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 Политика Украины
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Все про:ВР (23163) Рябошапка Руслан (51) Антикоррупционный суд (447) незаконное обогащение (53) Офис Президента (21)

 У Зеленского хотят в четверг созвать внеочередное заседание Рады для принятия антикоррупционных инициатив

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.

"Мы уже на четверг (18 июля. - Ред.) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После выборов "Слуга народа" будет настаивать на принятии законов об импичменте и незаконном обогащении, - Разумков

Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3137709
 
 
 Топ комментарии
 
Дочекавшись нового верховного гімнокомандувача (1,5 року справа відлежувалася в столі), Приморский суд Одеси прийняв рішення про ліквідацію аеродрому «Шкільний», що має стратегічне значення і є єдиним на півдні країни в стані повної готовності.

СБУ за Клоуна служить вже Хуйлу - це зрозуміло...

Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в Хуйлостані, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...
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/zelenskij-prigovoril-delfinov-k-smerti-
Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952
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/zelenskij-prigovoril-delfinov-k-smerti-
Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Мы таких бойких маланских отмазок за 5 лет ещё наслушаемся..
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Ты, скотина, уже все законы подписал?
Ну и пошел в задницу!
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Да какое заседание, все уже или на теплых морях, или в своих округах раздают гречку лекторату.
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Погляд характеризується двома словами 'жага наживи'
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Рейтинг не в его пользу складывается - с текущим раскладом большинства в раде ему как своих ушей не видать. Вот оно и пытается из штанов выпрыгнуть шоб рейтинг партии поднять.
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Даже смешно! Рейтинг не в его пользу! А в чью? Свиньи? Или бабы жули?
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Бред, депутаты уже разошлись, подождите пару недель и принимайте что хотите в новом составе Рады.
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В том то и дело, что не пару недель. Выборы, первое заседание ВР, выборы голови ВР, создание коалиции (30 дней). А то, что создавать коалицию прийдется уже ясно сейчас, не понятно с кем будет коалиция с Батькивщиной, Голосом, НФ, ЭС или как всегда самый простой вариант - Зажопом? Что дальше? А дальше новый Кабмин, назначение новых министров, рассмотрение бюджета на следующий год, утверждение бюджета или запуск выборов новой ВР. Таким образом до Нового года(31.12.2019) не рассмотрят этот закон. Потому и спешит, желает что бы работающая ВР его приняла.
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Дочекавшись нового верховного гімнокомандувача (1,5 року справа відлежувалася в столі), Приморский суд Одеси прийняв рішення про ліквідацію аеродрому «Шкільний», що має стратегічне значення і є єдиним на півдні країни в стані повної готовності.

СБУ за Клоуна служить вже ***** - це зрозуміло...

Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в **********, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...
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уже интересно... а хоть какое-то влияние есть, а главное, в чью пользу ликвидация. и кто правоприемник? ...
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Застройщки. Возведут пару котеджных городков, пару-тройку высоток, соскребут пару миллионов зелени и уберутся.
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Шмарклям так понравилось, когда их и ихние "инициативы" эта Рада посылала найух, что даже хотят созвать внеочередное заседание...
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Я знаете о ком беспокоюсь? О казаке Гаврилюке, он же снова пойдет бичевать в родное село, а такого проФФессионала потеряли.... Светила умственного труда рады 8 созыва
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Ця ВР вже мертва, нічого її реанімувати.. Потрібно готувати якісні законопроекти на розгляд Ради наступного скликання.. Хіба , що хочуть парубія натовкти писком в його ж власне лайно напередодні виборів?
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есть такое понятие как "спец. приглашение", хотя кому я это рассказываю
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Вова, ты ж её распустил ! У Зеленского хотят в четверг созвать внеочередное заседание Рады для принятия антикоррупционных инициатив - Цензор.НЕТ 6375
Закон об импичменте подпиши, сопля зелёная
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знов зраду песикам приготували. вони ж корупцію вже перемогли, сам прем'єр говорив))
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Впринципе зебилам даже такой бред зайдет. У нас что то случилось совсем неотложное? Ну вот через месяц будет новая рада. Что случиться за месяц? Только одно - надо до выборов разводить лохов, тоесть ой, зебилов.
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они и на очередных не особо присутствуют...а тут на внеочередных посреди каникул? ну-ну
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Вова, а ну быстро издай указ: снизить тарифы. Иначе полоумные бабки тебя не поддержат.
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А что там с программой чувака с ксивой презЕдента на первые 100 дней?? Еще не готова??
Или товаришЧ в рябой шапке уже забыл что она была готова на 95% за месяц до выборов??
До окончания стодневного периода осталось 44 дня.....успеете 5% домалевать???
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Антикоррупционные инициативы обычно принимаются после контроля температуры воды в Чёрном море. Не нужно нарушать регламент.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Зеленского хотят в четверг созвать внеочередное заседание Рады для принятия антикоррупционных инициатив
 
 
 
 
 
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