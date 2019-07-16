 НСЖУ открывает "горячую линию" для журналистов на время выборов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЖУ.

"В НСЖУ может обратиться любой журналист или СМИ, подвергшийся препятствованию профессиональной деятельности или у кого возникает вопрос относительно особенностей работы в день выборов", - говорится в сообщении.

"В день голосования тысячи журналистов будут работать на информационной передовой – будут освещать ход выборов и подсчет голосов на участках. Но поскольку не все политические штабы кандидатов-мажоритарщиков настроены на честную борьбу, что подтверждается случаями распространения "чернухи" или нападениями на активистов в регионах, то прежде всего работникам СМИ следует позаботиться о собственной безопасности и о защите своих прав", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ обращают внимание на то, что работа журналистов на избирательных участках во время голосования и подсчета голосов регламентируется Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" (статья 34). Чтобы воспользоваться этим правом, журналисту необходимо предъявить удостоверение. Единственное ограничение: на участке могут одновременно находиться не более как два работника одного СМИ.

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Кроме того, Национальный союз журналистов Украины открывает "горячую линию" и предоставляет юридические консультации для журналистов во время предвыборной кампании и выборов. В НСЖУ может обратиться любой журналист или отдельное СМИ, которые подверглись преследованиям, воспрепятствованию профессиональной деятельности, стали жертвами нападений, блокирования помещения и тому подобное.

Телефон горячей линии: (044) 234-49-60 или 050-493-68-88. Кроме того, можно написать оперативное сообщение через Facebook председателю НСЖУ Сергею Томиленко, первому секретарю НСЖУ Лине Кущ, пресс-секретарю НСЖУ Светлане Лазоренко (096) 281 35 73.

Также журналисты могут получить консультацию и помощь у партнеров НСЖУ - медиаюристов: Платформа прав человека, Институт развития региональной прессы.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает предоставления сторонним лицам удостоверений журналистов и призывает политические штабы и редакции СМИ не злоупотреблять правом пребывания журналистов на избирательных участках", - подчеркивает НСЖУ.

"Настоящих журналистов призываем в день выборов фотографировать на участках журналы регистрации работников СМИ и обнародовать в социальных сетях, передавать в НСЖУ факты присутствия лжекорреспондентов", - обращается к коллегам журналистская организация.

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