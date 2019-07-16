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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Считаем ошибкой атаки "Голоса" на нашу партию в эфире одного из телеканалов, - "Европейская Солидарность"

Партия "Европейская Солидарность" осуждает любые атаки на украинские патриотические политические силы, поскольку конфронтация в это ответственное для страны время обернется поражением для всех демократических и проевропейских сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы политсилы.

"Информация о рейтингах партии "Голос" и ее непрохождении в Верховную Раду происходит из двух опросов, обнародованных социологической компанией КМИС, к которым партия "Европейская Солидарность" не имеет никакого отношения.

Считаем ошибкой атаки на "Европейскую Солидарность" со стороны партии "Голос" и ее лидера Святослава Вакарчука в эфире одного из телеканалов. Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами недопустима.

Подчеркиваем: у нас общий враг - это реваншисты и пророссийские силы. И свои усилия следует сосредоточить на борьбе с ними. Мы убеждены, что сейчас время объединить усилия в борьбе за Украину и украинцев", - сказано в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" не пойдет в коалицию с антиукраинскими и псевдопатриотическими силами, - Вакарчук

Источник: https://censor.net.ua/n3137749
 
   
 Топ комментарии
 
Нервує ПЄС - видно добре Славко пощипав трави на електоральному пасовищі петі.. Спочатку петіні прихильники палко плескали в долоні Голосу - зараз розпочинають лити на нього помиї та кидатися лайном..
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Потрошенко, аферист высшего ранга , Тот самый "шатун", которому удавалось мародерить вместе с гопниками овоща а теперь со свынарчуками страну, на патриотических лозунгах. По которому как минимум лет пятнадцать тоскует шконка.
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С каких это пор мародеры и воры превратились в демократов????
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Поржал. Считаю ошибкой хряка создание Голоса, который оттяпал половину голосов от хряка и его ПЕСа. Бу-га-га.
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потеряйся, пидоров/ Ба, давненько какцапчики не рифмовали сидоров-пидоров. Откуда гордо рифмуешь, поэт. Из какой страны?
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кравчук к европе.. совсем мозги усохли?
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Да там вместо мозгов то, шо справа на малюнке. Гы.
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главсвынарчук продав і знешкодив *уйлу два Майдана в Україні.
зараз хоче повторити це втретє.
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С каких это пор мародеры и воры превратились в демократов????
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Порохобот, с чего ты взял, что в СН одни мародеры и воры? Там есть и адекватные люди. Ты на список своего ПЕС посмотри. Там клейма негде ставить! Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 1701
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Нервує ПЄС - видно добре Славко пощипав трави на електоральному пасовищі петі.. Спочатку петіні прихильники палко плескали в долоні Голосу - зараз розпочинають лити на нього помиї та кидатися лайном..
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на "свободе слова" славик не выбирал выражений про ПЕСиков.))))))))))))))))))))))))))
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Славко остынь . Не там ты противников ищешь . Считаем ошибкой атаки "Голоса" на нашу партию в эфире одного из телеканалов, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 8998 .
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Потрошенко, аферист высшего ранга , Тот самый "шатун", которому удавалось мародерить вместе с гопниками овоща а теперь со свынарчуками страну, на патриотических лозунгах. По которому как минимум лет пятнадцать тоскует шконка.
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Посидь у спамі, лахто. І повчи матчастину.
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Настоящие украинские демократы объединяются за пять минут до расстрела.Как в УНР.
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Про КАКУЮ УНР ТЫ ГОВОРИШЬ?????
НЕ ПРО ТУ ЛИ В КОТОРОЙ ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО БЫЛИ ЧЛЕНАМИ вкпб, И СТАЛИ АГЕНТАМИ нквд.
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Про КАКУЮ УНР ТЫ ГОВОРИШЬ?/В 1918г.в состоялся переворот Скоропадского.Переворот удался т.к. было много недовольных правительством УНР. Через несколько месяцев УНР во главе с Петлюрой была восстановлена . Восстановление УНР удалось т.к. было много недовольных правительством Скоропадского. Украинец Петлюра воевал с украинцем Скоропадским, украинцами белыми, украинцами красными. Под их ударами армия УНР отступила в Польшу . УНР стала УССР./ Viribus unitis-сила в единстве.Укреплять единство украинцев-наша задача.
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Задача хряка-мародера, создавшего ОПГ на госуровне - любыми путями вернуться к кормушке. Идет сознательное разделение нации. Скорее бы суд над этой свинным стадом.
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Усі тролі, які з березня і досі кричать "бегіПеця" нагадують прищавих підлітків, які повелися на рекламу і замовили через Інет "збільшувачі пенісів". І отримали пластикові лупи з інструкцією китайською мовою, де написано "не користуватися просто неба у сонячний день".

