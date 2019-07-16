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 Политика Украины
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Все про:США (15120) Фирташ (1007) экстрадиция (423)

 Министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Пока украинский олигарх остается в Вене.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Австрии.

Отмечается, что такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.

В то же время, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД Австрии обдумывают целесообразность экстрадиции Фирташа в США

Напомним, Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор он был арестован по запросу США. В Соединенных Штатах бизнесмена обвиняют в намерениях получить разрешения на добычу титановой руды в Индии с помощью взяток.

Планировалось, как следует из материалов уголовного производства, что предприятие олигарха будет поставлять титан в США. В случае признания виновным Дмитрию Фирташу грозят десятки лет заключения и конфискация имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фирташу в США светит свыше 80 лет тюрьмы с конфискацией, - американский юрист

Источник: https://censor.net.ua/n3137740
 
   
 Топ комментарии
 
Следующий Беня и Тимашенкой!
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та шо ж вы, падлюки, делаете?
Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США - Цензор.НЕТ 9340
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Думаю, напружився Коломойський. Можливо, що спітнів.
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"патриоты" тебя уже спамят, так любят Украину, что никак не хотят выдать глав олигарха страны Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США - Цензор.НЕТ 5220
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Дожилась Украина...
спамят уже за одно упоминание еврея-олигарха...
скоро будут уголовные дела открывать...)
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думаю "приготовиться" нужно порошенке...
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Сидит ждет пока за ним придут?
Кони в яблонер сообщили ему с помощью СМИ что бы он собирал сухари и зубную щетку.
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Ще щоб чоловік 30 - 40 забрали, і навіщо нам те НАі БУ?
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Думаю, напружився Коломойський. Можливо, що спітнів.
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Свіжа соєва методичка - Фірташ зробив Коломойського п'ятим президентом Украііни))
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Розумієте, шановні, ваша згадка про методичку кожному другому пості вказує на те, що це ваша настільна книга. Не паліться так яскраво. 😁
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Думаю, что после того, что расскажет Фирташ, паровозиком пойдет Порохатый))
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Хохохо, йессс.КАЛОмойскому приготовиться.
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Начиная с 1995 года и по сегодняшний день в отношении Юлии Тимошенко было возбуждено 24 уголовных дела.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/836588-s-1995-goda-protiv-timoshenko-byilo-vozbujdeno-24-ugolovnyih-dela-kuzmin.html
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Статья 2013 года ? Другой "нафталин" есть ?
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Бене надо успеть превратить Украину в малоросийскую губернию пока и его не выдали
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Мож его замуж выдать, цыганам или скинам?
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В какой уже раз его экстрадируют, закопайте уже эту нечисть у берегов Дуная
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в первый раз,все остальное было ,как суд решит,суд решил,прокурор подписал,всё
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Ну что.
Не будет в Украине Азiрова с деньгами.
"*********"(С), "вы там держитесь как нибудь"(С)
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Ну хоть одного олигофрена украинского посадят. Правда ето уже второй. Первый был Павлик Лазаренко. Только хреново что США и Европа и все ихние наворованные в Украине деньги себе прикарманят. А могли бы посадить в Украине и конфисковать в украинский бюджет все деньги. Но ето небыла бы Украина если бы так случилось. Так что голодранцы пока вы друг дружке чубы рвали у кого хозяин лучше то просрали вы свое безбедное будущее и будущее своих детей.
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скоро,очень скоро мы все узнаем много интересного - а штаты получать целый вагон компромата на всех наших баблодержателей - да попадос ему конкретный)))
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Особенно на Пороха много инфы у Фирташа. Назря они постоянно общались.
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очень рад. Госдеп скоро до Пети доберться, Тармп давно на него точит.
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Плохая новость для Порошенко, Австрию можно вычеркивать. Может Панама?
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ты шо адвокат шо ли? шо тебя так судьба Пети так волнует - шо у твоей жены от него дети?))
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за порохоботов как ты переживаю. Пойдете за петей прицепом.
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порохоботы может и пойдут ,а может и нет - тебя та какое дело - неудачник ,как тебе плохо им точно не будет ))))
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У Бени холодный пот потек между лопаток.
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Сбежит понятное дело,не дебил же он в самом деле предстать перед американским правосудием,там его фокусы не пройдут,он понимает
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он под домашним арестом, никуда не сбежит.
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Десь завив собака на болотах,вірніше в Козині
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Будет интересно послушать как он питэра делал нашим царем,и чем с ним потом делился !
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зачем тянуть кота за всякие подробности? надо паковать это туловище и бегом в Штаты,а то не ровен час сольется оно побыстрому из той прорашистской Австрии в Москвабад и ищи его потом свищи... Или вдруг сердечный приступ после стакана воды, да мало ли еще "ноу-хау" у чекистов, им ведь не выгодно, чтобы он разоткровенничался с американскими следаками из ФБР ибо знает он очень много всякого...
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Портнова забули, хлопець довго вже у ці ж двері стукається!
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Чекайте шокуючих новин від Коломійського та його маріонеток. У Бені лише одна можливість залишилася, йти ва-банк і шантажувати США здачею України Путіну.
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Ой ,блт , а шо нихто об антисимитизме не вопит?
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Фирташ очень много знает. Связь с Кремлем и Газпромом. И по Украине многих может сдать. Очень ценный свидетель для США.
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"вот спсибо,хорошо...
положите на комод."(с)
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Это история будет длиться вечно.(

