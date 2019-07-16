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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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 "Россия подготовила нам ловушку", - Климкин о российском варианте освобождения моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России освободить захваченных украинских моряков в любой момент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Настоящему времени".

В ответ на вопрос, чем опасно возвращение военнопленных моряков в Украину в качестве осужденных, как предлагала Россия, Климкин сказал: "Во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Они военнопленные... Есть позиция всего мира, есть решение Международного трибунала, что они должны быть освобождены. Безотлагательно и безоговорочно. И я очень аккуратно скажу: существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить в любой момент. Для этого необходимо только политическое решение в Москве. Но Россия этого не делает".

Он отметил в этом контексте, что Украина отказывается от предложенного Россией варианта освобождения захваченных моряков, потому что это "вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно-правовой позиции государства".

"Если примем их условия по морякам - Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", - подчеркнул министр.

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"Россия подготовила нам ловушку и обернула ее в формулировки дипломатической ноты (Россия, как считает Климкин, предложила освободить моряков из-под стражи на условиях, что Украина продолжит их уголовное преследование. - Ред.). Но я не хочу очень детально это комментировать. И скажу почему: любые дискуссии внутри Украины касательно нашей внешней политики ослабляют нас, если выходят наружу. Поэтому я не хочу их вести", - заявил Климкин.

Он отказался комментировать заявление экс-президента Петра Порошенко о том, что он дает 90% на то, что моряки будут освобождены до выборов 21 июля.

"Это его (Порошенко - Ред.) заявление... Но я бы сказал, что контакты президента России с лидерами других стран дают мне основания сказать, что вопрос будет решен. Но когда и как – я сказать не могу и не хочу", - заметил Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Москве 17 июля рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским военнопленным морякам

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пленным морякам, удерживаемым в России, выдвинули обвинение в окончательной редакции

Источник: https://censor.net.ua/n3137729
 
   
 Топ комментарии
 
Это не рф подготовила ловушку,это Порох ЗЕкоманде в штаны насрал.
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А ЗЕбіли настільки тупі, що навіть не зрозуміли що сталося😜
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Отнюдь ! Зелебобы обосранными уже пришли. Они зробылы цэ разом. ))
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Это не рф подготовила ловушку,это Порох ЗЕкоманде в штаны насрал.
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А ЗЕбіли настільки тупі, що навіть не зрозуміли що сталося😜
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Они уверены что Зе ничего сделать не мог и его просто поставили перед фактом возвращения Расеи в ПАСЕ и как бонус пообещали возвращение моряков до выборов в Раду, но Климкин типа сделал гадость....
Но я уверен на 100%, что если бы Зе поставили перед фактом, что его решили трахнуть в задницу, то он бы не сказал "Ну решили, так решили, что я могу сделать..." и задницу свою наверняка защищал в отличии от Украины!!!
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OSVČ Konstantýn Zozulja‏ @KKKukushkin

будь-якому порохоботу очевидно шо друг Вови Вова відпускає моряків перед виборами лише заради реваншу, зради, окупації Україні ну і т.д. Короче не треба цих моряків, бо руське мір прийде
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а почему Пэтро Порошэнко, раз такой патриот, не отдаст 18 мест в первой 20е Европейской Солидарности морячкам? или боится что только те и пройдут в Раду
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Отнюдь ! Зелебобы обосранными уже пришли. Они зробылы цэ разом. ))
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а может весь мир вместе ЗеКоМанде в штаны срёт? Прям как кацапам, вокруг одни враги "Россия подготовила нам ловушку", - Климкин о российском варианте освобождения моряков - Цензор.НЕТ 20
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Ну да. Отправить моряков на убой ето только Парашенко мог. Он ведь торгаш, и думает что с врагом всегда можно поторговаться договориться. Вот и проторговал и крым и дамбас и моряков и скоро всю Украину продаст.
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Все намного хуже:зекоманда сливает интересы Украины и получает пленных перед выборами.Зебилы хавают и радостно голосуют за Зекоманду.
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Клімкіна пре, як і його шефа )))
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Заяви та плани влади з "новими" обличчями наразі підігрують раші...
"Россия подготовила нам ловушку", - Климкин о российском варианте освобождения моряков - Цензор.НЕТ 4995
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А потому нехай сидят себе дальше, главное что мы гордые. Будем просто продолжать требовать дальше.
Какое оригинальное соломоново решение от Чугункина.
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У тебя склероз или какие-то сомнения по поводу принадлежности Крыма?
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Ты еврей? Сперва ответь на мой вопрос ПОТОМ задавай свой.
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Ты не мой начальник, чтобы условия ставить. Попустись.
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А ты все как дурачок постишь картинки своего уровня, порохатый свинотролль?
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Плохо не то что ты "Свидетель Зерро", а то что не хочешь и не умеешь думать.
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Попробуй не просто прохрюкать, а обосновать свои слова.
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Клімкін зказав одну цікаву річ, на яку ви мабуть не звернули увагу:

