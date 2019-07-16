 Скифское золото пока остается в Нидерландах: суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации

"Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация", - говорится в пресс-релизе суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сторонам предоставляется два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - решил суд.
При этом отмечается, что скифское золото будет находится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме до окончательного решения суда.
Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в подконтрольную официальным украинским властям часть Украины, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины. Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.
А сейчас когда выбрали Клоуна не о чем и говорить...
Украина за месяц превратилась из субъекта (тот с кем заключают сделку) международной политики в объект (предмет самой сделки)!
И да при Порошенко этого не было - это моментально присекалось!
Дмитрий Быков
Телемост на фиг
Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут.
То аккурат в день начала Великой французской революции - День взятия Бастилии - повинтят мирный протест у избиркома и независимых кандидатов в Мосгордуму, то устроят телемост сами с собой, из московской студии в нее же; нужен ли лучший символ изоляции?
Отдельные хитро-наивные люди спрашивают: да ладно, а чего б и не провести телемост? Надо же, в самом деле, разговаривать! Братские народы, то-сё, в конце концов все войны кончаются переговорами… Как сказал Зеленский, разговаривать, безусловно, надо - но в другом формате и в присутствии других лидеров. А с теми, кто пять лет разжигал эту войну и клеветал на братьев, внезапно снова ставших таковыми, разговор должен быть один, и не на телеканале, тем более украинском, а в Гааге. И о братских чувствах надо было не тогда, когда вам надо продвигать в Раду пророссийского нашего кума, а пораньше, когда они еще наличествовали. И выпускать украинских моряков надо не тогда, когда вам это выгодно, и не приурочивать это к пиар-кампании все того же Медведчука, и о Сенцове вспомнить бы неплохо (хотя правозащитники и не забывали), а то, честное слово, очень уж цинично выходит: только что они все там в Киеве были русофобы и нацисты, а теперь с ними надо говорить. И кто будет говорить? Дмитрий Киселев? Спасибо, он уже говорил и ручками делал; никто не призывает русских и украинцев и дальше убивать друг друга - но, знаете, плевать на могилы погибших тоже как-то не комильфо.
Когда на Украине опомнились и - хоть и с лукавой мотивировкой насчет угроз сотрудникам канала NewsOne - отменили телемост, его все равно провели - из России в Россию. Зрелище было редкостное даже по меркам российского телевидения, рекордное по дурновкусию и фальши. И то, что участием в нем замарали пожилых и достойных людей - Талызину, Конкина, Инина - было еще противней. Вы можете с той же хитро-наивностью спросить: а что, лучше было, когда громили, грозили, орали? Отвечу: лучше, органичней. А иначе получается, как у Новеллы Матвеевой в одной пьесе: ты что же, хочешь, чтобы они - научились - добру?! Да ведь это было бы так страшно, как если бы ястреб улыбнулся!
Неприятно, когда нынешняя Россия лезет ко всем со своей ненавистью. Но еще фальшивей и страшней, когда лезет с любовью.
денегевропейских ценностей за хранение набежало с декабря 2016?
Как там поживает "золото Трои", к слову?
Ну, то золото, которое, вообще-то золото хеттов, и которое скоммуниздил у турок немец Шлиман, а у тевтонов после Второй Мировой скоммуниздили советские?
Как, нашли хоть какие его остатки или российские уркаганы распаяли все то золото на лом?
А от того что назвать его ворованным, скоммунизженным или отданым на сохранение, факт его пребывания не изменится.
А мы в Африке теперь.
а панамское украденное бабло на панамском кашельке
суд ждет даппалнительных...
Это американские ценности насаженные им после второй мировой.
Теперь они возвращаются к своему обычному состоянию.
100 відсодків--чим би Крим не був.золото віддадуть бо там його знайшли...на жаль він окупований
побачите