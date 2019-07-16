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 Политика Украины
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Пять партий могут пройти в Верховную Раду на внеочередных выборах.

Об этом говорится в результатах опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине июля, то за те или иные партии проголовував бы такой процент населения:

36,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
7,2% - за партию "Оппозиционная платформа -"За життя",
5,5% - за партию "Европейская Солидарность",
4% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина"
3,6% - за партию "Сила и Честь",
2,8% - за партию "Голос",
2,1% - за партию "Оппозиционный блок",
1,7% - за партию "Гражданская позиция",
1,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1% - за "Партию Шария",
1% - за партию "Свобода",
0,9% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
за другие партии - всего 1,7%,
0,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
21,8% - не определились, за кого голосовать,
2,4% - отказались отвечать на вопрос,
5,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине июля), то получим следующие результаты:

52,3% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
10,3% - за партию "Оппозиционная платформа -"За життя",
7,9% - за партию "Европейская Солидарность",
5,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина"
5,1% - за партию "Сила и Честь",
4% - за партию "Голос",
3% - за партию "Оппозиционный блок",
2,5% - за партию "Гражданская позиция",
2,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1,5% - за "Партию Шария",
1,5% - за партию "Свобода",
1,3% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
за другие партии - всего 2,4%.

Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Сила и Честь преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС 01
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Сила и Честь преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС 02
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Сила и Честь преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС 03

С 3 по 13 июля 2019 г. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошены 2004 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что является репрезентативным для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Источник: https://censor.net.ua/n3137703
 
 
 Топ комментарии
 
Погодьтеся друзі! Бурят у вишиванці неприродно виглядає... Лапті йому, косоворотку та ушанку! Оце було б його!
"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1862
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Ежедневные підказки, як треба голосувати))
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Зеленський зробив практично неможливе. Він всього лиш за два місяці довів, що тупішим від Януковича бути можна!
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Ахаха 100 разів. Соцірлухи забули піарити партію смєшкаі накінець проснулися. А слугам відразу +10% ні з х...уя. наюх ідіть з вашими рейтингами.
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За Слуга народа буде не менше 73%, а що не так, чому б і мені не погадати.
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вчера Вакарчук так хорошо на ICTV проехал по пороху и его барыжной банде)). лучше поздно - чем никогда.
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А что там насчет олигархов Вакарчук говорил, в частности, насчет Пинчука? Прямо смотря в глаза ведущим его канала ICTV ?
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Рейтинги говорите!!!
Какие партии пойдут на парламентские выборы 2019
https://inforesist.org/nedelya-do-parlamentskih-vyborov-za-kogo-budete-golosovat-opros/
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И какие пройдут? Есть какая то новая информация? Надеюсь, это не ссылка на порохоботский сайт с онлайн опросом, где боты накрутили голоса за Петьку?
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Как говорят порохоботы: "Сейчас я назову 100500 причин, почему рейтинг "СлугиУрода" подает.." "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Сила і Честь" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6944
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они пытаюся всем доказать, что мягкий лучше твердого.
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Блажені Свідки Шаурми.
І слуги ,за життя чи галас.
Їм би "па-русскі", мижбрати.
Це їхнє кредо. І діагноз.
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Неа. Не работает ужо. Слишком часто Пэдро кричал - Волки...
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Зараз рейтинг СН в півтора рази більший результату, котрий Володимир набрав в першому турі 31-го березня - 30,2%.. Рейтинг ПЄСу - в два рази менший того результату, котрий петя отримав теж 31-го березня - 15,09%..
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І що ж такого хорошого ваш сн зробив за цей час? Війни не боїтесь?
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Тот же КМИС опросами предсказал результаты президентских выборов с точностью статистической погрешности
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Якась маячня. Думаю це якийсь політичний інформаційний трюк.
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Киев бабушки на лавочке: Бойко красивый мужчина и говорит правильно ...ватное население выбирает своих ушлепков а то что оно из банды рыговских подонков они уже забыли....Барыга все сделал чтоб эта сволота осталась безнаказанной.
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Опять свиноботы верещат шо це все брехня, усе куплено!
А потом по итогам выборов будут ныть какой же народ тупой, снова дал под зад Поросяке)))
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"Батьківщина" самая достойная партия. Результаты ещё изменятся. Главное-чтобы люди поняли, что это самая опытная и профессиональная партия. Нужно голос отдать за неё!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
 
 
 
 
 
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