"Во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Они военнопленные...
Источник: https://censor.net.ua/n3137729"


Захочуть моряки, які гордо вистояли скоро майже рік в кацапських казематах, і наполягали на своєму статусі як військових, військово-полонених тощо, повернутися зараз у статусі як звичайні кримінальні урки ще й щоб тут в Україні проходити формальності по їх звільненню від кримінальної відповідальності? Це принизливо для них як для військових, що виконували наказ, були віддані своїй справі, у яких є поняття честі офіцера... зараз від цього всього відмовитися і повернутися як (читайте вище)...
В мене є великі сумніви, щодо бажання самих цих полонених військових повертатися на Батьківщину у такий спосіб, тобто за будь-яку ціну, аби тільки "матінки та жінки не плакали" .
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Савченко вернулась и ниче, - Герой Украины, и сидела то совсем по другому приводу)))
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нет, давай моряков на Крым обменяем. Потом Раша еще кого-то захватит - Одесскую область отдадим, че там.
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Если моряков можно освободить взамен отдав воздух, то это не дорого. Сравнил Одесскую область с воздухом.
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ну если для тебя признание Крыма русским - воздух, то тебе с Украиной не по пути. Чемодан-вокзал-Москва.
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Срусский, признание Крыма чужим следует лишь из больного воображения Чугункина.
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А что Петя думал, когда оргнизовывал эту ловушку? Типа нам нужны герои, поставим моярякам памятник посмерно, как он про Киборгов говорил!?
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Петя думал что если он торгует и сотрудничает с Росией то они друзья и партньоры.
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что то я не слышал что при новой власти торговля прекратилась)))
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привет, лахта! холодно там у вас? комаров много?
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Все ето понятно. Моряков должны освобождать через ООН и Гаагский трибунал. Давайте решать что с другими нашими военнопленными делать и как освобождать, Ато за моряками уже про других и не вспоминают.
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если моряков не можем вытащить, остальных тем более.
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Можем но не хотим. Перекрыть газ и сообщение с приднестровьем и ********* завоет на следующий же день и попросит переговоров. А так же закрыть в подвал Мертвечука с его сепарской бандой.
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Сначала надо отправить моряков в ловушку. Потом, вместо того чтобы моряков вызволить из ловушки, рассказывать о ловушках. Хрен поймешь...
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Сначала надо отправить моряков в ловушку./-растолковывает подданный хряка- мародёра, которого Путин сделал проституткой по вызову и заставляет делать ему приятно./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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люстрировать этого недоминистра. он своими действиями нанес больше вреда украине, чем если у нас вообще небыло бы министра иностранных дел
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Угу. И Мертвечука поставить министром или Бойка с Новинским. Они договорятся быстро. Только до чего? "Россия подготовила нам ловушку", - Климкин о российском варианте освобождения моряков - Цензор.НЕТ 8501
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зебилы с рыгами коалицию в раде забабахают вот смеху то будет
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Это вполне реальный сценарий. Но судя по всему голосов у такой коалиции будет недостаточно (Розумков - 30%+ медведчук 12-15% итого имеем чуть меньше 50% мандатов).
Прийдется искать еще голоса. Но это самый реальный "союз". И да, уже такой союз наблюдаем в Молдове.
Проблема для них будет состоять только в том, чтобы найти третьего. По текущим данным, таким третьим скорее всего станет БЮТ.
