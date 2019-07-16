 Украина потребует от РФ возмещения компенсаций за разрушенное жилье на Донбассе, - МинВОТ

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.
"Средства, потраченные в рамках выплаты компенсаций за разрушенное жилье, будут включены в консолидированную претензию Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
В МинВОТ добавили, что в соответствии с Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" ответственность за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, возлагается на Российскую Федерацию в соответствии с принципами и нормами международного права.
Как сообщалось, на заседании 10 июля Кабмин установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации частное жилье. Соответствующее решение было принято по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам. Поэтому собственники жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, смогут получить от государства денежную компенсацию. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. гривен.
Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации. Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должны быть разработаны МинВОТ.
но вот с рашки и шерсти клок не выдерешь (это как бы аксиома!!!)
Только то что установлен максимальный размер компенсации это не правильно.
Компенсировать надо по оценочной рыночной стоимости на период до начала агрессии.
В суд обратилась семья по фамилии Чайка, которая переехала во Львов из Станицы Луганской в 2014 году. На такой шаг они решились из-за запугивания проукраинского населения и ухудшения социальной ситуации.
После переселения семья Чайка добилась официального признания того, что причиной переезда стала военная агрессия России. После этого они подали второй иск, потребовав у России моральной компенсации.
«Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии», - говорится в решении Лычаковского райсуда.
Указывается, что размер моральной компенсации семья рассчитала на основе похожих исков, который рассматривал Европейский суд по правам человека.
Арест активов в Западной Европе звучит интересно....
Я правда еще пока не слышал, чтобы в Германии арестовали хоть что-то.
Бывший житель Донецка Сергей Шкребтий добился судебного приговора о возмещении причиненного ему Россией агрессией на Донбассе морального вреда. Об этом сообщает ОО "Всеукраинское движение "Сила права".
По данным организации, решение в пользу истца вынесла судья Приморского районного суда Одессы Ольга Шенцева. Вердиктом обязуется "взыскать с Российской Федерации в пользу Шкребтия Сергея Григорьевича возмещение морального вреда 1 088 886, 68 грн (один миллион восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть гривен шестьдесят восемь копеек)". Эти деньги должны компенсировать переезд и неудобства дончанина, который из-за своей проукраинской позиции был вынужден покинуть временно оккупированный пророссийскими бандформированиями Донецк и переехать в Одессу из соображений безопасности.
"Исполнение таких решений возможно только в принудительном порядке через арест активов РФ на территории Украины и других государств. Мы готовим арест российских активов, расположенных в Западной Европе. Для ареста крупных активов необходимо в короткий срок получить большое количество судебных решений на значительную сумму. Это позволит значительно ускорить выполнение решений для каждого пострадавшего", - рассказал председатель ОО "Сила права" Андрей Сенченко.