EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  1838  85
Материалы по теме:
Все про:Верховный Суд (736) выборы (22717) Кузьмин (535) ЦИК (3199)

 Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы

Верховный Суд Украины подтвердил законность отмены Шестым апелляционным административным судом снятия с регистрации бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За життя".

 Об этом в Facebook сообщил лично Кузьмин, приложив скан-копию соответствующего постановления суда от 15 июля, передает Цензор.НЕТ.

Согласно тексту постановления, апелляционная жалоба ЦИК на решение Шестого апелляционного админсуда удовлетворена частично: признание действий ЦИК противоправными отменено, однако решение суда в части регистрации Кузьмина подтверждено.

"Отменить решение Шестого апелляционного административного суда от 11 июля 2019 года в части удовлетворения искового требования о признании противоправным действий ЦИК во время принятия постановления от 5 июля 2019 года №1496 "Об отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины Кузьмина"… Постановить новое решение об отказе в удовлетворении иска в этой части. В остальном решение Шестого апелляционного административного суда от 11 июля 2019 года оставить без изменений", - говорится в постановлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд аннулировал постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду, - адвокат

При этом Верховный Суд постановил взыскать судебные издержки в размере более 4 тыс грн в свою пользу с ЦИК.

Согласно тексту постановления, суд, в частности, согласился с решением суда первой инстанции об учете предоставленных истцом к исковому заявлению документов о подтверждении факта пребывания его в Украине, которые опровергают утверждения ответчика о факте отсутствия Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

"Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что на момент принятия обжалуемого постановления в распоряжении ЦИК была противоречивая информация о пребывании истца на территории Украины с 2014 года, поэтому комиссия не могла ограничиваться лишь предоставленным Службой безопасности Украины письмом с изложенными в нем предположениями, а должна была осуществить полную и всестороннюю проверку указанных обстоятельств", - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кузьмин подал в суд на Парубия, но проиграл

В постановлении отмечается, что из исследованного в судебном заседании судом апелляционной инстанции поручения Главного следственного управления Генпрокуратуры №17/1/5-34844-14 от 18 ноября 2016 года установлено, что оперативным сотрудникам СБУ не поручалось проведение розыскных действий в отношении Кузьмина. Таким образом, письмо ЦИК об отсутствии Кузьмина в Украине с 2014 года, в основе которого лежит это поручение, согласно судебному решению, "не несет достоверную информацию".

Постановление Верховного Суда является окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщалось, 5 июля Центризбирком на очередном заседании в пятницу отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25.09.2015г., которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.

Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 01
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 02
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 03
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 04
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 05
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 06
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 07
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 08
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 09
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 10
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы 11

Источник: https://censor.net.ua/n3137699
 
 
 Топ комментарии
 
правосудие по зеленски - овощь следующий
 показать весь комментарий
 
Теперь дуэт исполнит мурку ч-ном на рояле
 показать весь комментарий
 
вообще-то это потужно реформированные соевые суды)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
правосудие по зеленски - овощь следующий
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А почему по зеленскому? А может по порошенковски и луценковски? Ведь вы же сами знаете что врете.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вообще-то это потужно реформированные соевые суды)
 показать весь комментарий
 
 
потужно реформированные соевые суды не принемали таких решений при Порошенко. Учитесь смотреть правде глаза - реванш рыгокодла!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Принимали. Под пламенные лозунги убивали и сажали патриотов. Порошенко - основатель ПР, самое что ни на есть рыгокодло. А спамить - быдлячество)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
це рішучі реформи правосуддя по-чоколадному
 показать весь комментарий
 
 
без Рената Равельевича состав этой Рады был бы неполным..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Удивительная логика...Порошенко, 5 лет будучи президентом, с лично написаннім им законом о судебной псевдореформе, расставивший своих людей везде, где это только было возможно, с поддержкой Рады и тд - по мнению сои не имел на суды никакого влияния....а вот Зеленский якобы стал рулить судами моментально после второго тура выборов. Но не всеми судами - если суд что правильно принимает - это остаток влияния Порошенко и результат его "реформы", если не правильно - это Зеленский виноват... Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы - Цензор.НЕТ 3130
 показать весь комментарий
 
 
100%... особенно дела по олигарху К с помощью юриста П... -- для этого соя все 5 лет готовилась
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соя за пару тонн баксов мать родную продаст
 показать весь комментарий
 
