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 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал активное транспортное сообщение террористов "ДНР" с Россией

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал активное транспортное сообщение боевиков "ДНР" с территорией России. По меньшей мере один поезд в составе 12 вагонов 12 июля отбыл с железнодорожной станции в н.п. Квашино (оккупированная пророссийскими террористами Донецкая область) и ушел на территорию России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ за 15 июля. 

"Ночью 12 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал поезд (минимум 12 вагонов, содержимое разглядеть не удалось), развернут на восток, на железнодорожной станции в н.п. Квашино (неподконтрольный правительству, 65 км на юго-восток от Донецка). Через 15 минут было зафиксировано, что этот поезд двигался в юго-восточном направлении примерно в 4,5 км на юго-восток от Квашино, а затем выехал за пределы Украины", - сказано в отчете.

Также, ночью 12 июля ориентировочно в 1 км на восток от н.п. Маныч (неподконтрольный правительству, 76 км на восток от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил грузовик, который следовал на северо-восток по грунтовой и асфальтированной дорогам, которые ведут в направлении границы с РФ, в районе, где нет официальных погранично-пропускных пунктов. Позднее БПЛА засек этот же грузовик в поле примерно в 3,5 км восточно-северо-восточнее Маныча и ориентировочно по 200 м на запад от границы.

14 июля, находясь в пункте пропуска возле н.п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; 65 км на юго-восток от Луганска) наблюдали, как с неподконтрольной правительству Украины территории выезжали транспортные средства, которые направлялись в РФ. Дальнейшее наблюдение было прервано, так как вооруженная группа террористов потребовала от патруля СММ покинуть территорию.

"В тот же день, осуществляя мониторинг на железнодорожной станции "Красная Могила" возле Вознесеновки, наблюдатели видели грузовой поезд, который двигался в восточном направлении, однако установить количество вагонов или их содержимое не удалось. Через несколько минут член вооруженных формирований приказал патрулю Миссии покинуть этот район", - говорится в отчете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137714
 
 
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Да вы что? Ох, ёптить... какое открытие. А то, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца они когда выяснят?
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То что кацапье не хлеб везут понимает тупой и видит слепой.Задача документировать все это .И в суды международные.Чем больше флажков вокруг логова зверя тем шансов на справедливое решение больше
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и шо? выросла глубина озабоченности?
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ми знаємо..знаємо---Обеспокоенность
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