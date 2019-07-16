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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17667) реванш (20) Европейская Солидарность (70)

 Теперь о переговорах по Украине мы узнаем на пресс-конференциях Путина. Это потеря субъектности, - Порошенко

Решение ПАСЕ вернуть парламентскую делегацию России без каких-либо условий - это первый мощный удар по Украине на международной арене, и очень важно не потерять субъектность государства во внешней политике.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил в ходе телемарафона "Стоп Реванш".

"Я хочу отметить весь состав нашей делегации в ПАСЕ, которая билась как 9 рота, несмотря на то, что осталась без поддержки высшего политического руководства государства. Их результат был невероятным. Это представители нашей политической команды Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Мария Ионова. Значительная часть делегаций других стран в знак солидарности с Украиной покинула заседание ПАСЕ. Почему это так важно? Потому что с России просто сняли санкции и продемонстрировали, что такое поведение России - аннексия Крыма, оккупация Донбасса, убийства украинцев, - приемлемо", - предостерег Порошенко.

Он напомнил, что во время президенства его команда удерживала международный фронт солидарности с Украиной, и санкции со страны-агрессора не снимались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реваншисты начали поднимать голову, когда почувствовали, что это можно делать, - Порошенко

"Украина уходит с повестки дня приоритетных вопросов мира - нам этого нельзя допустить. Именно поэтому мы ввели принцип "Ничего об Украине без Украины". Ведь именно украинцы должны решать свою судьбу. Как нам обеспечить мир - только на условиях вывода оккупационных войск, разоружения незаконных формирований, освобождения от оккупации Крыма, передачи под контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что каждый раз перед встречей с Путиным мировые лидеры проводили консультации с президентом Украины. В частности, после акта российской агрессии в Керченском проливе Петр Порошенко в течение 18 часов пообщался почти со всеми мировыми лидерами и генсеком ООН, и на саммите в Буэнос-Айресе лидеры "Большой семерки" отменили все встречи с президентом России. Зато уже в этом году в Осаке Путин провел ряд переговоров, содержание которых Украине до сих пор не известно.

"О чем там говорили? Как об Украине говорили, какие были планы. Что нас ждет, удерживаем ли мы эту коалицию? Украинцы узнали на пресс-конференции Путина. Это - потеря субъектности. Украина постепенно превращается из игрока на мировой шахматной доске - в пешку, от которой ничего не зависит", - предостерег Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко

Он отметил, что именно мощная парламентская фракция "Европейской Солидарности" будет удерживать международный фронт в поддержку Украины и укреплять субъектность нашего государства на мировой арене.

"Именно Верховная Рада утверждает основы внешней и внутренней политики законом. И наша команда в том числе и опытных дипломатов, военных, государственных деятелей вернет Украину в число тех государств, от которых зависит собственное будущее", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3137713
 
