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 Политика Украины
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 Скифское золото пока остается в Нидерландах: суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации

Апелляционный суд Амстердама просит дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за так называемое "скифское золото", окончательное решение может вынести через 6-9 месяцев.

"Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация", - говорится в пресс-релизе суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сторонам предоставляется два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - решил суд.

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При этом отмечается, что скифское золото будет находится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме до окончательного решения суда.

Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в подконтрольную официальным украинским властям часть Украины, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины. Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Источник: https://censor.net.ua/n3137735
 
 
 Топ комментарии
 
"суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации" - что, раша ещё один Боинг должна сбить что ли чтобы поняли?
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когда слабая страна все вытирают ноги....
А сейчас когда выбрали Клоуна не о чем и говорить...
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Крым признан незаконно оккупированным и не есть частью РФ а "Скифское золото" соответственно не есть собственностью РФ. Какие вопросы ?
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"суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации" - что, раша ещё один Боинг должна сбить что ли чтобы поняли?
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Дополнітєльная інформація стосується розміру "відкату"? Корупції на Заході немає? Нє?
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Откат уже получен именно за это решение. Теперь дело за Зеленским - непредоставить эту информацию. Или затянуть со сроками, тупо морозиться делая вид что запроса не было.....короче любое действие-бездействия из арсенала Зеленского
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когда слабая страна все вытирают ноги....
А сейчас когда выбрали Клоуна не о чем и говорить...
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Угу. А при Пете они сразу же отдали золото Скифское золото пока остается в Нидерландах: суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации - Цензор.НЕТ 3475
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Нет, но все шло к тому что вернут Именно Украине и даже было решений суда первой инстанции о возврате золота в Украину. Это же решение уже апеляционного суда. А теперь начинается серия решений не в пользу украины (в т.ч. и по ПАСЕ) моментально начали обсуждения "украинского вопроса" бругими странами без Украины.
Украина за месяц превратилась из субъекта (тот с кем заключают сделку) международной политики в объект (предмет самой сделки)!
И да при Порошенко этого не было - это моментально присекалось!
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То-то я смотрю при "сильной власти Порошка" эта коллекция вернулась в Украину...
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Какой такой "дополнительной инфы"? а если ее нет то что все пошли нафиг золотишко себе прикарманим?
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А мы можем Европе так же отдавать кредиты, преступников и другое, через суды тянущиеся десятилетиями? Пускай каждые 5 лет дают дополнительную информацию и гдевашидаказательства? Сраная европа возомнили себя пупом земли. Выставить им счет и пускай платят пеню и неустойку за передержку нашего золота у себя
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Крым признан незаконно оккупированным и не есть частью РФ а "Скифское золото" соответственно не есть собственностью РФ. Какие вопросы ?
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офф топ
Дмитрий Быков
Телемост на фиг

Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут.
То аккурат в день начала Великой французской революции - День взятия Бастилии - повинтят мирный протест у избиркома и независимых кандидатов в Мосгордуму, то устроят телемост сами с собой, из московской студии в нее же; нужен ли лучший символ изоляции?
Отдельные хитро-наивные люди спрашивают: да ладно, а чего б и не провести телемост? Надо же, в самом деле, разговаривать! Братские народы, то-сё, в конце концов все войны кончаются переговорами… Как сказал Зеленский, разговаривать, безусловно, надо - но в другом формате и в присутствии других лидеров. А с теми, кто пять лет разжигал эту войну и клеветал на братьев, внезапно снова ставших таковыми, разговор должен быть один, и не на телеканале, тем более украинском, а в Гааге. И о братских чувствах надо было не тогда, когда вам надо продвигать в Раду пророссийского нашего кума, а пораньше, когда они еще наличествовали. И выпускать украинских моряков надо не тогда, когда вам это выгодно, и не приурочивать это к пиар-кампании все того же Медведчука, и о Сенцове вспомнить бы неплохо (хотя правозащитники и не забывали), а то, честное слово, очень уж цинично выходит: только что они все там в Киеве были русофобы и нацисты, а теперь с ними надо говорить. И кто будет говорить? Дмитрий Киселев? Спасибо, он уже говорил и ручками делал; никто не призывает русских и украинцев и дальше убивать друг друга - но, знаете, плевать на могилы погибших тоже как-то не комильфо.
Когда на Украине опомнились и - хоть и с лукавой мотивировкой насчет угроз сотрудникам канала NewsOne - отменили телемост, его все равно провели - из России в Россию. Зрелище было редкостное даже по меркам российского телевидения, рекордное по дурновкусию и фальши. И то, что участием в нем замарали пожилых и достойных людей - Талызину, Конкина, Инина - было еще противней. Вы можете с той же хитро-наивностью спросить: а что, лучше было, когда громили, грозили, орали? Отвечу: лучше, органичней. А иначе получается, как у Новеллы Матвеевой в одной пьесе: ты что же, хочешь, чтобы они - научились - добру?! Да ведь это было бы так страшно, как если бы ястреб улыбнулся!
Неприятно, когда нынешняя Россия лезет ко всем со своей ненавистью. Но еще фальшивей и страшней, когда лезет с любовью.
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Европа как всегда действует по принципу ХОДЖИ НАССРЕДИНА! Типа тянем время а там либо ишак сдохнет либо падишах!!
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вот такое оно - европейское правосудие. сколько там денег европейских ценностей за хранение набежало с декабря 2016?
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Нидергланды ждут пока ********* наковыряет какие то документы где украинская власть признает что крым разийский. Кстати могли бы использовать документы где Петя продавал 2 года в окупированный крым украинскую електроенергию по документам как в росийский крым. Так же любые другие товары и услуги поставляемые из Украины на окупированные территории имеют росийские печати. Так что тем ублюдкам которые предлагали торговать с окупированными территориями ета торговля вылезет боком.
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Возващайте в РФ, что за вопрос.
Как там поживает "золото Трои", к слову?
Ну, то золото, которое, вообще-то золото хеттов, и которое скоммуниздил у турок немец Шлиман, а у тевтонов после Второй Мировой скоммуниздили советские?
Как, нашли хоть какие его остатки или российские уркаганы распаяли все то золото на лом?
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Разделено на три части. золото в пушкинском музее в Москве, бронза в Эрмитаже, керамика в Берлине. в 96 г. в Москве прошла первая выставка троянского клада.
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а его и не собираются возвращать. есть такое понятие у культурологов - проблема "трофейного" искусства. Если в этой теме копаться дерьма на кучу стран всплывет.
А от того что назвать его ворованным, скоммунизженным или отданым на сохранение, факт его пребывания не изменится.
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Со скифским золотом явно не тот случай?
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Нидерланды явно поступают крайне не красиво. Мне вообще их позиция по этому вопросу не понятна. Единственное, что приходит на ум - это то что они с рашкой поср@ться не хотят, вот время и тянут
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Никто, никто и никогда не вернет владельцам европейские ценности...ценности находятся в эуропе...они помечены европейскими лейблами ЕС как европейские...никто не собирается делиться европейскими ценностями с варварами. Это вам скажет любой цивилизованный европейский суд, включая суды итальянской юрисдикции...
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Были ценности наши,а стали европейские.
А мы в Африке теперь.
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Скифское золото пока остается в Нидерландах: -украденное

а панамское украденное бабло на панамском кашельке

суд ждет даппалнительных...
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если кому то до сих пор не понятно то; мы идем в Евросоюз который сам уже давно в таёжном союзе Скіфське золото поки залишається в Нідерландах: суд дав сторонам два місяці для надання додаткової інформації - Цензор.НЕТ 186
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Так если кто еще не понял,то никаких европейских ценностей не существует.
Это американские ценности насаженные им после второй мировой.
Теперь они возвращаются к своему обычному состоянию.
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золото віддадуть в Крим...крапка
100 відсодків--чим би Крим не був.золото віддадуть бо там його знайшли...на жаль він окупований
побачите
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Гейропейці зважують: з Москвою портіть отношенія страшно, а з ЗЄ-Україною мона. Залишаєця тіко оформити бамаги
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкифское золото пока остается в Нидерландах: суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации
 
 
 
 
 
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