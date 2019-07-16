 У Зеленского хотят в четверг созвать внеочередное заседание Рады для принятия антикоррупционных инициатив

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.
"Мы уже на четверг (18 июля. - Ред.) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", - сказал он.
Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.
3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.
Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952
Ну и пошел в задницу!
СБУ за Клоуна служить вже ***** - це зрозуміло...
Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в **********, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...
Закон об импичменте подпиши, сопля зелёная
Или товаришЧ в рябой шапке уже забыл что она была готова на 95% за месяц до выборов??
До окончания стодневного периода осталось 44 дня.....успеете 5% домалевать???