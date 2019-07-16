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 Политика Украины
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Все про:посол (1300) дипломаты (347) Пристайко (114) Офис Президента (21)

 Некоторые "пересидели" на своем рабочем месте, - Пристайко назвал причину замены 12 послов

Президент Владимир Зеленский решил сменить 12 послов Украины за рубежом из-за того, что они слишком долго занимают эти должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня рассказал замглавы Офиса президента Вадим Пристайко.

"Большинство из них находятся в должности значительно больший срок, чем традиционные сроки для украинской дипломатии, в среднем 4-5 лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше", - сказал он.

Пристайко отметил, что некоторые из послов, которых намерен уволить Зеленский, назначены не при Порошенко, а "несколько ротаций президентов назад".

По его словам, госсекретарь МИД сегодня и вчера обзвонил каждого из руководителей иностранных дипмиссий, которых планируется сменить, "Мы бы не хотели, чтобы наши руководители миссий, которых мы уважаем, получили эту информацию из интернета", - добавил Пристайко.

При этом посольство Украины в РФ останется в том же составе - им управляет временно поверенный по делам Украины в России, отметил замглавы ОП.

Напомним, что вчера, 15 июля, в рамках обновления дипломатического корпуса Украины Президентом принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский планирует посетить США для встречи с Трампом до конца лета, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3137744
 
   
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Вопрос в после США, есть хоть одна РЕАЛЬНАЯ причина заменить после в США, кроме того, что Коломойскому нужен свой человек послом в стране, где против него открыто дело?
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Смена посла ему не поможет. Хотя думаю это таки его инициатива (ему насрать что там при этом потеряет Украина - его собственная жопа заботит). Там речь про такие астрономические суммы, что маховик американской правовой системы заработал с утроенной силой. Бене даже Трамп бы не помог будь он его липшим другом.....
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Мутируют под любую власть, а амбре то є..
😁
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При чем тут то, сколько лет они сидели и что это за "традиционные сроки"?!
не надо прекрываться вымышленными юридическими терминами для прикрытия изменения впешнеполитического курса!. На Украину идет наступление полным ходом, а они решили послов поменять, в то время как новым послам потребуется как минимум с полгода, чтобы наладить какие то контакты и получить возможность влиять на процесс!
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PS
Здается мне, что уже Зеленский сильно пересидел в президентском кресле
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Пристайко не годится даже на должность посла в Монголии
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Монголия это для особо "отличившихся". Некоторые "пересидели" на своем рабочем месте, - Пристайко назвал причину замены 12 послов - Цензор.НЕТ 5722
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Дипломатический корпус был угроблен еще при Яныке,и его качеством никто не занимался.
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Бене не подходят,те кто не будет его отмазывать от судов за бугром! Еще рейтинг на выборах кто клоуну плохой дал,то же мешают жить ! Всем все понятно и не надо брехать больше ни про что !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые "пересидели" на своем рабочем месте, - Пристайко назвал причину замены 12 послов
 
 
 
 
 
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