроый падает и велосипады, которые украли.
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Скоро будут внеочередные местные выбор, уберем всех порохоботов.
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Ви, коли ваших дітей знову будуть вбивати москалі, будете шукати порохоботів.
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назовем их казнокрадами, так понятей. Или есть разница?
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Якщо казнокради з'явились в Україні після 25 травня 2014 то нема.
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Але головне що з травня 2019 їх не існує, ми живемо в Едемі.
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Может он будет вместе с москалями.
Будет назначен ними мелким гауляйтером и будет обкрадать старушек что бы ездить по европам греть свои феберже.
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Билецкий как там памятник в Харькове стоит ещё?
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Зарубежные инвесторы не будут сотрудничать с Украиной, пока мэрами украинских городов являются такие люди, как Геннадий Труханов и Геннадий Кернес Источник: https://censor.net.ua/n3137751\\\\\\\\\\\\\

Билл, но население, выбравшее их останется.
Че толку если вышвырнуть(да хоть на погост) Трупанова и Гепку? Таких гепок и трупановых - "их есть у нас", а избиратели - выберут опять таких же.
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Это такой же выбор народа как и Зеленский.
Так что хватит уже.
Не зайдут и не надо.
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Білецький це не Свобода, просто на вибори треба йти, прилипши до якоїсь партії.
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Не споря насчет трухановых, кернесов и остальной нечисти можно только добавить, что любой здравомыслящий человек, глядя на твои уличные представления, будет оббегать Украину двадцатьпятой дорогой. Вот оно ему нужно, чтобы ваши "активисты" приходили под офис с самого утра и стояли как вкопанные(это в лучшем случае)? Поэтому в список сверху не забудь добавить себя, киву, аваковых и иже с ними.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В Украину не зайдет ни один инвестор, пока мэрами будут Труханов и Кернес", – Билецкий
 
 
 
 
 
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