 
сейчас пойду взвешу 2000 кг баксов, давно я это не делал
 показать весь комментарий
 
Вы так и не поняли...если вы утверждали, что Петя за 5 лет не смог заиметь этого влияния, не смотря на то, что этот Верховный Суд как раз прошел через Петины реформы, то по какой такой ущербной логике Зеля вдруг получил на суды влияние?
 показать весь комментарий
 
 
вау! так если суды были назначены без личной заинтересованности ПП, то что мешает ЗЕ ... хотя (КиП) скорее, получить над ними контроль? решения судов не кажутся "странными", а главное однобокими последнее время?
 показать весь комментарий
 
 
"так если суды были назначены без личной заинтересованности ПП, то что мешает ЗЕ"

Очевидно то же, что и мешало ПП. Уж кто-кто - а ПП подминал под себя всю власть, которую мог подмять.

"решения судов не кажутся "странными", а главное однобокими последнее время?"

Они и раньше казались странными периодически. И сейчас тоже разные бывают.
 показать весь комментарий
 
особенно заметно сейчас как ПП подминал под себя власть. Вас же могуть читать и умные люди.
ок, и какие были "странные" решения за последние 3 года хотя бы?
 показать весь комментарий
 
 
Теперь дуэт исполнит мурку ч-ном на рояле
 показать весь комментарий
 
 
Придивись, то не є рояль, то- тупі макітри порохоботів!
 показать весь комментарий
 
Портнов в поте лица не устает нужных людей для "новой" власти отстаивать.
 показать весь комментарий
 
 
интересно, какое же лицо у правосудия на сегодня
 показать весь комментарий
 
 
Там где было Петино Лицо,теперь Факт на Рыло!
 показать весь комментарий
 
 
Великое возрождение Партии Регионов, да, пошли дела кое-как. Кому спасибо говорить нонешним властителям или скинутому царьку пепе??
 показать весь комментарий
 
 
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы

парасюка не пустили на выборы-поставил не там запятую, кузьмина пустили-расстрелят 100 чел в киеве в 2014.

ахахаха
 показать весь комментарий
 
 
Бо вбивць треба било розвішати вдовж Хрещатику, щоб наступних десять поколінь боялись.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Продажные потрошиные суды.
 показать весь комментарий
 
 
По этому поводу еще Парад Петюня ПРоведет,это же его Шобла-Вобла Рыго-Анальная?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Вы Шо думали,что Петюньчик за Так на Трактор взбирался,и ПРосто Так Луцика - во время расстрела майдана в Москву посылал....? Петя всех переиграл,слово за Вовой?
 показать весь комментарий
 
 
Живёт в Украине, находится в розыске, имеет право баллотироваться в нардепы. Кто-нибудь может объяснить, что за бред здесь происходит?
 показать весь комментарий
 
 
Дякую зелені за Клоуна і реванш. Але не думайте розумашечки що націоналісти будуть відбузинувати тільки таких як Кузьмін. Підете паровозиком з ним.
 показать весь комментарий
 
 
пан преЗЕдент -- все ОК? а чего, может калинку вместе, или чего уж там -- сразу мурку
 показать весь комментарий
 
 
не могу пробиться, там очередь от ЗЕ у кого труба забилась, кто кулончик потерял, а у кого рейс на Неаполь не хотят в Риме сажать
 показать весь комментарий
 
 
петин верховный суд отменил решение петиного цик...
 показать весь комментарий
 
 
Тут задають питання,яке обличчя у правосуддя на сьогодні,дивіться не забувайте7 мая 2019Действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций.Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая.По словам президента, с этого дня Верховный суд наконец начнет работать в полном составе.
 показать весь комментарий
 
 
Можливо я не уважно читаю....
Але рішення не на користь кузміна...
Він все ще за бортом...
 показать весь комментарий
 
выразил... а тот вмешивается, на тему чего хоть пост был? надеюсь, в Харькове не все такие малохольные
 показать весь комментарий
 
жду поста... с а докажите --- ну это обычный стиль рашки...
 показать весь комментарий
 
ну да - я агент кремля. пэсыки такие сообразительные.
 показать весь комментарий
 
я понимаю, что элитный пёсик не может без перехода на личность и оскорбления, но где факт вмешательства Зели в работу рыго-барыжных судов? или Зеля прыгнул выше головы и назначил этих судей 7 мая?
 показать весь комментарий
 
