 За 4,5 года работы в Днепропетровской области мы отремонтировали более 500 дорог, 60 садиков, 40 медучреждений, десятки школ, - Голик

Об этом он сказал в интервью газете "Зеркало недели".
"Мы бизнесмены, и мы хотим работать и жить в богатой стране. Наша мотивация — рост капитализации страны. Не более и не менее. Любой бизнесмен понимает, что есть капитализация его компании. Капитализация любого бизнеса зависит от страны, в которой он ведется. Богатая и развитая страна, большой рынок, много потребителей — высоко оцененный бизнес. И наоборот", - сказал Голик.
Сейчас, когда Резниченко и его команда ушли в отставку, Голик отмечает, что итоги их работы и опыт вызывают интерес у многих людей и команд, находящихся сейчас в госуправлении.
Согласно отчету команды Резниченко за 4,5 года работы, она построила и капитально отремонтировала сотни объектов в области: более 500 дорог, 60 детских садиков, десятки школ, 40 медучреждений.
"Нам казалось, что в фокусе внимания всех всегда Киев и центральные органы госвласти, и что никому нет дела до происходящего в отдельно взятой ОГА. Но оказалось, что наши результаты многим интересны, как и наш опыт. Понимаете, мы же менеджеры, не политики", - заявил он.
4 подсигара...
Куртка замшевая...3
)))))))
У него команда из Москвы: Украина обязана жить хуже. Иначе под царём трон качаться будет.
Відлучи від корита тільки!
😁
Потом интересно что придумали отремонтированные школы называть как построили школу. Я думаю построили это всеже построили с нуля, а вот поштукатурили внутри, покрасили фасад это отремонтировали.
🤔
трудові мозолі натерли
https://autostrada.info/ua/highway/M-18/section/novomoskovsk-zaporozhye
Какие дороги Вы отремонтировали?