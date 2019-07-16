 Считаем ошибкой атаки "Голоса" на нашу партию в эфире одного из телеканалов, - "Европейская Солидарность"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы политсилы.
"Информация о рейтингах партии "Голос" и ее непрохождении в Верховную Раду происходит из двух опросов, обнародованных социологической компанией КМИС, к которым партия "Европейская Солидарность" не имеет никакого отношения.
Считаем ошибкой атаки на "Европейскую Солидарность" со стороны партии "Голос" и ее лидера Святослава Вакарчука в эфире одного из телеканалов. Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами недопустима.
Подчеркиваем: у нас общий враг - это реваншисты и пророссийские силы. И свои усилия следует сосредоточить на борьбе с ними. Мы убеждены, что сейчас время объединить усилия в борьбе за Украину и украинцев", - сказано в заявлении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" не пойдет в коалицию с антиукраинскими и псевдопатриотическими силами, - Вакарчук
зараз хоче повторити це втретє.
НЕ ПРО ТУ ЛИ В КОТОРОЙ ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО БЫЛИ ЧЛЕНАМИ вкпб, И СТАЛИ АГЕНТАМИ нквд.
Спам!
Россия внезапно разрешила ввоз его труб, и теперь США ввели антидемпинговые санкции против его Интертайпа.
США отменили действие соглашения с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства, вводят антидемпинговые пошлины.
Министерство торговли США отменило подписанное в июле 2014 года и пролонгированное позже с группой "Интерпайп" соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны.Согласно публикации в Федеральном реестре США от 16 июля 2019 года, действие соглашения прекращается. Департамент торговли этой страны также издает приказ о введении пошлин на некоторые виды трубной продукции "Интерпайпа" с 10 июля и отменяет административный пересмотр соглашения.
Нужно было раньше договариваться, а не лить дерьмо налево, направо, давая возможность зебилам выбрать своего зебилу.
А то что ты не зебил , ещё не значит что ты украинец . .
В 2014 году та же шантропа, которые тогда были в окружении Ющенко, все таки раскрутила вместе с Януковичем, катастрофические события. Во главе СБУ, в то время был Наливайченко, в 1991-1994 годах учившийся в школе ФСБ в московии.
А фсб-шник Наливайченко, идет в парламент с Тимошенко, третий в списке.
1 - людина, яка служила в "органах", дістає необернених змін у психиці. Це знають усі психіатри.
2 - на кожного офіцера, який служив у ЗГВ за часів совка, кгб/фсб/гру має повне досьє, де окрім дрібного компромату, зазначені усі навіть натяки на слабкості та інше. І така людина не може вважатися самостійною.
Вангую, что свиноботы скоро начнут поливать Славка помоями. А как все хорошо начиналось, как нахваливали и ставили в противовес клоуну. ))
Как говорится: должен остаться только один! В этой борьбе я за голосавых.
ЕС!!!! Не будьте идиотами! Забудьте о певце Вакарчуке! Перед вами новоиспеченный гейропейский популист!