 Считаем ошибкой атаки "Голоса" на нашу партию в эфире одного из телеканалов, - "Европейская Солидарность"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы политсилы.

"Информация о рейтингах партии "Голос" и ее непрохождении в Верховную Раду происходит из двух опросов, обнародованных социологической компанией КМИС, к которым партия "Европейская Солидарность" не имеет никакого отношения.

Считаем ошибкой атаки на "Европейскую Солидарность" со стороны партии "Голос" и ее лидера Святослава Вакарчука в эфире одного из телеканалов. Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами недопустима.

Подчеркиваем: у нас общий враг - это реваншисты и пророссийские силы. И свои усилия следует сосредоточить на борьбе с ними. Мы убеждены, что сейчас время объединить усилия в борьбе за Украину и украинцев", - сказано в заявлении.

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