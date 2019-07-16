 "Россия подготовила нам ловушку", - Климкин о российском варианте освобождения моряков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Настоящему времени".
В ответ на вопрос, чем опасно возвращение военнопленных моряков в Украину в качестве осужденных, как предлагала Россия, Климкин сказал: "Во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Они военнопленные... Есть позиция всего мира, есть решение Международного трибунала, что они должны быть освобождены. Безотлагательно и безоговорочно. И я очень аккуратно скажу: существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить в любой момент. Для этого необходимо только политическое решение в Москве. Но Россия этого не делает".
Он отметил в этом контексте, что Украина отказывается от предложенного Россией варианта освобождения захваченных моряков, потому что это "вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно-правовой позиции государства".
"Если примем их условия по морякам - Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", - подчеркнул министр.
"Россия подготовила нам ловушку и обернула ее в формулировки дипломатической ноты (Россия, как считает Климкин, предложила освободить моряков из-под стражи на условиях, что Украина продолжит их уголовное преследование. - Ред.). Но я не хочу очень детально это комментировать. И скажу почему: любые дискуссии внутри Украины касательно нашей внешней политики ослабляют нас, если выходят наружу. Поэтому я не хочу их вести", - заявил Климкин.
Он отказался комментировать заявление экс-президента Петра Порошенко о том, что он дает 90% на то, что моряки будут освобождены до выборов 21 июля.
"Это его (Порошенко - Ред.) заявление... Но я бы сказал, что контакты президента России с лидерами других стран дают мне основания сказать, что вопрос будет решен. Но когда и как – я сказать не могу и не хочу", - заметил Климкин.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.
Но я уверен на 100%, что если бы Зе поставили перед фактом, что его решили трахнуть в задницу, то он бы не сказал "Ну решили, так решили, что я могу сделать..." и задницу свою наверняка защищал в отличии от Украины!!!
будь-якому порохоботу очевидно шо друг Вови Вова відпускає моряків перед виборами лише заради реваншу, зради, окупації Україні ну і т.д. Короче не треба цих моряків, бо руське мір прийде
Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
https://censor.net.ua/news/3134770/predlojenie_rossii_po_moryakam_bylo_lovushkoyi_volker
Какое оригинальное соломоново решение от Чугункина.
"Во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Они военнопленные...
Источник: https://censor.net.ua/n3137729"
Захочуть моряки, які гордо вистояли скоро майже рік в кацапських казематах, і наполягали на своєму статусі як військових, військово-полонених тощо, повернутися зараз у статусі як звичайні кримінальні урки ще й щоб тут в Україні проходити формальності по їх звільненню від кримінальної відповідальності? Це принизливо для них як для військових, що виконували наказ, були віддані своїй справі, у яких є поняття честі офіцера... зараз від цього всього відмовитися і повернутися як (читайте вище)...
В мене є великі сумніви, щодо бажання самих цих полонених військових повертатися на Батьківщину у такий спосіб, тобто за будь-яку ціну, аби тільки "матінки та жінки не плакали" .
Прийдется искать еще голоса. Но это самый реальный "союз". И да, уже такой союз наблюдаем в Молдове.
Проблема для них будет состоять только в том, чтобы найти третьего. По текущим данным, таким третьим скорее всего станет БЮТ.
В противном случае, до нового года мы будем выбирать еще одну ВР. А там для Розумкова ситуация будет аховая. В стране не будет парламента, кабинета министров, бюджета -в конце концов. И маячит ДЕФОЛТ. Этот сценарий сейчас обретает контуры. Так что слушайте детки Коломойского.
Народ который за 30 лет не может выбрать нормальных депутатов и каждый раз голосует за обещалкиных а потом ноет как его "опять обманули" - мудрый?
мудрые не будут кричать какие мы великие, а через 5 минут скорбеть ибо сотни лет в рабстве были
Жаль, что зебилы у власти, у них мозгов совершенно нет.
Кстати кто обменивает на куски територии? Помнится двух ФСБшников судили и отдали и ни приросло ни сократилось.
П.С.: помнится Савченко свой срок не досиживала, а была обласкана ПОП и Ю,
Десятки тысяч жертв. Борис Немцов - ребята я не знаю всех нюансов - но все путинские подчиненные - это терористы!!! А их надо отлавливать и судить!!!
Америка помоги миру. Это новые Фашисты! И их полк не забыт - он жив- это НЕЛЮДИ!!!
Эмоционально - но я от души!! Простите!!!