 Зеленский планирует посетить США для встречи с Трампом до конца лета, - Пристайко

Об этом на брифинге во вторник сказал замглавы Офиса президента, кандидат на должность министра иностранных дел Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, может ли первая встреча Зеленского и Трампа состояться 1 сентября в Польше, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы планируем визит в Польшу 1 сентября на приглашение президента Дуды. Официальная украинская сторона подтвердила свое участие. Там собирается много лидеров; думаю, и президент Соедиененных Штатов обязательное приедет, учитывая тему этой встречи в Варшаве", - сказал Пристайко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Давайте обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе", - Зеленский позвал Путина на переговоры при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона. ВИДЕО

Мировые лидеры съедутся в Польшу по случаю 80-летия начала Второй мировой войны

"Мы планируем наш визит раньше. Для этого нужно договориться с американской стороной. У нас есть приглашение от президента Трампа, это связано с графиками президента", - сказал Пристайко.