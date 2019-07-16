 Министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Австрии.

Отмечается, что такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.

В то же время, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено.

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Напомним, Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор он был арестован по запросу США. В Соединенных Штатах бизнесмена обвиняют в намерениях получить разрешения на добычу титановой руды в Индии с помощью взяток.

Планировалось, как следует из материалов уголовного производства, что предприятие олигарха будет поставлять титан в США. В случае признания виновным Дмитрию Фирташу грозят десятки лет заключения и конфискация имущества.

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