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 Рябошапка о люстрации: пока Рада примет этот закон, мы реализуем много инициатив и пойдем на заслуженный отдых

Заместитель главы Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка пояснил, что расширение люстрационного подхода, заложенного в соответствующем законопроекте президента Владимира Зеленского, позволит реализовать очищение власти в изначально запланированном формате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам во вторник в Киеве.

"Главная идея расширения закона о люстрации была в чем... Многие обвиняли Офис Президента в том, что мы якобы поддерживаем отмену закона о люстрации или признание его неконституционным, что в принципе не отвечает действительности", - сказал Рябошапка.

Рябошапка пояснил, что речь шла о том, что закон "где-то не совсем удачный".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Рада проголосует за предложенную президентом люстрацию, в политике останутся только Зеленский и Медведчук, - Климкин

По его словам, расширение люстрационного подхода позволит реализовать люстрацию в том формате, в котором она изначально была запланирована.

"Что касается нас персонально, то, я думаю, что до того времени как парламент примет этот закон о люстрации, мы сможем реализовать много успешных инициатив, а потом пойдем на заслуженный отдых", - подчеркнул замглавы ОП.

Как сообщалось, президент Зеленский предлагает распространить действие закона о люстрации (очищении власти) на экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главу Нацбанка (НБУ) Якова Смолия, премьера Владимира Гройсмана и его заместителей, спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук. ВИДЕО

Согласно поданному Зеленским законопроекту, под новую люстрацию должны также попасть главы и члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также нацкомиссий, осуществляющих госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ), рынков ценных бумаг (НКЦБФР) и финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Помимо указанных лиц, в предложенном Зеленским законопроекте также значатся первый заместитель и заместители спикера Рады, главы Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, генпрокурор, главы Службы безопасности, Службы внешней разведки.

Источник: https://censor.net.ua/n3137728
 
 
 Топ комментарии
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Відпочинок вам вже забезпечений. Незабаром підете. Всі.
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Первый ход - Е2-Е4, а там... А там посмотрим
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Навряд, чи відпочинок буде комфортним. На нарах це проблематично. Але точно - заслуженим. Ті, що вас замінять, достойно оцінять ваші трактування і ігнорування законодавства. В тому числі і конституційного ви ж і показали, як можна нищити все, збудоване до вас. То чому ви вважаєте, шоті, хто вас замінить, повернуться у правове русло, а не підуть ще далі?
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А шо для 783% быдлячей массы это криминал?
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Зеля боится оппозиции и просто хочет её отменить мвоим "указом". Либо он наивный идиот, либо зхочет стать януковичем
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Як несподівано

Партия Святослава Вакарчука «Голос» готова «подставить плечо» партии пятого президента Украины Петра Порошенко в новом Парламенте, чтобы «хорошие начинания предыдущей власти не накрылись медным тазом».

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это поэтому Славик так молчит о антикоррупционных начинаниях узеленского и тихонечко сглотнул новость о снятии ареста на имущество бабломойского? Теперь ясно! Это его Порошенко заставил!
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Ніхто його не заставляв мовчати,просто немає коків
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так понятно, что "Голос" - это молодежное крыло от ПЕС. Это было ясно с самого начала.
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зели молодежное крыло овоща и что? нужен пртивовес
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больше похоже на молодежное крыло самонемощи, красивых слов очень много, а на деле пшик.
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То, шо потрошиных свинарчуков-гройсманов надо люстрировать правильно, но их должны люстрировать чистые перед государством и народа людям, а не таким же люстранцам как богдан и портнов...
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Проще надо, товарищи, проще!
Стал депутатом, отсидел в Раде 5 лет - и в тюрьму!
ВСЕХ!
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. Быдло поддержит это всегда. Инвесторы и международные партнёры не поймут.
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Мира и дружбы с Россией не будет! Те кто попытается это сделать будут висеть на столбах на Крещатике! Люстраторы гребанные!
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оптимист, смотри что бычерез год ваша команда не кричала из ростова))
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Начните с портнова.Прямо какая то личность везде выживающая ,везде приживающаяся.Только от корупционера пороха на пять лет спрятался! А к честным фраерам опять вернулся с почестями.Как будто не избивали и не убивали людей на МАЙДАНЕ по его придуманным законам.И опять все чего то ждут!!
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В стране реванш антимайдана. У Портнова и теперешней власти много общих интересов. Рябошапка же сказал, что закон "где-то не совсем удачный". Это видно означает то, что совсем удачным он будет, когда люстрация будет распространяться на людей Порошенко и не будет на людей Януковича.
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Начните с портнова.Прямо какая то личность везде выживающая ,везде приживающаяся.
******
Портнов крутить судами, як циган сонцем.
Медведчук і Портнов - це два щупальця кацапської гідри, які становлять на сьогодні найбільшу небезпеку для України.
І рубати їх треба в першу чергу.
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7 стран уже сказали зели - ты клоун не прав - а все остальное предвыборный пиар
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