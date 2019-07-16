 Некоторые "пересидели" на своем рабочем месте, - Пристайко назвал причину замены 12 послов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня рассказал замглавы Офиса президента Вадим Пристайко.
"Большинство из них находятся в должности значительно больший срок, чем традиционные сроки для украинской дипломатии, в среднем 4-5 лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше", - сказал он.
Пристайко отметил, что некоторые из послов, которых намерен уволить Зеленский, назначены не при Порошенко, а "несколько ротаций президентов назад".
По его словам, госсекретарь МИД сегодня и вчера обзвонил каждого из руководителей иностранных дипмиссий, которых планируется сменить, "Мы бы не хотели, чтобы наши руководители миссий, которых мы уважаем, получили эту информацию из интернета", - добавил Пристайко.
При этом посольство Украины в РФ останется в том же составе - им управляет временно поверенный по делам Украины в России, отметил замглавы ОП.
Напомним, что вчера, 15 июля, в рамках обновления дипломатического корпуса Украины Президентом принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.
😁
не надо прекрываться вымышленными юридическими терминами для прикрытия изменения впешнеполитического курса!. На Украину идет наступление полным ходом, а они решили послов поменять, в то время как новым послам потребуется как минимум с полгода, чтобы наладить какие то контакты и получить возможность влиять на процесс!
Здается мне, что уже Зеленский сильно пересидел в президентском кресле