 Последние два года мы наблюдаем принятие решений, которые останавливают антикоррупционную реформу, - Сытник

"Фактически последние два года мы наблюдаем принятие таких решений, которые несколько останавливают антикоррупционную реформу", - сказал Сытник на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он выразил надежду на то, что озвученные руководством государства инициативы в антикоррупционной сфере будут приняты.

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"Ответственность за незаконное обогащение, в том числе с гражданской спецконфискацией, даёт возможность вернуться к тем расследованиям, которые были фактически блокированы после решения Конституционного Суда", - отметил директор НАБУ.

Кроме того, по его словам, необходимо рассмотреть и принять законопроект о предоставлении права НАБУ на "прослушку".

"Необходимо вернуть полномочия НАБУ и относительно возможности обжалования соглашений, которые были подписаны вследствие реализации коррупционных схем", - добавил он.

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"Надеюсь, что инициативы будут приняты... а с работой Антикоррупционного суда точка невозврата будет пройдена", - сказал Сытник.