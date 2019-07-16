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 Руководителю организации в структуре ВСУ на Львовщине сообщили о подозрении, - САП

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении руководителю организации в структуре ВСУ на Львовщине.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник, 15 Июля 2019, по согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении начальнику домоуправления №1 Яворивской квартирно-эксплуатационной части района, которая является государственной организацией в структуре Вооруженных сил Украины, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и ч. 1 ст. 366 ( "Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины", - сообщили в САП.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что служащий в течение апреля-октября 2014 года подрабатывал акты сдачи-приемки оказанных частным предприятием услуг по аренде газовых котельных. На основании этих актов, отмечают в САП, "было безосновательно перечислено денежные средства на общую сумму 1,18 млн грн, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам".

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Источник: https://censor.net.ua/n3137719
 
 
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служащий в течение апреля-октября 2014 года подрабатывал акты сдачи-приемки, ну візьміть на роботу людину хоча б середньою освітою.
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Підробляв це не "подрабатывал", це "подделывал".
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Ну да, там треба дивитись в якому контексті, але очі ріже.
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Так це було ще при злочинном режиме, тоді всі так работали))
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Тепер з настанням епохи щастя не буде більше корупції, а колишні корупціонери будуть віддавати свої гроші і за це вони дякуватимуть на колінах. Все це завдяки новій чесній владі, краще якої нічого не буде протягом наступних тисячоліть.
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поясніть формулювання--про підозру?
в мене в хаті дирка в стіні--підозрюю миш?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРуководителю организации в структуре ВСУ на Львовщине сообщили о подозрении, - САП
 
 
 
 
 
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