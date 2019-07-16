 "В Украину не зайдет ни один инвестор, пока мэрами будут Труханов и Кернес", – Билецкий

Такую позицию выразил представитель объединенных националистов, ВО "Свобода", Андрей Билецкий в прямом эфире на телеканале "Украина".

Андрей Билецкий был гостем политического ток-шоу "Оппозиция", во время которого к нему обратился один из лидеров политической партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев и обвинил украинских националистов в чрезмерном радикализме. В частности, Мураев заявил, что акции протеста, организаторами которых выступают националисты и патриоты, отпугивают от Украины потенциальных инвесторов.

На упреки представителя "Оппозиционного блока" Андрей Билецкий отреагировал жестко и заявил, что акции протеста объединенных националистов – это законный и действенный инструмент влияния на политическую ситуацию в стране.

В то же время Билецкий подчеркнул, что отсутствие доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов обусловлена другими причинами. В частности, наличием в украинской политике таких противоречивых фигур, как мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес, которые сейчас баллотируются в парламент в составе "Оппозиционного блока".

"Сюда не зайдет ни один инвестор, пока у вас мэрами городов будут такие личности, как Труханов и Кернес. Вы говорите об их принципиальности? Тогда вспомните, как в 2019 году они агитировали за Петра Порошенко. Сейчас они уже в составе "Оппозиционного блока". Это называется принципиальной позицией?" – отметил Андрей Билецкий.

Напомним, в начале июня 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов объявили о создании новой политической партии "Доверяй делам", которая впоследствии объединилась с "Оппозиционным блоком". Во время первого съезда этой партии в Харькове украинские националисты и местные жители устроили митинг и "коридор позора" для представителей новой политсилы. Митингующие напомнили Геннадию Кернесу, как он поддерживал сепаратистов в 2014 году, а также как он в 2019 году агитировал за Петра Порошенко на президентских выборах.