"В то же время, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено."
Источник: https://censor.net.ua/n3137740
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Примерно как скифское золото в Нидерландах
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Как бы он не вздумал застрелиться, а потом в окно выпрыгнуть..
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Или застрелиться во время полета. Хотя - это возможно!
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США дали по морде Пинчуку.

Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 2 год.2 години тому

Коли ти весь такий тіпа проєвропейський і прозахідний, но обравши стул з росією отримав своє місце біля параші. Не твоя війна ***.

Интерфакс-Украина‏ @interfaxua

США отменили действие соглашения с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства, вводят антидемпинговые пошлины.






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А Кучма также старался за зятька, за поставку труб в РФ. Уже положил две солдатские жизни за миллионы Пинчуку!
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Коррупция. Суды продажные. Дела в судах ведутся годами. Олигархи и бандиты чувствуют себя, как дома. Нет, это не Украина в данном случае. Это Австрия.
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Интересно, проживание Фирташа в Австрии ему дорого обошлось?
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Порохоботи вже об'явили австрійського міністра агентом кримля?
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Екстрадиція російського мафіозі Фірташа в США? Довгі та гучні оплески українців.
Ще треба екстрадицію російського шпигуна Порошенка. США стане моїм другом, за якого віддам життя.
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А тем временем в Италии под суд как выяснилось попал не один Маркив.. //free-news.su/proisshestviya/37078-aresty-neonacistov-v-italii .
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Хо-хо-хо ! В Бєні під куприком щось стиснулось !
І в Славкового спонсора проблеми,захотів і рибку з"їсти,і....з рф трубами торгувати-получі отвєточку :США поновлюють антидемпінгові мита для нафтових труб українського олігарха Пінчука Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/07/15/ssha_ponovlyuyut_antydempingovi_myta_dlya_naftovyh_trub_ukrainskogo_oligarha_1606831
трудно буть олігархом...
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А я смотрю дела у фирташа налаживаются Вот поездка в штаты нарисовалась
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писец укр истеблишменту
продадут Украину по второму кругу
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Теперь самое главное, чтоб Фирташа живым до Америки довезли..."Как говорил один мой знакомый,покойный, я слишком много знал..."
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Не хочет **** менять особняк в Вене на камеру в Штатах. Но ничего, как говорится 3,14здец котенку, больше срать не будет.
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