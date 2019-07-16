 Министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Австрии.
Отмечается, что такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.
В то же время, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено.
Напомним, Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор он был арестован по запросу США. В Соединенных Штатах бизнесмена обвиняют в намерениях получить разрешения на добычу титановой руды в Индии с помощью взяток.
Планировалось, как следует из материалов уголовного производства, что предприятие олигарха будет поставлять титан в США. В случае признания виновным Дмитрию Фирташу грозят десятки лет заключения и конфискация имущества.
спамят уже за одно упоминание еврея-олигарха...
скоро будут уголовные дела открывать...)
Цирк с конями.
Кони в яблонер сообщили ему с помощью СМИ что бы он собирал сухари и зубную щетку.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/836588-s-1995-goda-protiv-timoshenko-byilo-vozbujdeno-24-ugolovnyih-dela-kuzmin.html
Тугриков не будет.
Не будет в Украине Азiрова с деньгами.
"*********"(С), "вы там держитесь как нибудь"(С)
положите на комод."(с)
"В то же время, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено."
Источник: https://censor.net.ua/n3137740
Житомирянин @Aleks_Kovalyuk 2 год.2 години тому
Коли ти весь такий тіпа проєвропейський і прозахідний, но обравши стул з росією отримав своє місце біля параші. Не твоя війна ***.
Интерфакс-Украина @interfaxua
США отменили действие соглашения с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства, вводят антидемпинговые пошлины.
Ще треба екстрадицію російського шпигуна Порошенка. США стане моїм другом, за якого віддам життя.
Зеле,Беньке приготовится!
І в Славкового спонсора проблеми,захотів і рибку з"їсти,і....з рф трубами торгувати-получі отвєточку :США поновлюють антидемпінгові мита для нафтових труб українського олігарха Пінчука Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/07/15/ssha_ponovlyuyut_antydempingovi_myta_dlya_naftovyh_trub_ukrainskogo_oligarha_1606831
трудно буть олігархом...
продадут Украину по второму кругу