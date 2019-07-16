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 Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что главными проблемами госконцерна является имиджевая, коррупция внутри компании и проблемы за пределами УОП.

Об этом он заявил в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"Основная - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно. Это создает очень серьезные проблемы на наших экспортных рынках, потому что наши партнеры тоже читают СМИ. Плохая репутация усложняет процесс привлечения качественно других людей. Нужно менять имидж, менеджмент, структуру. Вторая - коррупция внутри компании. Предыдущее руководство страны создало условия для ручного управления. Это повлекло за собой большое количество коррупционных схем, которые сейчас трудно ликвидировать. Часто отдельно взятые предприятия де-юре подконтрольны концерну, а фактически - нет. Третье - проблемы за пределами УОП. Например, с планированием и стратегированием ОПК. Планирование гособоронзаказа идет на очень короткий срок. Соответственно, заводы не знают, что Минобороны будет заказывать даже на шесть месяцев вперед. Они медленно делятся своими планами и еще медленнее перечисляют деньги предприятиям УОП. Это реально острая проблема, но она решаемая. Верю, что в течение года ситуацию поменяем кардинально в лучшую сторону", - рассказал Абромавичус.

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"Люди имеющие бизнес в этой отрасли не должны даже близко подходить к формированию политики или к ключевым госпредприятиям в этом же секторе. Когда мы будем проводить кадровые перестановки внутри менеджмента, одним из трех главных требований к кандидатам будет отсутствие конфликта интересов", - добавил он.

"Что касается существующих руководителей - всех еще лично не знаю. Но вижу отдельно взятые компетенции. Например, в экспортном направлении есть отдельные люди, которые понимают, чем занимаются и готовы продавать больше. Есть у нас легендарные люди в производстве. Например, генконструктор КБ Луч господин Коростелев. Наши международные партнеры считают его одним из величайших людей мира в секторе ракетостроения. Слабые места связаны со всем, что касается финансов, закупок, планирования, капитальных вложений. Здесь мы отстаем на десятилетия, потому что базовое понимание этих вещей просто отсутствует. Набсовет и новый топ-менеджмент внесет здесь серьезные корректировки", - отметил Абромавичус.

"Я не могу сейчас говорить о конкретных персоналиях, но подтверждаю, что кадровые изменения затронут не только руководителя Укроборонпрома - мы созрели для того чтобы они были более глубокими. Когда открываешь интернет, а оттуда льется негатив на человека, как из ящика пандоры, - страдает имидж компании и имидж руководства страны в целом. Нам с такими людьми не по пути. Кадровая политика будет базироваться на нескольких ключевых принципах. На первом месте - лояльность к трансформации компании. Нужны люди, которые понимают, что необходимы кардинальные, практически революционные, изменения в компании. Второе - отсутствие конфликта интересов и добропорядочность. Уоррен Баффет как-то сказал: "С плохим человеком не сделаешь хорошей сделки". Я придерживаюсь такого мнения. Третье - патриотизм. Нельзя в эту чувствительную отрасль привлекать людей сомневающихся в геополитическом векторе развитии страны", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3137743
 
 
 Топ комментарии
 
раз имиджевая-значит про свинарчуков зелебенцы сознательно и целенаправленно врали...так ведь,абромавичус?а теперь надо как то с ним работать-а тебя лжеца,не принимают всерьез?
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Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус

т.е. вы признаёте, что ЗеКоМанда раздувала из мухи слона?
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Багато не потрібно...
Суму видатків раз в місяць
І суму прибутків, але кожну цифру окремо...

Щоб знали люди скільки мільярдів іде на краску одяг іміджеві проекти в цілому...

А раз в квартал скільки закуплено одиниць нової техніки...не відремонтовано/пофарбовано... А саме закуплено нової... І скільки продано нової за бугор...
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Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус

т.е. вы признаёте, что ЗеКоМанда раздувала из мухи слона?
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раз имиджевая-значит про свинарчуков зелебенцы сознательно и целенаправленно врали...так ведь,абромавичус?а теперь надо как то с ним работать-а тебя лжеца,не принимают всерьез?
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чИ Є ТАКА СПРАВА, ЩОБ ЛИТВИН ЇЇ не завалив? Хронічєскій нєудакчнік цей литвин.
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т.е. и управление и работа эффективные а вот информации реальной в обществе мало?

с брониками обосрались
теперь пришла пора "укроборонпрома"?
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"Власть надо менять так же часто, как и подгузники и ровно по той же причине" (с) Предыдущая обос%алась.
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Шото я совсем не уверен, что оборонка должна быть прозрачна и понятна "обществу", которое не в состоянии 1,5 на 800 умножить.
Прозрачность нашей оборонки - мечта кацапов. Хотя они и так там сидят с ногами...
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точно, мутная должна быть, как и вся система, которую строили 28 лет.
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Ты в состоянии самостоятельно оценить мутная она или нет?

Тебе, шо насрал по этому поводу Г+Г в мозг, то там и будет жить.

Собственно, поэтому речь и идет не о реальных показателях, а об иммидже. Срать в мозги зебилов про Укроборонпром теперь надо позитивно.
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Багато не потрібно...
Суму видатків раз в місяць
І суму прибутків, але кожну цифру окремо...

Щоб знали люди скільки мільярдів іде на краску одяг іміджеві проекти в цілому...

А раз в квартал скільки закуплено одиниць нової техніки...не відремонтовано/пофарбовано... А саме закуплено нової... І скільки продано нової за бугор...
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Ви розумієте що таке взагалі УОП? подивіться хоч його структуру
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11000 бракованых броников - это имиджевая проблема? фуф, спасибо что объяснил, а я то думал...
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стоп, стоп, стоп... это что за переобувание в прыжке? как раз же Ваши журнашлюшки (1+1, как пример) и сделали для Укроборонпрома такой плохой имидж... а тут выходит, все делалось правильно за меккими исключениями?!.... или и тех не было тоже?.

ау... умники, и сажатели свинарчуков -- где же вы
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"Так то ж кто был? Гришка-разбойник. А теперь совсем даже наоборот - Жорж."
Иван Васильевич меняет профессию.
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А ещё в нив....ных миномнетах молат, х.з. из чего брони и куче прочей херни которая на там творится
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Оба на!!!! А що зі Свинарчуками? Зебенята, це руйнується ваш світ. Побудований на ілюзіях і популізмі. Як у фільм-катастрофі "2012". І до нового року від нього не залишиться нічого. Все поглине океан. Як далі жити? Кому вірити? Зебенята, ви,головне зрозуму не зійдіть. Бо виявити,що мародер - не мародер можна лише із залишками не винесеного пропагандою залушку мозку.
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Але хавати ти будуть важко, з відрижкою,як свіже лайно.
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Олигархическим СМИ надо укоротить их " длинный и брехливый язык " , и всё наладится .И общество будет довольно и инвесторы . Берите пример с Ли Куан Ю .!! Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 4682 .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсновная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус
 
 
 
 
 
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