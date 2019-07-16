 "Голос" не пойдет в коалицию с антиукраинскими и псевдопатриотическими силами, - Вакарчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Со всеми силами, которые так или иначе поддерживают европейский выбор Украины и не только декларируют, но и своими действиями докажут готовность действовать по принципам новой политики, мы готовы разговаривать. Но с теми, кто будет манипулировать, лгать, искажать факты и прибегать к черным технологиям, мы не будем сотрудничать даже тогда, когда они будут размахивать патриотических флагами", - сказал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в эфире программы "Свобода слова".

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Он уточнил, что называть потенциальных партнеров можно будет только при обсуждении коалиционного соглашения теми силами, которые попадут в парламент.

"К сожалению, многие политические партии имеют очень размытые программы или не до конца артикулируются те или иные вещи. А другие, которые что-то декларируют, на самом деле так не думают и потом изменят свое мнение. Поэтому все, что мы можем сейчас обещать, - что мы точно не будем объединяться с антиукраинскими силами. Такими, как силы Медведчука, которые просто тянут нас в Россию", - заявил лидер "Голоса".

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Партия не будет объединяться также со старыми политиками, добавил он: "У старых политиков есть один большой недостаток, который они считают преимуществом: они хорошо умеют манипулировать. Они знают, как что-то сказать, что-то не сказать, с кем где объединиться, а на следующий день вонзить нож в спину тем, с кем объединялись".

Вакарчук также сообщил, что на Львовщине партию "Голос" грязными методами пытаются дискредитировать представители прежней власти.

"На нас идет настоящая атака. На львовские номера приходят SMS-ки такого содержания: "Украинцы разочаровались в Вакарчуке. "Голос" не проходит в ВРУ". Сообщение с анонимного номера. Но вот беда: с того же номера пришло приглашение на встречу с экс-президентом во Львовской области и на концерт, организованный его партией. Спалились, что называется", - рассказал он.

Лидер "Голоса" отметил, что политическая сила экс-президента имела доверие избирателей и могла бы не прибегать к грязным методам, однако предала это доверие и снова прибегла к методам старой политики.

"Могли разбить порочный тандем власти и олигархов - а взамен укрепили этот союз. Могли изменить Верховную Раду - а взамен нагибали ее голосовать за нужные себе законы. Могли осудить Януковича и его приспешников - но за эти годы не смогли сформировать против них нормальных уголовных обвинений. Могли изменить страну - но не сделали этого и потеряли власть. А теперь бегут за ней, как за маршруткой, на которую не успевают", - добавил Вакарчук.

Хуже всего, по его словам, то, что "Европейская солидарность" пытается присвоить себе монополию на патриотизм и любовь к Украине.

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