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 Судья Степанюк, принимавший решение по восстановлению кандидата от "Слуги народа" Куницкого, заявил о давлении. ДОКУМЕНТ

Судья Шестого апелляционного административного суда города Киева Анатолий Степанюк утверждает, что получал сообщения на свой телефон с неизвестного номера во время рассмотрения жалобы кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого. В связи с этим он написал заявление в Высший совет правосудия и Генпрокуратуру о вмешательстве в профессиональную деятельность судьи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ обнародован на сайте ВСП.

Судья Степанюк пишет, что это произошло 14 июля во время рассмотрения жалобы на решение Центральной избирательной комиссии о снятии с выборов кандидата Александра Куницкого. Степанюк входил в коллегию судей по этому делу.

По словам судьи, он получил три СМС-сообщения с одинаковым текстом – два в 18:38 и еще одно в 18:47 – в то время, когда коллегия находилась в совещательной комнате. Решение должны были объявить в 21:00.

В сообщениях, как утверждает Степанюк, его благодарили за положительное решение относительно "израильтянина", а также обещали "премию в оговоренном размере".

Степанюк заявил, что воспринимает эти сообщения как вмешательство в профессиональную деятельность судьи.

Судья Степанюк, принимавший решение по восстановлению кандидата от Слуги народа Куницкого, заявил о давлении 01
Судья Степанюк, принимавший решение по восстановлению кандидата от Слуги народа Куницкого, заявил о давлении 02Судья Степанюк, принимавший решение по восстановлению кандидата от Слуги народа Куницкого, заявил о давлении 03

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Напомним, о двойном гражданстве Александра Куницкого, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.

6 июля Александр Куницкий подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля. ЦИК снял его с выборов.

15 июля суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого.

Источник: https://censor.net.ua/n3137708
 
 
 Топ комментарии
 
ха-ха. кто звонил: воля, приватбанк или киевстар?
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Так то оно так, только почему за два месяца ни один судья не лишен своей мантии? Может зеленому сейчас ох как нужны продажные судьи чтобы монополизировать власть в Украине? Решение КСУ о роспуске ВР был первый пробный шар.
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Во ля, а экстрасенсы с ведьмами не давили на его душевную оболочку?
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а Судьи кто? как актуально все старое на сегодня
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смс? скоро вас отлавливать будут и знакомить с мистером Линчем
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В Украине все судьи продажные и этот не исключение. Разрешить израильтянину баллотироваться мог только продажный судья это ясно всем украинцам.
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Так то оно так, только почему за два месяца ни один судья не лишен своей мантии? Может зеленому сейчас ох как нужны продажные судьи чтобы монополизировать власть в Украине? Решение КСУ о роспуске ВР был первый пробный шар.
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ха-ха. кто звонил: воля, приватбанк или киевстар?
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а что ж так долго мучился...переслюнявливал благодарность? мало.?..обманули)))))
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Тепер тикання мордою у власножопно насране гівно чергового представника кривосудля називається тиском? Хм... У нас суддівська влада - не одна з рівних, а найрівніша. Вона стоїть вище навіть над Законом. Бо її рішення не завжди ґрунтуються на Законі, часто суперечать його прямим нормам, але обов'язкові для виконання. Абсурдність протизаконних і протиконституційних рішень судів зашкалює. Новий Майдан, якщо і почнеться, то з лінчування такого от судді. А судді самі цього не розуміють.
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умно... никто ж не подумает, что это явка с повинной
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья Степанюк, принимавший решение по восстановлению кандидата от "Слуги народа" Куницкого, заявил о давлении. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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