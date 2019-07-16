Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.
Пристайко также сообщил, что следующую встречу внешнеполитические советники проведут в конце августа.
"Мы встретимся где-то в конце лета", - сказал он, отметив, что на этой встрече будут рассматривать результаты выполнения договоренностей, достигнутых 12 июля.
Соответственно, договоренности о встрече лидеров "нормандского формата" пока нет.
Як тільки Клімкіна реально відсторонили від вплину на МЗС, так зразу все налаштувалось як треба. Дуже дивний збіг.
https://www.youtube.com/watch?v=6JQaVErTouw
"Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца, - Пристайко"
об обмене
Пристайко це запланований для утилізації матеріал, що підлягає люстрації...