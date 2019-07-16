 СНБО предложит Зеленскому внести на рассмотрение новой ВР законопроекты по реформам в сфере обороны и безопасности, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом секретарь СНБО Александр Данилюк, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.
"СНБО будет концентрироваться на том, чтобы в день начала работы нового парламента Президент внес законы, которые сдвинут с мертвой точки реформы в сфере безопасности и обороны", - сказал он.
Он отметил, что речь идет, в частности, о смене процедуры осуществления гособоронзаказа.
Дочекавшись нового верховного гімнокомандувача (1,5 року справа відлежувалася в столі), Приморский суд Одеси прийняв рішення про ліквідацію аеродрому «Шкільний», що має стратегічне значення і є єдиним на півдні країни в стані повної готовності.
СБУ за Клоуна служить вже Х*уйлу - це зрозуміло...
Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в **********, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...
прямая трансляция.. https://www.youtube.com/watch?v=OFbzKHXfDAM
Не побудувати 2 нових, а закрити!
"логика" зебілів дуже проста: нема що відповісти - вали все на Пороха?))
Приморский суд Одеси прийняв рішення про ліквідацію аеродрому «Шкільний», що має стратегічне значення і є єдиним на півдні країни в стані повної готовності.
До речі- хто пишався судовою реформою?
Доречі там сідав АН-225.
Така собі машина.
https://www.facebook.com/irina.bambina/videos/10218800958552443/
https://www.youtube.com/watch?v=hp0IQeWGC7k
Повідомляється, що на зустрічі представників "нормандської четвірки" в Парижі (12 липня) була опрацьована дорожня карта.
Досягнуто домовленості, що Німеччина і Франція стають гарантами виконання такого плану, а Росія контролює процес виконання Мінська на Донбасі.
Українська сторона принципово проти будь-якої участі Медведчука, що на руку Суркову, а Європі - все одно, головне - процеси повинні рухатися.
Росія поставила ряд умов для України, які вона повинна виконати перед зустріччю Президентів в Нормандські форматі.
Сурков перекладає всі основні зрушення на осінь під новий парламент, який повинен проголосувати за зміни до Конституції України про особливий статус Донбасу.
Також, поки Україна не зробить крок по "Мінську", не буде зустрічі в "Нормандському форматі", і тим більше - обміну.
Плюс - європейці тиснуть як на Україну, так і на росію: одним обіцяють перекредитування, а іншим - поетапне зняття санкції.
Також, до "дорожної карти" входить:
- Перше, що треба зараз зробити - це відведення озброєння по лінії розмежування.
- Підготовка громадської думки про необхідність виконання Мінських угод і особливо введення "Особливого статусу Донбаса" (тут будуть робити упор на вимогу Заходу, що якщо його не виконати, то з РФ ітак знімуть санкції, а також будуть акцентувати увагу, що цей "Мінськ" підписав Порошенко).
- Підготовка до обміну всіх на всіх (тут покищо будуть звіряти списки).
- Підготовка "амністії" для ОРДЛО.
Українська сторона згодна з усіма пунктами, але саме голосування в ВР про "Особливий статус Донбасу" (як етап) - переклали десь на осінь-зиму.
Аргумент української сторони був такий: Зеленському потрібно взяти під свій тотальний контроль всіх силовиків, а особливо ГПУ і СБУ, також втихомирити і зачистити "радикалів".
На даний момент Зеленський не контролює вулицю.
Для прийняття рішення (Особливий статусу Донбасу і т.д.) потрібно 300 голосів.
Тому, чекають результатів виборів, і тоді вже швидше за все буде вже більш конкретна повістка дня.
Уже відомо, що під це голосування свої "голоса" віддадуть такі партії:
Зе + "Оппоблок" + "Блок за Життя", а також безліч "мажоритарників-самовидвіженців". Частково їх підтримає БЮТ.
І тоді в Україні настане повна срака...
https://www.facebook.com/429499443870746/photos/a.429635350523822/1476963405791006/?type=3&theater
спросите, если не знаете, у старших, а не только у Бени или хйла с мертвечуком, прочитайте книжку, хотя бы для чайников..
а после, когда научитесь мыть руки с мылом, потренируйтесь в экспериментах на предприятии одного из своих зебилов, и только потом, при позитивных результатах, включайте компьютер, чтобы начать писать законопроекты для взрослых..
Не шкодувати грошей.
Довести армію хоч до рівня Ізраелю.
Особливо ВПС.З літаками просто ... .
Однако пора узнать ещё кое-что новенькое о их чоколятном лидере.
Петушня Порошенко и другие субъективные итоги 15 июля.
https://youtu.be/LpKVrB-Ry80