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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2159) люстрация (742) Пристайко (114)

 Пристайко о предложенной Зеленским люстрации: Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко не поддерживает инициативупрезидента Владимира Зеленского о люстрации всех чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я понимаю, чего хочет достигнуть президент. У него есть интересная идея, которая, наверное, апеллирует ко многим слоям населения. Он, например, сказал, что мечтает о том, чтобы в правительстве были новые люди, которые не помнят, как было при Советском Союзе. Минимальные знания арифметики позволяют посчитать возраст этих людей, и очевидно, они не могли работать в предыдущих правительствах. Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация", - сказал Пристайко.

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При этом он выразил готовность покинуть должность, если такое решение будет принято.

"Я не поддерживаю люстрацию каждого. Я считаю, что преемственность должна сохраняться, иначе мы каждый раз будем начинать сначала", - сказал Пристайко, отметив, что президент знает о его позиции по этому вопросу.

Как сообщалось, президент Зеленский предлагает распространить действие закона о люстрации (очищении власти) на экс-президента Украины, главу Нацбанка (НБУ), премьера и его заместителей, спикера Верховной Рады.

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Согласно поданному Зеленским законопроекту, под новую люстрацию должны также попасть главы и члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также нацкомиссий, осуществляющих госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ), рынков ценных бумаг (НКЦБФР) и финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Помимо указанных лиц, в предложенном Зеленским законопроекте также значатся первый заместитель и заместители спикера Рады, главы Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, генпрокурор, главы Службы безопасности, Службы внешней разведки.

Стоит отметить, что таким образом под люстрацию попадают и назначенные Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк, глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус (оба ранее возглавляли Министерство экономики), а также глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев (является действующим народным депутатом от фракции "Батькивщина"). Такжже под лустрацию в таком случае попадает и сам Пристайко, занимавший должность первого заместителя министра иностранных дел до 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3137745
 
   
 Топ комментарии
 
Даже Буратино в сказке эволюционировал, проделав путь от деревянной куклы до живого мальчика. Но в случае Зе все случилось наоборот - был себе нормальный живой мальчик, а потом взял и превратился в тряпичную марионетку. С рукой в жопе… 😁
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"Его величество Йагупоп 77-й - круглый дурак. Эта тайна известна младенцам!" (с)
Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 5455
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Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 5691 Ілька Пінька
Головне не повинно бути подвійних стандартів... Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 9632

Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 2345

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Даже Буратино в сказке эволюционировал, проделав путь от деревянной куклы до живого мальчика. Но в случае Зе все случилось наоборот - был себе нормальный живой мальчик, а потом взял и превратился в тряпичную марионетку. С рукой в жопе… 😁
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А что насчет президента который родился не при ссср?
Может перевыборы президентские назначим?
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Чистой воды манипуляция сознанием детей в кедах. Вы создайте коалицию в ВР, 226 голосов, а потом люстрируйте кого хотите. Но нет, сколько трепа по всем каналам, нужно же что то говорить...
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"Его величество Йагупоп 77-й - круглый дурак. Эта тайна известна младенцам!" (с)
Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 5455
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конечно покинет, согласен или нет, потому, что сам подпадет под эту зе-люстрацию...
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Нет никаких пороходотов и зелеботов. Есть украинофилы и украинофобы. И ты чучка кацапская, который из лапотника, превратился в зрадофилы, а затем чудесным образом в зе-билы. Ты с 2014 системно действовал на форуме против украинской власти.
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Головне не повинно бути подвійних стандартів... Для всіх одинакові умови...
А це означає, що Богдан повинен піти першим...
Тоді суспільство зрозуміє, що хлопці настроєні серйозно...
В іншому випадку це полювання на відьом...
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Ілька Пінька
Головне не повинно бути подвійних стандартів... Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 9632

Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 2345

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Люстрировать Беню и весь "Квартал-95".
Проблемы немедленно закончатся.
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Ви ще сватів прикрийте - народ вийде на вулиці. Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація, - Пристайко про запропоновану Зеленським люстрацію - Цензор.НЕТ 7742
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Как раз будет отличный способ списки зебилов составить, для бесплатной выдачи галоперидола. Пристайко про запропоновану Зеленським люстрацію: Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація - Цензор.НЕТ 4323
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В общем, идея понятна и давно озвучивалась российской пропагандой. В Украине после Майдана правила фашистская хунта, незаконно захватившая власть и являвшаяся антинародным режимом. Люстрации подлежат именно представители антинародных режимов, признанные таковыми судом. Уж не знаю, то ли у Зюзика эта идея возникла из-за банального желания отомстить Порошенко, то ли из-за желания подыграть перед выборами своему безмозглому электорату, но то, что он озвучивает месседжи российской пропаганды, это уже ясно. Думаю, в его пустую голову вся эта красота вложена Портновым через Богдана. Портнов еще до возвращения в Украину в фейсбуке сообщал, что разработал законопроект о люстрации послемайданной власти и даже публиковал его в общих чертах. Там у него была еще гениальная идея построить фильтрационные лагеря для порохоботов, так что ждем продолжения фонтанирования новыми идеями от Зюзика.
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Ну и что, вы хотите сказать, что поэтому он никак не может влиять на нашего безмозглого так сказать президента?
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Своим первым же иском против Порошенко он сам вляпался в статью 110 УК Украины.
После изгнания Зе, Портнов пойдёт под следствие одним из первых.
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Пан Пристайко - розумна людина. Він дуже влучно висловився: "апеллирует ко многим слоям населения". Населення, якому подобається дурість пана Зеленського і Ко - воно лежить "слоями".
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Цікавий феномен - адекватний член зеко-манди...

Теж проти люстрації? Тобі сюди:

https://petition.president.gov.ua/petition/65706
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"Он, например, сказал, что мечтает о том, чтобы в правительстве были новые люди, которые не помнят, как было при Советском Союзе", і який рік із азартом та натхненням пропагандує совок в Сватах. Це або макарони, або серйозна психічна проблема.
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Бєня зачищає ігрове поле . Але забуває що " било гладко на бумагє , но забилі про оврагі" . Цей крок , в разі його скурпульозного дотримання , занурить Україну в Хаос . Чого і добивається путєн . Потрібен якийсь намордник на бєню . Але , Слава Всевишньому Австрія здає фірташа дяді Сему , там черга і за бєнєм . Лиш би не було пізно . Коли зєлєбєні вибудуть з гри ,то головне не допустити до корита ***** і Вулю .
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Семь процентов за петю это окапавшаяся челядь,с контрабандистами и кумовьями.жаждующая реванша. Зеля понимает что эти гири ему шагу не дадут ступить. Суд над трухановым показал. Что они Зеле обьявили войну. У Зели по другому не получится только травить всех дустом и зачищать плацдарм.По беспределу так по беспределу. Соевые первые вырыли топор войны.
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А давайте люстрируем всех кому не нравится Квартал,Сваты,Слуга Народа !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПристайко о предложенной Зеленским люстрации: Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация
 
 
 
 
 
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