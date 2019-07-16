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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:ВР (23163) коалиция (3704) Тимошенко (24351)

 Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что партии "Слуга народа" стоит создать в Верховной Раде нового созыва после внеочередных парламентских выборов коалицию с проукраинскими и проевропейскими партиями, за исключением представителей предыдущей власти.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предлагаем, не зависимо от того, будет у президента самостоятельное большинство или нет, объединить в парламенте все демократические проукраинские проевропейские политические команды. Безусловно, я не считаю предыдущую власть таковой. Потому что там только лозунги были патриотические и проевропейские, а политика – коррумпированная и политика бедности", - сказала Тимошенко  в понедельник вечером.

При этом политик допустила, что у партии "Слуга народа" по итогам выборов в Верховную Раду может быть самостоятельное большинство. "И может такое реально случиться, что им не нужна будет коалиция, когда они сами будут формировать политику и сами управлять государством. По сути, вся власть будет в руках одной команды. И вся ответственность будет также на одной команде", - сказала Тимошенко.

Читайте также: Украинцы хотят видеть в коалиции со "Слугой народа" партии "Голос", "Батькивщина" и "Сила и честь", - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3137734
 
   
 Топ комментарии
 
сама хоть поняла, что ляпнула?
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А сама вона "новим ліцом" вважає себе, стара брехлива шльондра?
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когда в транспорт заходит грязный обосцанный бомж то от него все пассажири стараются держаться подальше . его что тоже все боятся ?
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Та да пі@деть Вона умееть капитально кроме х@йла ей нихто в подметки не годится
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одна из немногих партий которые не перекрашивались, переименовались и не проворовались, даже когда были во власти.
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звездеж) помнишь, как вечером Йуля орала "витя янукович - злочина влада, нияких домовленностей з ними!", а утром. менее черем 21 часов - "Йуля и Витя утворили коалицию".
хотя потом и посорились изза денег)
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/04/24/7023382/
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не сумела бабка вовремя на пенсию слинять...надо было на пике славы,сразу после качановки.а теперь только негатив и забвение
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Да кто же ей даст.
На пенсию, конечно, а не в "качановку".
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Юля, а те газовые контракты с Россией разве не представительница "прошлой власти" заключала?
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возьмите Юлю в банду . она хорошая . надоело старушке быть вечной оппозиционеркой Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади - Цензор.НЕТ 1063
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Давайте порассуждаем. Допустим, в Раду пройдут СН, ОПЗЖ, ПЕС, Батькивщина, Голос, Сила и честь. Последние двое - под вопросом, так как колеблются на грани 5%. Но в случае чего, я почти уверена, они легко пойдут на коалицию с СН. А если они не пройдут, ситуация усложняется.
По опросам, СН теоретически может взять 225+ мест в парламенте, но тут много зависит от мажоритарки. С одной стороны, не все одномандатники от Зе достойны, немало там скандалов. С другой стороны, победившие самовидвиженцы могут присоединится к самой большой фракции в парламенте. Если СН наберет большинство - как минимум на первом этапе Рада будет относительно стабильна.
Если фракция СН набирает меньше 225 мест, им нужно объединится хотя бы с одной фракцией. Как я написала выше, СиЧ или Голос довольно легко войдут в коалицию. Однако если эти партии не пройдут - начинается турбулентность. Естественно, что СН не объединится с ОПЗЖ, как бы тут не пророчили порохоботы - это будет самоубийство для Зеленского и его партии. Почти такие же последствия будет иметь и объединение с ПЕСом, только в этом случае суицид будет взаимным - электорат СН не простит за объединение с "мародером", а электорат ПЕСа - за объединение с "наркошей, уклонистом и украинофобом". Слишком много грязи вылили они друг на друга, чтобы потом формировать некое подобие "ширки".
Теоретически, Батькивщина может пойти на объединение с СН. Однако все мы понимаем, что минимальным условием для этого будет премьерское кресло для Юли. А без этого она будет лихорадить коалицию и шантажировать выходом. А если удовлетворить ее хотелки - она будет стремится ограничить власть Зеленского и построить тут государство с канцлером во главе (она уже об этом говорила несколько лет назад). Естественно, о политической стабильности говорить и не придется.
Таким образом, благоприятных сценариев всего три - СН набирает 225+ голосов и проблема коалиции отпадает сама собой, в Раду проходит СиЧ и соглашается на коалицию или же проходит Голос и тоже соглашается. Проход только СН в компании "старых" политсил будет грозить лишь нестабильностью
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вот на следующей неделе и порассуждаем Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади - Цензор.НЕТ 4983.нафига нам досрочные кацапские бредовые фантазии?
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Гыга, а как же легкая победа Пороха над Клоуном, которую ты так пророчил перед президентскими выборами? И любые возражения против тоже называл "кацапскими фантазиями"? Опять сольешься или все ответишь на вопрос?
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Все буде складніше, бо Слуги не наберуть більшість. Голос має інше бачення ніж СН. Тобто не мрійте про спокійне життя, все ще починається🐸
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"Радикалы" Ляшко тоже имели совсем другую идеологию, нежели БПП и НФ, сходились только в проевропейских стремлениях. И тем не менее вошли в коалицию. По сути, у небольших фракций (у "радикалов" было чуть больше 7%) проход в коалицию - это способ укрепить свое положение. К тому же, оставаясь в оппозиции в компании ОПЗЖ и ПЕСа - Голос может начать ассоциироваться в связях с этими партиями. Так что я более чем уверена, что они объеденятся с СН
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Вашої впевненості мало, бо Голос говорить зовсім інше. До того ж у Голосі нема людей типу 95 квкрталу, що робить спільну коаліцію неможливою. Партія 6олос розумія стиль керівництва СН, де підлеглим роблять "западло", тому в коаліцію з ними не підуть.
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Ыксперды-аналитеги уж все просчитали , у сн ( ориентировочно ) - 100-110 по спискам и от 50 до 70 по мажоритарке ,, максимум 180 . Однопартийного большинства не будет .. Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади - Цензор.НЕТ 9365 .
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Власть которая для евроинтеграции сделала в разы больше чем все остальные , за 23 года до 2014 г , теперь оказывается - не проевропейская Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади - Цензор.НЕТ 9816 .. !!! Ну и сволочь же ты , жаба косатая Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади - Цензор.НЕТ 2152 .. Нет слов ...
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Аха-ха , це проте що за 5 років спромоглися лишень на те щоб , передали владу Путлєру ?. Безвіз , завоювала Небесна сотня і мільйони українців , натомість влада все сідлала потоки .А що стосується результу їх "діяльності " то ми бачим - реванш Путлєра.
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.Та да , многолетние переговоры с европейскими бюрократами , о безвизе , тоже - вели " мильйоны украинцев ". Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади - Цензор.НЕТ 1693 . !! Пиши дальше ,, писатель-фантаст .
Как то у вас ( у зрады) легко всё получается , армия восстановилась сама по себе , безвиз и договор СА с ЕС подписались тоже , сами ,, Томос "упал с неба" и тд.
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один уже поехал...ща много расскажет про новые и старые лици.плюс лазаренко...а то снова запела кАолиция Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади - Цензор.НЕТ 5974

Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади - Цензор.НЕТ 7171
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Яка Європа ,Яник-2 вже розвернув Україну в протилежному напрямку.Рух в нас тепер в сторону, де сидить в московитському концтаборі Сєнцов. А якщо московити "змилуються ", то дорога туди де сидить Балух. Тюрми і концтабори , майбутнє українців.
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Чтооо?
Это что же получается?
Это получается что и "на троих" ("слуга народа", Юлия Владимировна и медведчувы) коалицию создать не получится?
Да ни в жизнь не поверю.
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видимо будет коалиция слуги народа с батькивщиной, а юлька станет премьером. в принципе, неплохой вариант
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для нее?конечно неплохой...она в премьеры запросилась сразу после первого тура президентских Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади - Цензор.НЕТ 4214
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ну, скажем так, она когда то уже была премьером, и вполне неплохим. особенно учитывая, что тогда стрельнул мировой финансовый кризис
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дурні вже обирали між тимошенко і януковичем обрали війну. а потім між тимошенко і порошенком . результати такого вибору бідна розграбована країна. на то вони і дурні що стабільні в своїх діях.
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Дурні вибирають між тими, хто всіх дрючив останні 28 років та між тими хто їх дрючив останні 28 років. "Тому, що ці гарно говорять, ріжуть праду!"(с), а на дії ніхто не звертає уваги.
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От так і повилазяь в черговий раз порошенки, тимошенки та інші бойки із їх когорти.
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Юля, как всегда)) так скажет, что додумывать приходиться самим.
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Вот чего Юльке не занимать, так это умению трепаться - это ей, как дураку с горы котиться.
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шо да, то - да. настоящий политик. даже уважаю её за это.
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мало диоптрий в очочках...что-то путает берега
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"Потому что там только лозунги были патриотические и проевропейские, а политика - коррумпированная и политика бедности
Источник:https://censor.net.ua/n3137734"

Уже даже не стесняется, а манипулирует и лжет, как всегда, сопоставляя несопоставимые вещи. С таким же успехом можно было бы сказать, а помидоры зелёные или а вчера шел дождь...
И это она была премьер-министром, который не знает, что на отражение агрессии паРаши и восстановление экономики, разрушенной в результате агрессии, не нужны средства из карманов налогоплательщиков!?
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ВКЛ_это_мы_01 Уже даже не стесняется, а манипулирует и лжет, как всегда, сопоставляя
несопоставимые вещи...
Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади - Цензор.НЕТ 5094
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Да она просто лживая курва рвущаяся до власти. Это ж ее последний шанс.
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т.е она предлагает не брать туда ЕС, которая и есть самая наиболее проевропейская...
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Слуги Бени + ************* Багиня" - проевропейские силы"?!!!
Пи.дец, прости Господи, Это Украине!
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Все факты и доказательства говорят о том что дамбас Украинские власти в 2014 сдавали специально, так же как и специально уничтожались добровольцы поехавшие на фронт с Майдана. И только когда в Украине начались добровольческие и волонтерские движения а так же видимо Западое недовольство и переполох что Украина будет полностью окупирована кремлем, Парашенко начал как бы нехотя делать вид что он сопротивляется кремлю. Но все ети сопротивления раз от раза на ровном месте проваливались. Вспомнить только как Гиркин в полном составе и без малейшего сопротивления выехал из окруженного (как нам несколько месяцев говорил Парашенко) Славянска и заехал в тогда еще пустой Донецк который по каким то причинам Парашенко не давал приказ занимать. Нам тогда говорили что поселок Славянск с несколькими десятками тысяч населения намного важнее Донецка с миллионом жителей. В результате имеем что имеем. А имеем мы полную жопу глистов которые вновь рвутся во власть.(С)
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при "юлькеворовке "
в Украину пришло больше всего инвестиций.
но они шли мимо кармана нінешнего будкостроителя кума ющенка.
результат ее отставка.
сейчас за год меньше чем при ней за месяц приходоло инвесторов и инвестиций. потому мародеры свынарчукы так ее ненавидят и боятся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти
 
 
 
 
 
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