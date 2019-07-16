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 Для обеспечения безопасности на внеочередных выборах в Раду будут задействованы более 131 тыс. правоохранителей, - Яровой. ИНФОГРАФИКА

К обеспечению общественной безопасности на выборах привлечены более 131 тысячи правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 16 июля, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Так, для обеспечения безопасности и правопорядка на 199 окружных избирательных участках и на 29812 участковых комиссиях привлекается 131192 правоохранителя: 73700 полицейских, 5274 бойца НГУ, 38200 служащих ГСЧС, 8029 пограничников, 1289 представителей ГМС и 4199 курсантов вузов системы МВД.

"Самое главное - это четкая организация и взаимодействие между подразделениями МВД при организации и непосредственно выполнении своих обязанностей по обеспечению безопасности при проведении выборов и в дальнейшем подсчете голосов", - отметил Яровой.

С 14 июля бюллетени доставлены на окружные избирательные участки, а уже 18 июля их доставят на участки, весь процесс будут охранять полицейские.

Для обеспечения безопасности на внеочередных выборах в Раду будут задействованы более 131 тыс. правоохранителей, - Яровой 01

Напомним, с 15 июля личный состав всех подразделений МВД переведен на усиленный вариант несения службы.

"Сегодня мы на финише обеспечения безопасности и правопорядка во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду", - сообщил первый замминистра.

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Яровой отметил, что с начала избирательной кампании правоохранители зарегистрировали 4506 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Начали 217 уголовных производств и составили 879 админпротоколов.

Для обеспечения безопасности на внеочередных выборах в Раду будут задействованы более 131 тыс. правоохранителей, - Яровой 02

Возросло количество нарушений в Запорожской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Ситуация остается напряженной в мажоритарных округах, где зарегистрированы кандидаты с совершенно противоположными взглядами.

Для обеспечения безопасности на внеочередных выборах в Раду будут задействованы более 131 тыс. правоохранителей, - Яровой 03

"Эти внеочередные выборы в ВР отличаются напряженностью и загруженностью. Но мы рассчитали все силы и средства, чтобы оперативно реагировать на все вызовы. А в случае необходимости быть готовыми помогать соседним регионам", - сказал Яровой.

Сейчас свою работу начал межведомственный оперативный штаб системы МВД и ситуационные центры в областях. Их основной задачей остается сбор информации, прогнозирования возможных действий, координация между всеми ЦОИВ МВД.

Для обеспечения безопасности на внеочередных выборах в Раду будут задействованы более 131 тыс. правоохранителей, - Яровой 04
Инфографика: пресс-служба МВД

"Мы должны сконцентрировать свое внимание на организации работы, профессионализме и владеть обстановкой каждую минуту. Призываю руководителей на местах безотлагательно принимать решения, исходя из сложившейся обстановки", - отметил Яровой.

Источник: https://censor.net.ua/n3137723
 
 
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Что бы там не говорили, но на президентских выборах полиция сработала на отлично.
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Не, не справятся. Там около 10-12% агрессивных сумасшедших за жоппоблок голосовать собираются плюс слуги всякие... точно, не справятся.
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Не, не справятся. Там около 10-12% агрессивных сумасшедших за жоппоблок голосовать собираются плюс слуги всякие... точно, не справятся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля обеспечения безопасности на внеочередных выборах в Раду будут задействованы более 131 тыс. правоохранителей, - Яровой. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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