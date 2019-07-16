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 Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца, - Пристайко

Внешнеполитические советники глав государств стран "нормандского формата"(Украина, Германия, Франция Россия) договорились об обмене удерживаемыми лицами в течение месяца. Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.

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Пристайко также сообщил, что следующую встречу внешнеполитические советники проведут в конце августа.

"Мы встретимся где-то в конце лета", - сказал он, отметив, что на этой встрече будут рассматривать результаты выполнения договоренностей, достигнутых 12 июля.

Соответственно, договоренности о встрече лидеров "нормандского формата" пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3137730
 
   
 Топ комментарии
 
Угу, повна зрада, дипломатичний провал. )))
Як тільки Клімкіна реально відсторонили від вплину на МЗС, так зразу все налаштувалось як треба. Дуже дивний збіг.
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Тобто Німеччина, Франція і росія, які не є нашими друзями домовляються з Кучмою про обмін полоненними? Уявляю кого нам повернуть взамін на свідків по МН17 та кадрових російських військових.
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Петики, советую послушать Пристайко. Оказывается, у нас, кроме Климкина, еще есть дипломаты.
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Хіба не байдуже, аби хлопців визволити?
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Угу, повна зрада, дипломатичний провал. )))
Як тільки Клімкіна реально відсторонили від вплину на МЗС, так зразу все налаштувалось як треба. Дуже дивний збіг.
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мало того, масква включит моряков в обмен, хотя должна их освободить без всяких обменов. И потом пропаганда раструбит о победе пуйла...
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ты против обмена ? Ну при порохе последние 2 года были против , не их дети ,отцы сидят в плену, а попи...ть. можно и попиариться. А если бы ты там сидел?
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Тобто Німеччина, Франція і росія, які не є нашими друзями домовляються з Кучмою про обмін полоненними? Уявляю кого нам повернуть взамін на свідків по МН17 та кадрових російських військових.
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А вы, детки, прочитали название темы?
"Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца, - Пристайко"

об обмене
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Петики, советую послушать Пристайко. Оказывается, у нас, кроме Климкина, еще есть дипломаты.
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Зебот, Радники лідерів "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3000 00-Анатолий Бессмертный
Пристайко це запланований для утилізації матеріал, що підлягає люстрації... Радники лідерів "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2500
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бла бла бла -создатели кровопролития и дележа территории Украины по плану рашиста договорились....но " Конкретное количество лиц к обмену пока не определено."...эти мировые проходимцы.кроме вреда украинскому народу в виде войны ,и дележа ее территории принести мира и процветания Украине не могут...
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Домовились на протязі місяця, а зустрінуться в кінці літа,може, гарантії немає ніякої і про моряків ні слова.А як бути з рішенням Міжнародного суду по морському праву. яким передбачено їх негайне повернення без будь-яких умов.Темнота.
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Советники договорились ... а Путин их не пошлет? Пока новость ни о чем. Или, вернее. о счете, который слуги составили без хозяев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца, - Пристайко
 
 
 
 
 
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