В противном случае, до нового года мы будем выбирать еще одну ВР. А там для Розумкова ситуация будет аховая. В стране не будет парламента, кабинета министров, бюджета -в конце концов. И маячит ДЕФОЛТ. Этот сценарий сейчас обретает контуры. Так что слушайте детки Коломойского.
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вашего министра иностранных дел зовут Грустная Лошадь
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Если серьезно,то разыгрывается клоунада "освобождение" и "конец войне". Зекоманда сливает интересы Украины в обен получает военнопленных как раз перед выборами.Зебилы хавают и бегут голосуют за зекоманду.
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У нас мудрый народ - такой дешевкой не купят. Прямо перед выборами, это же понятно что что-то не то.
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"мудрый народ"??? Это шутка?
Народ который за 30 лет не может выбрать нормальных депутатов и каждый раз голосует за обещалкиных а потом ноет как его "опять обманули" - мудрый?
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естественно шутка.
мудрые не будут кричать какие мы великие, а через 5 минут скорбеть ибо сотни лет в рабстве были "Росія підготувала нам пастку", - Клімкін про російський варіант звільнення моряків - Цензор.НЕТ 5714
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Да, только остается еще один вопрос - статус кораблей захваченных Курятником. Но про это конечно же будут молчать как рыба об лёд.
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Позиция петиного руководства давно понятна, как у Маудзедуна - чем хуже, тем лучше.
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зеБилоидам сри в рот.они добавки попросят.
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Если серьезно,то разыгрывается клоунада "освобождение" и "конец войне". Зекоманда сливает интересы Украины в обен получает военнопленных как раз перед выборами.Зебилы хавают и бегут голосуют за зекоманду.
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ЭТО соевые подготовили ловушку морякам , результат был предсказуем , а делалось это для пиара, ух какие мы , глупый плен мотивируется воинским долгом выполнения ГЛУПОГО приказа,итог отправители в чоколаде моряки в тюрьме
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змі пишуть шо готується фєєричне шоу на суботу, в результаті якого зросте рейтинг слуги урода та зажоп.але Зе команда чомусь впевненна шо пуйло гратиме за правилами. але пуйло і на те пуйло, і кидок для нього річ звична. тому може вийти шоу,але з підвохом. та Зе біли схавають аж бігом.в них з моском і логікою проблеми.
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Вспоминаются вчерашние слова Гнойсмана, что Украина не может перекрыть с ********** ж/д сообщение потому что нас связывают обязательства. Какие обязательства нас связывают с врагом? Тоесть мы Рашке всем обязаны а она нам нет? Ну тогда давайте становитесь раком и раздвигайте булки, будем уповать на миролюбие.
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Сектанты секты святого торчка: - любыми способами уговаривайте Пашу Климкина стать советником торчка по внешней политике, если не хотите его видеть Министром. За последние 5 лет войны с парашей у него накопился огромный опыт в противостоянии на международной арене кацапам. Такой опыт у детей из партии Зе отсутствует. И никакие международные дипломы и сертификаты не спасут положение дел.
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Ловушку морякам приготовили Путин. Медведчук и Порошенко, который намеревался продлить свой срок пребывания у власти благодаря военному положению. А Климкин- мудак, не собирается моряков из этой ловушки освобождать, лезет во всякие политико-юридические тонкости. Можно в чем-то кацапов и на*бать, во всяком случае после того грандиозного обмана, который совершила Россия по отношению к Украине, никто нас не попрекнёт, что мы нарушили, например, обещание продолжить уголовное преследование моряков - главное вернуть их домой.
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*****ть кацапов - дело святое! Вот только как при этом не *****ть самих себя?
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як для країни Зебіляндії ще нормальний сайт.
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Клима, респект!!!