 
что ж за совковый менталитет? есть разница кто назначал?
(я не хочу расписывать процедуру, это слохно для многих)

главное как они работают и при ком или ПП специально таких
плохих судей назначил, которых отобрала коммиссия ВККС?
 показать весь комментарий
 
что сделал ваш пп, для того чтобы судьи были судьями, а не инструментом в чужих руках?
 показать весь комментарий
 
по сути можно -- что не так было с судами при ПП?
или все эти годы инструмент лежал в сарае?
 показать весь комментарий
 
А скажите, зебилы, сколько судей освободил от должности новый преЗЕбент. И сколько уволено начальников УВД областей?
Даже разговора нет об их люстрации. Вот и весь сказ про дерьмократа на лисапеде
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы - Цензор.НЕТ 2994
 показать весь комментарий
 
 
Буде йомоу "зелений коридор" з ВР - ї@ало зеленькою і в урну.
 показать весь комментарий
 
 
правильно. треба доукомплектовати жопоблок і всіх разом в буцигарню.
 показать весь комментарий
 
 
очень показательно... ну в ...ОПЕ же ЗЕ с такими решениями судов, иначе никак не назвать. и сколько ж сразу "отбеливетелей" на ветку набежало. причем так -- совсем не паляться
 показать весь комментарий
 
 
Для чого годувати таких првоохорнців, повисували звинувачення, оголосилили ворогами, а ні одної справи не довели до кінця, все висосано з пальця. Тому і пападають в Раду хто попало.
 показать весь комментарий
 
 
это пример что реально будет с 'прийде весна' и далее по тексту
 показать весь комментарий
 
 
т.е. я правильно понял??? - в розыске с 2015 года - не нашли до сих пор
а как избираться - нашелся-объявился... но чейто розыск его не видит??? бррр
 показать весь комментарий
 
 
Дивлюсь я на коменти і плакати хочеться...
На 8 фото верховний суд послав кузьміна на юх...
Чому всі в цій темі і редактори цензор нет читають по іншому?
Я розумію що кузьмін запостив пост... Але він з дійсністю немає нічого спільного...
 показать весь комментарий
 
Соя, а це ТОЙ САМИЙ рихвармований ВС, який під час виборів з величезною помпою презентував Пепс Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы - Цензор.НЕТ 6272 Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы - Цензор.НЕТ 6404
 показать весь комментарий
 
ЛЮДИ ПРОЧИТАЙТЕ ПОСТАНОВУ!
8 фото...
Не вірте заголовкам... Читайте!!!
 показать весь комментарий
 
признание действий ЦИК противоправными отменено, однако решение суда в части регистрации Кузьмина подтверждено. Источник: https://censor.net.ua/n3137699
 показать весь комментарий
 
А на якому фото ці слова? Бо я не знайшов...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порох уже 2 месяца, как не президент. Но его безумное окружение никак не перестанет заслуги приписывать барину, а поражения отписывать на оппонентов.
Все раньше было хорошо почему? Потому что страной правил мудрый Президент.
А плохо было почему? Потому что у мудрого Президента было много врагов и они пакостили.
Короче, пока Д'Артаньян Алексеевич Порошенко призывает народ, собравшийся на митинги, скандировать "ПО-РО-ШЕН-КО!", надо усвоить: все, что Зеленскому удастся сделать- это потому что Петро готовил для этого почву все 5 лет. А если почва оказалась дерьмом, то Петро тут ни при чем. Это Зеленский в дерьме не разглядел чернозема.

😁
 показать весь комментарий
 
 
там перегной ещё от раисянских ихтамнетов - а будет больше ))
 показать весь комментарий
 
 
Надоели эти гавновбросы Сняли с выборов восстановили (кузмин шарий портнов .......Мы уже который месяц жуём эту жвачку пока барыжки свои дела решают
 показать весь комментарий
 
 
вы не правы мишаня - муды живут по-новому и строят виллы - так точнее ))
слава БПП и *********** и ура главПес ))
 показать весь комментарий
 
 
А типа все остальные, в этом ОПЗЖ, белые и пушистые, и в одном строю с Кузьминым уж точно стоять не должны?!
 показать весь комментарий
 
 
Ну почему же тАды Петручио,Михо-своего Друга по Крышам гонял,до тех пор пока из страны не выпер???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы
 
 
 
 
 
 вверх