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 Политика Украины
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 "Голос" не пойдет в коалицию с антиукраинскими и псевдопатриотическими силами, - Вакарчук

В новом парламенте партия "Голос" будет рассматривать возможность коалиции с силами, которые поддерживают европейский выбор Украины и готовы действовать по принципам новой политики. Сотрудничество с антиукраинскими и псевдопатриотическими силами при этом исключено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Со всеми силами, которые так или иначе поддерживают европейский выбор Украины и не только декларируют, но и своими действиями докажут готовность действовать по принципам новой политики, мы готовы разговаривать. Но с теми, кто будет манипулировать, лгать, искажать факты и прибегать к черным технологиям, мы не будем сотрудничать даже тогда, когда они будут размахивать патриотических флагами", - сказал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в эфире программы "Свобода слова".

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Он уточнил, что называть потенциальных партнеров можно будет только при обсуждении коалиционного соглашения теми силами, которые попадут в парламент.

"К сожалению, многие политические партии имеют очень размытые программы или не до конца артикулируются те или иные вещи. А другие, которые что-то декларируют, на самом деле так не думают и потом изменят свое мнение. Поэтому все, что мы можем сейчас обещать, - что мы точно не будем объединяться с антиукраинскими силами. Такими, как силы Медведчука, которые просто тянут нас в Россию", - заявил лидер "Голоса".

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Партия не будет объединяться также со старыми политиками, добавил он: "У старых политиков есть один большой недостаток, который они считают преимуществом: они хорошо умеют манипулировать. Они знают, как что-то сказать, что-то не сказать, с кем где объединиться, а на следующий день вонзить нож в спину тем, с кем объединялись".

Вакарчук также сообщил, что на Львовщине партию "Голос" грязными методами пытаются дискредитировать представители прежней власти.

"На нас идет настоящая атака. На львовские номера приходят SMS-ки такого содержания: "Украинцы разочаровались в Вакарчуке. "Голос" не проходит в ВРУ". Сообщение с анонимного номера. Но вот беда: с того же номера пришло приглашение на встречу с экс-президентом во Львовской области и на концерт, организованный его партией. Спалились, что называется", - рассказал он.

Лидер "Голоса" отметил, что политическая сила экс-президента имела доверие избирателей и могла бы не прибегать к грязным методам, однако предала это доверие и снова прибегла к методам старой политики.

"Могли разбить порочный тандем власти и олигархов - а взамен укрепили этот союз. Могли изменить Верховную Раду - а взамен нагибали ее голосовать за нужные себе законы. Могли осудить Януковича и его приспешников - но за эти годы не смогли сформировать против них нормальных уголовных обвинений. Могли изменить страну - но не сделали этого и потеряли власть. А теперь бегут за ней, как за маршруткой, на которую не успевают", - добавил Вакарчук.

Хуже всего, по его словам, то, что "Европейская солидарность" пытается присвоить себе монополию на патриотизм и любовь к Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137750
 