Спам!
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Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2059 ." Прозреет".. Будет х...ю молоть , останется голый - босый и простоволосый . Его выборцы , практически тех же взглядов что и выборцы еврoсолидарности .
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Многие , кто голосовал за Порошенка , в обоих турах, еще до сих пор не определились , за кого отдать свой голос на выборах парламентских , и жалеют что ЕС и Голос не идут на выборы как единое целое . К партии ЕС есть неприятные вопросы Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 8175 , по её кадрам , а Голос создаётся с нуля , вот в чем и разница . А идеологически они одинаковы ,, -евроинтеграция , мова , вера ,, никаких сделок с кацапами в ущерб интересам Украины и т.д.
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Слава выдал на гора вчера, при чем в конце под итожил-- ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ И БУДУТ СИДЕТЬ..
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По-перше - "слава" - це у вашій козломордії. А у нас Славко. По-друге - це "подумали" методисти лахти. А по-третє - посидь у спамі, повчи матчастину.
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Слова "причём" и "подытожил" пишутся слитно.
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Какая там ошибка, Пинчук выбрал россию.

Россия внезапно разрешила ввоз его труб, и теперь США ввели антидемпинговые санкции против его Интертайпа.

США отменили действие соглашения с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства, вводят антидемпинговые пошлины.



Министерство торговли США отменило подписанное в июле 2014 года и пролонгированное позже с группой "Интерпайп" соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны.Согласно публикации в Федеральном реестре США от 16 июля 2019 года, действие соглашения прекращается. Департамент торговли этой страны также издает приказ о введении пошлин на некоторые виды трубной продукции "Интерпайпа" с 10 июля и отменяет административный пересмотр соглашения.



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Ну так Вакарчук сказал на шоу "свобода слова" четко и понятно:пес узурпировал наш движ в ЕС. Только пес-проводник. А что? Другие партии-против, что-ли? Атака голоса-правильная. Это не ошибка.
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Никакой ошибки не было! На политическую свалку все это ворье во главе с Петей, которое прикрывается национальными интересами!
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А когда Игорь Бигдан, Андрей Карпов и другие, "поносили" Вакарчука, то это было нормально да?
Нужно было раньше договариваться, а не лить дерьмо налево, направо, давая возможность зебилам выбрать своего зебилу.
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Ну що, свиновата, я ж казав, що "псевдопатріотичні сили" - це ПЄС! А ви заперечували. )))
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Ребята! Как мы могли не верить самому Алёшеньке Чеснакову? КАК? Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 8273
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У вас зебилов , и ваша родная мать уже - агент Кремля Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 5598 .. Совсем помешались на агентах . Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 595 .
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Взагалі-то, я не прихидьник Зеленського, і це якраз свиновата зараз Вакарчука звинувачує. )) До речі, а чому свиновата не знає українскої, і пише коменти російською у відповідь на українську? Тут на Цензорі здебільшого такі "псевдоукраїнські патріоти", із свиновати лише Ali Hasan українською спілкується. )))
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Откуда я знаю Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6356 .. У свыноваты и спрашивай .

