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Все про:СБУ (13602) хакер (752) Гитлянская (151) Баканов Иван (32)

 СБУ заявляет о проведении одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие

В СБУ заявили о блокировании работы международной хакерской группировки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

О подробностях блокирования работы международной хакерской группировки сегодня расскажет и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге, который состоится в 16:00 в пресс-центре СБУ (ул. Владимирская, 35).

В свою очередь начальник Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook написала следующее: "Служба безопасности Украины провела операцию, подобных которой по масштабам хакерского мира за последнее десятилетие были единицы. Подробности на брифинге Службы безопасности Украины".

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Она добавила, что на пресс-конференции будут присутствовать представители ФБР и Секретной Службы США.

СБУ заявляет о проведении одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137738
 
   
 Топ комментарии
 
Вести из-за поребрика:"В МИД РФ заявили: запрет США на инвестиции в Россию обездолит американских пенсионеров! (Это не фейк, они это вполне серьезно!) Совет американским пенсионерам : если каждый месяц откладывать по 5 рублей, то через год у вас будет 1 доллар. Не благодарите."
СБУ заявляет о проведении одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие - Цензор.НЕТ 9611
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Прокси анонимные позакрывайте, чтобы москали за флагами Украинскими не прятались.
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ну, молодцы. а как проверить, что не тупой звиздежь? кого то задержали? что то изъяли? аааа, ну снова все как всегда. брелочники хреновы
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Это круто. Дискеты были завернуты в перфокарты...
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Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США
Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США.
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Конечный результат Какой? Или опять одни разговоры-как и на пленках Мельниченко??
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Прокси анонимные позакрывайте, чтобы москали за флагами Украинскими не прятались.
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Таки Да! Кто больше и громче кричит Держи Вора? И это тогда,когда Враг Украины,кум Пуйла Медведчук Скупает каналы для антиукраинской Агитации?
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так этими же проксями пользуется армия троллей зе ... как же так .. так не получиться ..
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Вести из-за поребрика:"В МИД РФ заявили: запрет США на инвестиции в Россию обездолит американских пенсионеров! (Это не фейк, они это вполне серьезно!) Совет американским пенсионерам : если каждый месяц откладывать по 5 рублей, то через год у вас будет 1 доллар. Не благодарите."
СБУ заявляет о проведении одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие - Цензор.НЕТ 9611
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Маловероятно!.... Раз столько Секретности от Народа?
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ну, молодцы. а как проверить, что не тупой звиздежь? кого то задержали? что то изъяли? аааа, ну снова все как всегда. брелочники хреновы
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Что то кпоследнее время когда СБУ о чем то громко заявляет то у меня закрадывается сомнение в прадивости их заявлений... Особенно после того как народ начал приводить под руки в СБУ вражеских агентов и диверсантов а те их отпускали не найдя даказательств
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ заявляет о проведении одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие
 
 
 
 
 
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