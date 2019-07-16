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 Политика Украины, Спорт
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 "Мы должны быть амбициозными", - Зеленский поручил разработать план для проведения Олимпийских игр в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины во время встречи с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой на территории государственного предприятия "Олимпийский научно-спортивный центр "Конча-Заспа" во вторник.

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

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"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Зеленский.

В свою очередь Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году.

Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

Источник: https://censor.net.ua/n3137742
 
 
 Топ комментарии
 
Гандон он и в Украине - гандон)))(фантаст типа)
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на военный парад мы экономим, а деньги на новый офис и олимпиаду есть ?
охереть ............
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лучше-бы так за вступление в нато и евросоюз пёкся.... с одним уже евро 2012 приняли и амбициозно отмыли бабла недостроев обьекты......
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Сразу строим стадионы в Чернобыльской зоне. В качестве сувениров - радиационные обломки ЗИЛа. Можно придумать и другие милые сердцу спортсменов развлечения, тут есть где фантазии разойтись. Нет своей, попросите беню. У него с фантазией все нормально.
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сєкономленные 300 млн от парада хватит? )))) очередной вброс, предвыорное отвлекалово
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Більше тобі нема чим зайнятись, фантаст французький?
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овощ також хотів Олімпійські ігри провести. Спочатку в Буковині, а потім в Буковелі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы должны быть амбициозными", - Зеленский поручил разработать план для проведения Олимпийских игр в Украине
 
 
 
 
 
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