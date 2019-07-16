 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Об этом говорится в результатах опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине июля, то за те или иные партии проголовував бы такой процент населения:

36,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

7,2% - за партию "Оппозиционная платформа -"За життя",

5,5% - за партию "Европейская Солидарность",

4% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина"

3,6% - за партию "Сила и Честь",

2,8% - за партию "Голос",

2,1% - за партию "Оппозиционный блок",

1,7% - за партию "Гражданская позиция",

1,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1% - за "Партию Шария",

1% - за партию "Свобода",

0,9% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",

за другие партии - всего 1,7%,

0,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

21,8% - не определились, за кого голосовать,

2,4% - отказались отвечать на вопрос,

5,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине июля), то получим следующие результаты:

52,3% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

10,3% - за партию "Оппозиционная платформа -"За життя",

7,9% - за партию "Европейская Солидарность",

5,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина"

5,1% - за партию "Сила и Честь",

4% - за партию "Голос",

3% - за партию "Оппозиционный блок",

2,5% - за партию "Гражданская позиция",

2,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,5% - за "Партию Шария",

1,5% - за партию "Свобода",

1,3% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",

за другие партии - всего 2,4%.







С 3 по 13 июля 2019 г. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошены 2004 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что является репрезентативным для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.