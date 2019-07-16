 Для обеспечения безопасности на внеочередных выборах в Раду будут задействованы более 131 тыс. правоохранителей, - Яровой. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 16 июля, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Так, для обеспечения безопасности и правопорядка на 199 окружных избирательных участках и на 29812 участковых комиссиях привлекается 131192 правоохранителя: 73700 полицейских, 5274 бойца НГУ, 38200 служащих ГСЧС, 8029 пограничников, 1289 представителей ГМС и 4199 курсантов вузов системы МВД.

"Самое главное - это четкая организация и взаимодействие между подразделениями МВД при организации и непосредственно выполнении своих обязанностей по обеспечению безопасности при проведении выборов и в дальнейшем подсчете голосов", - отметил Яровой.

С 14 июля бюллетени доставлены на окружные избирательные участки, а уже 18 июля их доставят на участки, весь процесс будут охранять полицейские.

Напомним, с 15 июля личный состав всех подразделений МВД переведен на усиленный вариант несения службы.

"Сегодня мы на финише обеспечения безопасности и правопорядка во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду", - сообщил первый замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Яровой отметил, что с начала избирательной кампании правоохранители зарегистрировали 4506 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Начали 217 уголовных производств и составили 879 админпротоколов.

Возросло количество нарушений в Запорожской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Ситуация остается напряженной в мажоритарных округах, где зарегистрированы кандидаты с совершенно противоположными взглядами.

"Эти внеочередные выборы в ВР отличаются напряженностью и загруженностью. Но мы рассчитали все силы и средства, чтобы оперативно реагировать на все вызовы. А в случае необходимости быть готовыми помогать соседним регионам", - сказал Яровой.

Сейчас свою работу начал межведомственный оперативный штаб системы МВД и ситуационные центры в областях. Их основной задачей остается сбор информации, прогнозирования возможных действий, координация между всеми ЦОИВ МВД.



Инфографика: пресс-служба МВД

"Мы должны сконцентрировать свое внимание на организации работы, профессионализме и владеть обстановкой каждую минуту. Призываю руководителей на местах безотлагательно принимать решения, исходя из сложившейся обстановки", - отметил Яровой.