 Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы предлагаем, не зависимо от того, будет у президента самостоятельное большинство или нет, объединить в парламенте все демократические проукраинские проевропейские политические команды. Безусловно, я не считаю предыдущую власть таковой. Потому что там только лозунги были патриотические и проевропейские, а политика – коррумпированная и политика бедности", - сказала Тимошенко в понедельник вечером.
При этом политик допустила, что у партии "Слуга народа" по итогам выборов в Верховную Раду может быть самостоятельное большинство. "И может такое реально случиться, что им не нужна будет коалиция, когда они сами будут формировать политику и сами управлять государством. По сути, вся власть будет в руках одной команды. И вся ответственность будет также на одной команде", - сказала Тимошенко.
хотя потом и посорились изза денег)
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/04/24/7023382/
На пенсию, конечно, а не в "качановку".
По опросам, СН теоретически может взять 225+ мест в парламенте, но тут много зависит от мажоритарки. С одной стороны, не все одномандатники от Зе достойны, немало там скандалов. С другой стороны, победившие самовидвиженцы могут присоединится к самой большой фракции в парламенте. Если СН наберет большинство - как минимум на первом этапе Рада будет относительно стабильна.
Если фракция СН набирает меньше 225 мест, им нужно объединится хотя бы с одной фракцией. Как я написала выше, СиЧ или Голос довольно легко войдут в коалицию. Однако если эти партии не пройдут - начинается турбулентность. Естественно, что СН не объединится с ОПЗЖ, как бы тут не пророчили порохоботы - это будет самоубийство для Зеленского и его партии. Почти такие же последствия будет иметь и объединение с ПЕСом, только в этом случае суицид будет взаимным - электорат СН не простит за объединение с "мародером", а электорат ПЕСа - за объединение с "наркошей, уклонистом и украинофобом". Слишком много грязи вылили они друг на друга, чтобы потом формировать некое подобие "ширки".
Теоретически, Батькивщина может пойти на объединение с СН. Однако все мы понимаем, что минимальным условием для этого будет премьерское кресло для Юли. А без этого она будет лихорадить коалицию и шантажировать выходом. А если удовлетворить ее хотелки - она будет стремится ограничить власть Зеленского и построить тут государство с канцлером во главе (она уже об этом говорила несколько лет назад). Естественно, о политической стабильности говорить и не придется.
Таким образом, благоприятных сценариев всего три - СН набирает 225+ голосов и проблема коалиции отпадает сама собой, в Раду проходит СиЧ и соглашается на коалицию или же проходит Голос и тоже соглашается. Проход только СН в компании "старых" политсил будет грозить лишь нестабильностью
Ну и сволочь же ты , жаба косатая...
Как то у вас ( у зрады) легко всё получается , армия восстановилась сама по себе , безвиз и договор СА с ЕС подписались тоже , сами ,, Томос "упал с неба" и тд.
Это что же получается?
Это получается что и "на троих" ("слуга народа", Юлия Владимировна и медведчувы) коалицию создать не получится?
Да ни в жизнь не поверю.
Источник:https://censor.net.ua/n3137734"
Уже даже не стесняется, а манипулирует и лжет, как всегда, сопоставляя несопоставимые вещи. С таким же успехом можно было бы сказать, а помидоры зелёные или а вчера шел дождь...
И это она была премьер-министром, который не знает, что на отражение агрессии паРаши и восстановление экономики, разрушенной в результате агрессии, не нужны средства из карманов налогоплательщиков!?
несопоставимые вещи...
Пи.дец, прости Господи, Это Украине!
в Украину пришло больше всего инвестиций.
но они шли мимо кармана нінешнего будкостроителя кума ющенка.
результат ее отставка.
сейчас за год меньше чем при ней за месяц приходоло инвесторов и инвестиций. потому мародеры свынарчукы так ее ненавидят и боятся.