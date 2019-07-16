 Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы

Об этом в Facebook сообщил лично Кузьмин, приложив скан-копию соответствующего постановления суда от 15 июля, передает Цензор.НЕТ.
Согласно тексту постановления, апелляционная жалоба ЦИК на решение Шестого апелляционного админсуда удовлетворена частично: признание действий ЦИК противоправными отменено, однако решение суда в части регистрации Кузьмина подтверждено.
"Отменить решение Шестого апелляционного административного суда от 11 июля 2019 года в части удовлетворения искового требования о признании противоправным действий ЦИК во время принятия постановления от 5 июля 2019 года №1496 "Об отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины Кузьмина"… Постановить новое решение об отказе в удовлетворении иска в этой части. В остальном решение Шестого апелляционного административного суда от 11 июля 2019 года оставить без изменений", - говорится в постановлении.
При этом Верховный Суд постановил взыскать судебные издержки в размере более 4 тыс грн в свою пользу с ЦИК.
Согласно тексту постановления, суд, в частности, согласился с решением суда первой инстанции об учете предоставленных истцом к исковому заявлению документов о подтверждении факта пребывания его в Украине, которые опровергают утверждения ответчика о факте отсутствия Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.
"Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что на момент принятия обжалуемого постановления в распоряжении ЦИК была противоречивая информация о пребывании истца на территории Украины с 2014 года, поэтому комиссия не могла ограничиваться лишь предоставленным Службой безопасности Украины письмом с изложенными в нем предположениями, а должна была осуществить полную и всестороннюю проверку указанных обстоятельств", - говорится в документе.
В постановлении отмечается, что из исследованного в судебном заседании судом апелляционной инстанции поручения Главного следственного управления Генпрокуратуры №17/1/5-34844-14 от 18 ноября 2016 года установлено, что оперативным сотрудникам СБУ не поручалось проведение розыскных действий в отношении Кузьмина. Таким образом, письмо ЦИК об отсутствии Кузьмина в Украине с 2014 года, в основе которого лежит это поручение, согласно судебному решению, "не несет достоверную информацию".
Постановление Верховного Суда является окончательным и не может быть обжаловано.
Как сообщалось, 5 июля Центризбирком на очередном заседании в пятницу отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25.09.2015г., которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.
Очевидно то же, что и мешало ПП. Уж кто-кто - а ПП подминал под себя всю власть, которую мог подмять.
"решения судов не кажутся "странными", а главное однобокими последнее время?"
Они и раньше казались странными периодически. И сейчас тоже разные бывают.
ок, и какие были "странные" решения за последние 3 года хотя бы?
😁
парасюка не пустили на выборы-поставил не там запятую, кузьмина пустили-расстрелят 100 чел в киеве в 2014.
ахахаха
Але рішення не на користь кузміна...
Він все ще за бортом...
Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая.
(я не хочу расписывать процедуру, это слохно для многих)
главное как они работают и при ком или ПП специально таких
плохих судей назначил, которых отобрала коммиссия ВККС?
или все эти годы инструмент лежал в сарае?
Даже разговора нет об их люстрации. Вот и весь сказ про дерьмократа на лисапеде
а как избираться - нашелся-объявился... но чейто розыск его не видит??? бррр
На 8 фото верховний суд послав кузьміна на юх...
Чому всі в цій темі і редактори цензор нет читають по іншому?
Я розумію що кузьмін запостив пост... Але він з дійсністю немає нічого спільного...
8 фото...
Не вірте заголовкам... Читайте!!!
Все раньше было хорошо почему? Потому что страной правил мудрый Президент.
А плохо было почему? Потому что у мудрого Президента было много врагов и они пакостили.
Короче, пока Д'Артаньян Алексеевич Порошенко призывает народ, собравшийся на митинги, скандировать "ПО-РО-ШЕН-КО!", надо усвоить: все, что Зеленскому удастся сделать- это потому что Петро готовил для этого почву все 5 лет. А если почва оказалась дерьмом, то Петро тут ни при чем. Это Зеленский в дерьме не разглядел чернозема.
😁
слава БПП и *********** и ура главПес ))
слава рошену ))