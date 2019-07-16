 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Об этом говорится в результатах опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине июля, то за те или иные партии проголовував бы такой процент населения:
36,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
7,2% - за партию "Оппозиционная платформа -"За життя",
5,5% - за партию "Европейская Солидарность",
4% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина"
3,6% - за партию "Сила и Честь",
2,8% - за партию "Голос",
2,1% - за партию "Оппозиционный блок",
1,7% - за партию "Гражданская позиция",
1,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1% - за "Партию Шария",
1% - за партию "Свобода",
0,9% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
за другие партии - всего 1,7%,
0,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
21,8% - не определились, за кого голосовать,
2,4% - отказались отвечать на вопрос,
5,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине июля), то получим следующие результаты:
52,3% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
10,3% - за партию "Оппозиционная платформа -"За життя",
7,9% - за партию "Европейская Солидарность",
5,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина"
5,1% - за партию "Сила и Честь",
4% - за партию "Голос",
3% - за партию "Оппозиционный блок",
2,5% - за партию "Гражданская позиция",
2,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1,5% - за "Партию Шария",
1,5% - за партию "Свобода",
1,3% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
за другие партии - всего 2,4%.
С 3 по 13 июля 2019 г. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошены 2004 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что является репрезентативным для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
Какие партии пойдут на парламентские выборы 2019
https://inforesist.org/nedelya-do-parlamentskih-vyborov-za-kogo-budete-golosovat-opros/
І слуги ,за життя чи галас.
Їм би "па-русскі", мижбрати.
Це їхнє кредо. І діагноз.
А потом по итогам выборов будут ныть какой же народ тупой, снова дал под зад Поросяке)))