   
 Топ комментарии
 
Проміняли Пороха на шмарклю, Україну на малоросію.
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Хряк хоть бы постыдился. Или думает, что уже забыли как о его телефонных разговорах с Путеным узнавали от кремля?
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"Зеленський, скоріше за все, не добуде до кінця каденції, Україна втратить ще території ", - Арестович.
https://www.youtube.com/watch?v=hp0IQeWGC7k
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Вони з кумом переплутали агентурну діяльність з політичною і хочуть лохів до цього призвичаїти.
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Я согласен с Порошенко.
Вы его не любите? Зря, вы о нем еще вспоминать будете!
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Ви думаєте у Виміратах при Зеленському стане жити краще?
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Нам не при Зеленському, нам без офшоренка стане краще. Вже стало краще, а от тобі стане гірше.
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Поділіться таємницею - до якого місця ви прикладаєте фото Шмаклі?
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"шмакля" - це твій псевдонім? Розкажи детальніше якого терапевтичного ефекту ти сподіваєшся досягнути від прикладання зображення твого кумира до одного твого місця.
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кто-то может представить себе Зе и Ко у руля в 2014?
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а Зеля вчера катался на Тесле.. "папа" дал покататься
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Примелькались вже ці червоні трусєля. Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко - Цензор.НЕТ 523
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порохоботы с петей думают, что мы уже забыли все "художества" пятилетнего петиного "правления".
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да у вас уже за месяц "художеств" выше крыши. от ПАСЕ. до аварии с детьми.
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А мне кто-то скажет, почему эта шыкаладнвя задница начала критиковать то, что она пшть лет крышевала и так берегла? Верим, пеця - верим. Только после выборов - гуд бвй, а лучше - в одну камеру с свинарчуком и его личинкой
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дивна трансформація потрошенка : з сашхена зі старсобесу в нікчемне опудало городнє.
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Перед тюрьмой все наговориться никак не может.
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Зашейте ему рот кевларовой ниткой, до воскресенья, задолбало это чмо мальдивское.
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мародёр забыл, как с подонком цеголко столик к белому дому подтаскивал ?
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Завтра на первый допрос. И это главный результат для этого много говорящего и бесконечно врущего типа, приписывающего себе в заслуги все что ему вздумается.
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ЗЕшляпе все равно, а его альтернативно одаренному лохотрату и подавно...
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Зешляпа теперь 5 лет будет заслуженно драть порохоботов, и в том числе всяких Алексеев Ивановичей, которые мало в чем разбираются и даже. к примеру, не смогут объяснить, зачем они на свой ник вешают хвост типа 353f574d.
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Есть Петя,есть Украина.Нема Пети,нема Украины.Смотри не перепутай
Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2764
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Воно то так , але коли ЗєкоМанда буде до Нового року , то України після Новогороку не буде . Буде путєнобєніна малоросія .
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Хтось може сказати - ботоферма продовжує фінансуватися з бюджету чи вже з грошей вкрадених з бюджету?
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так запитай в куратора. Хто там в тебе - Разумков? Рябошапка? Портнов? Богдан? Шефір?
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Разумков ответил, что теперь порохоботовская ботоферма оплачивается из украденных петей денег, которые он из-за природной жадности присвоил себе.
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ну, да, понятно, разумков за брехню завжди недорого розраховувався: "Разумков допомогав Вишинському організовувати новини на "РИА Новости Укрина" Кирила Вишинського.
Нинішній лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков з 2014-го по травень 2018 року згадувався у 385 матеріалах видання "РИА Новости Украина", головного редактора якого Кирила Вишинського судять за державну зраду. Про це повідомляється у статті "Справа Вишинського" як дзеркало війни", яка опублікована у "Дзеркалі тижня".
Під час аналізу авторів 72 публікацій, кваліфікованих обвинуваченням у справі Вишинського як такі, що порушують закон, виявилося, що Дмитро разумков був одним з ньюсмейкерів російського пропагандистського сайту.
"Одне з відкриттів, отриманих при аналізі контенту сайту "РИА Новости Украина". 385 матеріялів із цитуванням або згадуванням директора Української політконсалтингової групи Дмитра Разумкова у період із 2014-го по травень 2018 року. Ні, "у Вишинського" не просто давали новини, де ньюсмейкером був нинішній лідер партії "Слуга народу" і потенційний кандидат на посаду голови Верховної Ради парламентсько-президентської Республіки Україна.
Вони ці новини організовували, у тому числі, шляхом проведення пресконференцій і підбивання політичних підсумків тижня щоп'ятниці. За участи різних людей, але регулярно зустрічаються імена знакових політконсультантів, таких як Михайло Погребинський або Олег Волошин", - зазначається у статті.
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Тепер ще розкажи в чому полягає різниця між тими, про кого ти розказав і тобою та твоїм улюбленим вождем і керманичем.
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ПЕтя, ти скільки ригів за час свого правляння посадив? Жодного... Тепер твої жопоблоківські друзі і повилазили. Мертвечук ці всі 5 років жирував, як скотиняка, а мав би сидіти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеперь о переговорах по Украине мы узнаем на пресс-конференциях Путина. Это потеря субъектности, - Порошенко
 
 
 
 
 
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