Жаль, что зебилы у власти, у них мозгов совершенно нет.
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Зе їх виміняє і це буде поразка. Бо РФ потрібно змусити повернути їх без умов, для цього є зараз умови. Міняти доцільно лише якщо горять строки, так би мовити заради піару перед виборами. Але тоді слід чекати нових заручників, яких знову терористи будуть пропонувати на щось обміняти...
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Писал чуть выше. Обмен людьми,как предлагает Курятник, оставляет не урегулированным вопрос о захваченных судах. В любом случае необходимо требовать выполнения требований Трибунала.
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любому здравомыслящему человеку очевидно, что наши моряки являются военнопленными, а не какими-то там преступниками. Посылать кацапов нахер с их формулировками.
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здравомыслящим очевидно, а Зе нужна "перемога" перед выборами, и он клал на эту "очевидность" и на интересы Украины.
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мне лично похеру как их там назовут, дома они будут героями, а не сидеть на шконке кушая баланду
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а я не готов обменивать пленных на куски территории.
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правдивей так - ты не готов быть пленным, тебя патриотизм на диване больше устраивает.
Кстати кто обменивает на куски територии? Помнится двух ФСБшников судили и отдали и ни приросло ни сократилось.
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смотрю дохрена диванных патриотов сидя перед монитором в комфортных условиях решают сколько еще посидеть морячкам в Матросской Тишине для удовлетворения амбиций, и торгующий ими Климкин и его патрон ПОП рассказывают о зраде, хотя сами довели ситуацию до этого направив корабли сознательно идя на конфронтацию конфликта, Их детей ни среди морячков ни среди военных в зоне АТО замечено небыло, простите старшенького ПОП вроде сфоткали в бронике и "дубке", отправив назад к папаше в Киев
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Климкин, может быть сам по себе ты и нормальный мужик, но хватит подпевать банде пороха. сколько ловушек вы избежали вместе с ним?
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"предложила освободить моряков из-под стражи на условиях, что Украина продолжит их уголовное преследование" - а нельзя ли согласиться на эти условия, а когда моряки будут дома, послать РФ туда, куда она послала всех с будапештским договором?
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Климкину судьбы этих людей не важны и не нужны. Он руский и этим все сказано.
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Можно, если при этом мы (государство Украина) не будет подписывать никаких официальных документов и не будет на себя брать никаких обязательств согласно номрам международного права.
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Кошда наконец наша страна восстановит ядерный арсенал. Сколько ещё ждать?
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Так у Киргизии никогда не было ядерного оружия, одни рогатки
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Позиция Климкина однозначна - моряки должны сидеть в тюрьме. Он манипулирует некими апостеорными постулатами о зраде в обмене. Зачем? А затем, что живые моряки очень не нужны его шефу - порошенке. Моя позиция - плюнуть на все условности и обменять. А потом так руским и всему Миру и сказать - вы нас неправильно поняли потомучто вы ********.
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я тоже просто это понимаю как желание чтобы моряки сидели подольше в тюрьме и использовались как разменная монета в догорняках
П.С.: помнится Савченко свой срок не досиживала, а была обласкана ПОП и Ю,
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Россия = это враг для всего человечества!!! Путинская россия - это жесточайшая терористическая группа!!! Всем надо помнить и Беслан и Чечню и Сирию и Украину!!!
Десятки тысяч жертв. Борис Немцов - ребята я не знаю всех нюансов - но все путинские подчиненные - это терористы!!! А их надо отлавливать и судить!!!
Америка помоги миру. Это новые Фашисты! И их полк не забыт - он жив- это НЕЛЮДИ!!!
Эмоционально - но я от души!! Простите!!!
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Хорошо, сидя на свободе, после стаканчика виски двенадцатилетней выдержки, рассуждать о том стоит, или не стоит освобождать моряков. Ловушка это, или не ловушка. Я и сам, приняв сто грамм разведеного спиртяги, тоже думаю, что спешить с этим не надо. Щас еще пивка с рыбкой - и буду думать дальше.
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По-этому ты не Министр иностранных дел, ибо твой удел - пивко и таранька....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия подготовила нам ловушку", - Климкин о российском варианте освобождения моряков
 
 
 
 
 
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