   
 Топ комментарии
 
Голосистый ты наш,ты сначало туда попади,потом будешь щеки надувать !
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"Псевдопатриотические силы", это кто? Свиновата из ПЕС?
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ПЕТЕраст-Вакарчук-Парашен-чук-Вакарчу-шенко відкрито підтримав гідранта!!. У нього був шанс і навіть два. Першого разу він втік, а другого злився. Співай пісні Славко.в своей партии "ГАВ-нюки"-парашенка
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А яким мірилом ти збираєшся міряти оте ПСЕВДО?
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Псевдо - явный намек на тех, кто использует тексты Порошенко и одновременно собирается делать референдум о мире с гитлером
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Він наче відповів на ваше питання, під час коаліційної угоди стане ясно хто що з себе представляє
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Голосистый ты наш,ты сначало туда попади,потом будешь щеки надувать !
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"Псевдопатриотические силы", это кто? Свиновата из ПЕС?
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У Вакарчука спросите, кого он имел в виду, чего вы у меня спрашиваете? Вы из Одессы будете?
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Вот оно как, Михалыч, то есть, "Слуга народа у сторонников Порошенко уже не пророссийские коллаборанты, а псевдопатриотические силы? Растет Зеленский. )))
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Походу Голос останется в гордом одиночестве.... 😕
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Я зрозумів Вакарчука, що з СН він не піде в коаліцію, бо це антиєвропейська партія.
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У якому місці вона антиєвропейська? У ваших фантазіях? То там тільки одна проєвропейська партія - ПЕС, на всі інші малюються брехливі картинкі, які прирівнюють їх до Московії.
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Ди ви у Вакарчука це зрозуміли? Хіба може бути відверто антиукраїнська та проросійська сила (за версією свиновати) "псевдопатріотичною силою"? До речі, а де ви побачили у Зеленського антиєвропейський вектор?
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ПЕТЕраст-Вакарчук-Парашен-чук-Вакарчу-шенко відкрито підтримав гідранта!!. У нього був шанс і навіть два. Першого разу він втік, а другого злився. Співай пісні Славко.в своей партии "ГАВ-нюки"-парашенка
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"А того, кто будет мухлевать, мы будем бить по наглой рыжей морде"
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Автор ведь как акын - что видит, то и поет.
Камсамолец 🐷...
😁
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Начнем с того что Голос вообще НЕ ПОЙДЕТ. И будет создавать дома коалицию с Гройсманом, Оппо, Ляшком, Грицьком, Михо, Шариком и Смешком. Вот такая у Голоса будет коалиция неудачников.
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Неизвестно, пойдет ли Голос вообще куда-либо... "Голос" не пойдет в коалицию с антиукраинскими и псевдопатриотическими силами, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7296
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Вчера также звучало мнение и позиции лидеров партий как проходящих , так и не проходящих в ВРУ о полном не желании работать с Порошенко. и ко..
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"К сожалению, многие политические партии имеют очень размытые программы или не до конца артикулируются те или иные вещи. А другие, которые что-то декларируют, на самом деле так не думают и потом изменят свое мнение. Поэтому все, что мы можем сейчас обещать, - что мы точно не будем объединяться с антиукраинскими силами. Такими, как силы Медведчука, которые просто тянут нас в Россию"

...
А чем слуги русского народа отличаются от мертвечины?
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Ті агресори, а ці брехуни і помічники агресора.
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Не вижу разницы вообще никакой кроме методов пропаганды - у мертвечины прямая, у калоЗЕ - под личиной евроинтеграции = ровно как у Януковоща
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Все бригадиры порохоботов отметились)))))
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2014 - Майдан, та Революція Гідності
2019 - мертвечук та "жопоблок" ідуть в Раду.
Що ж сталося за ці 5 років?
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А как Вака меряет патриотизм? я думаю, даже рыги считают себя патриотами...
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Шмурдяк, за народные бабки пойдет в "апазицию". Правильное решение! Можно не работать и вообще в Раду не приходить...
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А ось це вже...
Кирдик мародерам. Повний і безповоротний.
Думається, молоді політики об'єднаються заради очищеної від мародерів України і об'єднають для цього свої зусилля.
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Підтримую партію Голос. Там є прогресивні, патріотичні сили які мислять по державному і готові працювати на благо України. Є надія що боротьбі з беззаконням, казнокрадством, корупцією буде дано новий позитивний поштовх.
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по перше - це проект Пiнчука
по друге - вони не попадають до ВР
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Є гарне українське прислівʼя - не кажи, Славік, гоп. Спочатку в Раду зайди - потім будеш коаліціюватися з ким вважатимеш за потрібне. "Голос" не піде в коаліцію з антиукраїнськими і псевдопатріотичними силами, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6247
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Люди якісь смішні.Все надіяться,що їм зроблять А самі будуть сидіти на дивані і критикувати в інтернеті.
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На жаль сьогодні інтереси моєї родини співпадають з пропозиціями партії Голос. Чому "на жаль"? Тому що Славко теж "біжить за маршруткою". На фоні антиукраїнських совкодрочерів це все ж дає хоч якусь надію. "Голос" не піде в коаліцію з антиукраїнськими і псевдопатріотичними силами, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8770
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Голос ни с кем не создаст коалицию. Потому что не проходит в Раду
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Роль соросячих шестерок - сдать украинские земли иудомасонской мафии.
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интересно, кому Голос так наступил на электоральный хвост, что со всех сторон крики ботов: "Да не проходит Голос в ВР, не проходит! Не голосуйте за него!"
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Артисту наступил на хвост, да и пете тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Голос" не пойдет в коалицию с антиукраинскими и псевдопатриотическими силами, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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