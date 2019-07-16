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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2159) люстрация (742) Пристайко (114)

 Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко не поддерживает инициативупрезидента Владимира Зеленского о люстрации всех чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я понимаю, чего хочет достигнуть президент. У него есть интересная идея, которая, наверное, апеллирует ко многим слоям населения. Он, например, сказал, что мечтает о том, чтобы в правительстве были новые люди, которые не помнят, как было при Советском Союзе. Минимальные знания арифметики позволяют посчитать возраст этих людей, и очевидно, они не могли работать в предыдущих правительствах. Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация", - сказал Пристайко.

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При этом он выразил готовность покинуть должность, если такое решение будет принято.

"Я не поддерживаю люстрацию каждого. Я считаю, что преемственность должна сохраняться, иначе мы каждый раз будем начинать сначала", - сказал Пристайко, отметив, что президент знает о его позиции по этому вопросу.

Как сообщалось, президент Зеленский предлагает распространить действие закона о люстрации (очищении власти) на экс-президента Украины, главу Нацбанка (НБУ), премьера и его заместителей, спикера Верховной Рады.

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Согласно поданному Зеленским законопроекту, под новую люстрацию должны также попасть главы и члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также нацкомиссий, осуществляющих госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ), рынков ценных бумаг (НКЦБФР) и финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Помимо указанных лиц, в предложенном Зеленским законопроекте также значатся первый заместитель и заместители спикера Рады, главы Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, генпрокурор, главы Службы безопасности, Службы внешней разведки.

Стоит отметить, что таким образом под люстрацию попадают и назначенные Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк, глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус (оба ранее возглавляли Министерство экономики), а также глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев (является действующим народным депутатом от фракции "Батькивщина"). Такжже под лустрацию в таком случае попадает и сам Пристайко, занимавший должность первого заместителя министра иностранных дел до 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3137745
 
 
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Даже Буратино в сказке эволюционировал, проделав путь от деревянной куклы до живого мальчика. Но в случае Зе все случилось наоборот - был себе нормальный живой мальчик, а потом взял и превратился в тряпичную марионетку. С рукой в жопе… 😁
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А что насчет президента который родился не при ссср?
Может перевыборы президентские назначим?
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Чистой воды манипуляция сознанием детей в кедах. Вы создайте коалицию в ВР, 226 голосов, а потом люстрируйте кого хотите. Но нет, сколько трепа по всем каналам, нужно же что то говорить...
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"Его величество Йагупоп 77-й - круглый дурак. Эта тайна известна младенцам!" (с)
Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 5455
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конечно покинет, согласен или нет, потому, что сам подпадет под эту зе-люстрацию...
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Ща порохоботы замироточат _ 🐓💨🍫💨🍬💨🍫
😁
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Головне не повинно бути подвійних стандартів... Для всіх одинакові умови...
А це означає, що Богдан повинен піти першим...
Тоді суспільство зрозуміє, що хлопці настроєні серйозно...
В іншому випадку це полювання на відьом...
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Ілька Пінька
Головне не повинно бути подвійних стандартів... Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 9632

Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 2345

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИдея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации
 
 
 
 
 
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