А то что ты не зебил , ещё не значит что ты украинец . Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 8802 .
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Партия пороха это не патриотические, а олигархические силы. Поэтому не надо путать. Туда же относится и юлькина партия. Даже Гриценко служивший сначала ющу, затем юльке не патриот, а прислужник. Патриотическими в данный момент можно считать только партии Смешко, Вакарчука. Зеленский еще под большим вопросом. Почему Смешко патриот, в моем следующем комментарии.
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Смешко в 2004-2005, возглавляя СБУ, остановил войска со сторон Януковича и Ющенко предотвратив то, что потом произошло в 2014 году. Тогда бы тоже, в случае противостояния, на стороне Януковича включился бы Хутин, который забрал бы Крым и т.д.
В 2014 году та же шантропа, которые тогда были в окружении Ющенко, все таки раскрутила вместе с Януковичем, катастрофические события. Во главе СБУ, в то время был Наливайченко, в 1991-1994 годах учившийся в школе ФСБ в московии.
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Еще добавлю, Смешко обязательно должен быть в парламенте. Те кто обливает грязью Смешко в интернете - предатели и мерзкие животные. Те, кто был в политике во время майдана в 2014 году, все должны исчезнуть с политики.
А фсб-шник Наливайченко, идет в парламент с Тимошенко, третий в списке.
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Наталія (з Анталії):
1 - людина, яка служила в "органах", дістає необернених змін у психиці. Це знають усі психіатри.
2 - на кожного офіцера, який служив у ЗГВ за часів совка, кгб/фсб/гру має повне досьє, де окрім дрібного компромату, зазначені усі навіть натяки на слабкості та інше. І така людина не може вважатися самостійною.
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В 1999 Вакарчук агитировал молодежь за Кучму, а ровно через 20 лет он агитирует за зятя Кучмы опять же молодежь (детей тех простофиль из 1999).
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С каких пор порохнявые стали патриотами?
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С тех пор, как прихватизировали Майдан, заявив, что там были только те, кто за Порошенко, а кто за Зеленского - только на антимайдане.
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Это точно, сегодня, например, я о себе узнала, что носила бутерброды на антимайдан))
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Мне хватило его судейство в Голос Краины! Понабирал в команду всех негров, голубых и вообще странных! Хватит Украина страна с традиционными ценностями как Польша! А не гейропа как Нидерланды и Франция!
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Сцепились два "союзничка", как это мило. Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 707
Вангую, что свиноботы скоро начнут поливать Славка помоями. А как все хорошо начиналось, как нахваливали и ставили в противовес клоуну. ))
Как говорится: должен остаться только один! В этой борьбе я за голосавых.
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И еще хватит с ними возиться! Его жестко надо мочить в эфире! Даже мацковская кукушка Тимашенка лучше цифры и законы знала! Хотя Ющенко, Яценюк и Порох ее распинали за не знания! А этот клоун НОЛЬ!!!
ЕС!!!! Не будьте идиотами! Забудьте о певце Вакарчуке! Перед вами новоиспеченный гейропейский популист!
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Ха, ***! Свиновата заверещала - грабь награбленное! Зрада! Путин нападает вот уже почти! Включай режим шатун! Фу, ***, порохосрань, какие вы конченные
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Речь идет о том, что вчера в эфире программы "Свобода Слова" на телеканале ICTV Слава Вакарчук зачитал текст смс, которые расслылают с неизвестного номера многим людям. В тексте смс говорится о том, что не нужно голосовать за "Голос", так как они не проходные. Вакарчук обвинил напрямую в этом партию ЕС.
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Повиляйте друг другу хвостиком и спойте вместе порохоботсую песню...
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Радо дивитися за істериками Вакарчука. Порошенко їх майже розчавив, а мертвонароджений проект під назвою "голос" має всі шанси не пройти у Раду. І це чудово.
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Аааа жесть))) все пинают дохлую собаку (ПЕСиков )
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Внутривидовая борьба сама страшная. А так Жидкий Голос и Псы пасутся на одном галицийском поле (и Немощь там же), то это еще только начало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСчитаем ошибкой атаки "Голоса" на нашу партию в эфире одного из телеканалов, - "Европейская Солидарность"
 
 
 
 
 
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