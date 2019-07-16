EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
  513  21
Все про:Днепропетровщина (1384) Голик Юрий (35)

 За 4,5 года работы в Днепропетровской области мы отремонтировали более 500 дорог, 60 садиков, 40 медучреждений, десятки школ, - Голик

Юрий Голик, советник экс-главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко, заявил, что главным мотивом в реализации сотни проектов в области был рост капитализации страны.

Об этом он сказал в интервью газете "Зеркало недели".

"Мы бизнесмены, и мы хотим работать и жить в богатой стране. Наша мотивация — рост капитализации страны. Не более и не менее. Любой бизнесмен понимает, что есть капитализация его компании. Капитализация любого бизнеса зависит от страны, в которой он ведется. Богатая и развитая страна, большой рынок, много потребителей — высоко оцененный бизнес. И наоборот", - сказал Голик.

Сейчас, когда Резниченко и его команда ушли в отставку, Голик отмечает, что итоги их работы и опыт вызывают интерес у многих людей и команд, находящихся сейчас в госуправлении.

Согласно отчету команды Резниченко за 4,5 года работы, она построила и капитально отремонтировала сотни объектов в области: более 500 дорог, 60 детских садиков, десятки школ, 40 медучреждений.

"Нам казалось, что в фокусе внимания всех всегда Киев и центральные органы госвласти, и что никому нет дела до происходящего в отдельно взятой ОГА. Но оказалось, что наши результаты многим интересны, как и наш опыт. Понимаете, мы же менеджеры, не политики", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3137718
 
   
 Топ комментарии
 
Да знают все; потому зелёная сопля и уволила хорошо работавшего главу обладминистрации.
У него команда из Москвы: Украина обязана жить хуже. Иначе под царём трон качаться будет.
 показать весь комментарий
 
парадокс-быдло не оценило. "Человек, кусающий руку, которая его кормит, потом лижет сапог, который его пинает. "
 показать весь комментарий
 
Они реально молодцы, без кипиша и пафоса делали своё дело.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
3 видео магнитофона...
4 подсигара...
Куртка замшевая...3

)))))))
 показать весь комментарий
 
 
"отремонтировали...более 500 дорог"____________закусывать надо...
 показать весь комментарий
 
Ну хоть в Екатеринославской области, кто-то думае об Украине))
 показать весь комментарий
 
это пустопорожнее надувание щек - как житель этой области говорю. p.s. а еще это воняет джинсой!
 показать весь комментарий
 
Да знают все; потому зелёная сопля и уволила хорошо работавшего главу обладминистрации.
У него команда из Москвы: Украина обязана жить хуже. Иначе под царём трон качаться будет.
 показать весь комментарий
 
 
парадокс-быдло не оценило. "Человек, кусающий руку, которая его кормит, потом лижет сапог, который его пинает. "
 показать весь комментарий
 
 
🐷ботики такі!
Відлучи від корита тільки!
😁
 показать весь комментарий
 
 
Они реально молодцы, без кипиша и пафоса делали своё дело.
 показать весь комментарий
 
 
Ты это жителям Днепра рассказывать будешь?! Та постоянно бигборды висели что ремонты дорог при поддержке бпп, ремонты школ от бпп, больницы от бпп и тд. Интересно что эта реклама шла за деньги из бюджета с пометкой как социальная, хотя как по мне социальная реклама это реклама о вреде спиртного, вреде табакокурения, вреде наркотиков, водителям быть внимательными на дорогах, важности семейных ценностей и прочее. Еще куча рекламных роликов шло по ТВ, думаю эти жлобы казнокрады ее тоже из бюджета оплатили.
Потом интересно что придумали отремонтированные школы называть как построили школу. Я думаю построили это всеже построили с нуля, а вот поштукатурили внутри, покрасили фасад это отремонтировали.
 показать весь комментарий
 
 
Вот- вот, а на ремонте моста, до сих пор незаконченном, сколько поимели?
 показать весь комментарий
 
Не знаю, билбордов таких не видел, а много дел действительно сделали хороших. Много и школ отремонтировано, больниц, стадионов с нуля. Дороги многие - на отлично и там, где лет тридцать "конь не валялся" (сужу по малой родине). Теперь наверное еще большую синагогу выстроят бенинцы...
 показать весь комментарий
 
потвора, в ютюб є канал Дніпро ОДА і там викладували відео усих новобудов від дитячих садків до лікарень
 показать весь комментарий
 
А скока км лєнточєк чік-чік пошло?
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Ехал из Никополя в Марганец. Скорость только 1 и 2-я не более. Дороги НЕТ. Что они там все эти вилкулы отремонтировали и где не понятно. Но ЗеДебилы поверят.
 показать весь комментарий
 
ДОРОГА НИКОПОЛЬ - МАРГАНЕЦ ВЕСНА 2019 ГОДА. ОТРЕМОНТИРОВАНА!!!
За 4,5 року роботи в Дніпропетровській області ми відремонтували понад 500 доріг, 60 садків, 40 медзакладів, десятки шкіл, - Голик - Цензор.НЕТ 9533

 показать весь комментарий
 
 
эта дорога в ремонт на 2019. ты хотел все, что не делали 25 лет, по волшебной палочке, во время войны? при Демишкане (кум Януковича) деньги на дороги делили так-50% себе, остальное вниз. ниже-50% себе, остальное дальше....так до "дорремстроя". там почесали репу, остается украсть только щебень.
 показать весь комментарий
 
прям труженнікі..не покладая рук..
трудові мозолі натерли
 показать весь комментарий
 
" А еще мы третий год продолжаем ремонтировать Новый мост"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 4,5 года работы в Днепропетровской области мы отремонтировали более 500 дорог, 60 садиков, 40 медучреждений, десятки школ, - Голик
 
 
 
 
 
 вверх