 "Последствия для Украины будут самыми плачевными": Российских политиков взбесили слова Турчинова об уничтожении Крымского моста

Как передает Цензор.НЕТ, в понедельник, 15 июня, в эфире программы "Простыми словами" на радио "Комсомольская правда" выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Ведущие попросили гостя прокомментировать суд над пророссийским пропагандистом Кириллом Вышинским и заявления экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, о том, что Крымский мост может быть уничтожен ВСУ в течение нескольких минут.
"Все заявления подобного рода, от государственных деятелей, нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина. Не с российской [стороны] это нужно все оценивать. Это расставит все точки над "i". Нет таких ни конвенций, ни договоров, в рамках Европейского союза, ни в рамках Совета европы в рамках которых эти заявления казались бы нормальными", - заявила Захарова.
В свою очередь, член комитета Совфеда РФ по международным делам от оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил: "На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей".
Он также отметил, что высказывание Турчинова может быть связано с повышением обороноспособности оккупированного Крыма.
"Полуостров, как и мост, надёжно защищён. Если что-то подобное и произойдёт, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", — сказал Цеков.
Прокомментировал слова Турчинова о Керченском мосте и депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслан Бальбек.
"Мировой общественности не предоставили ни одного факта попадания крылатой ракеты "Нептун" в цель. Пуски мы видели, а результата нет. Кроме того, хочется спросить бывшего главного "оборонщика" Украины, неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полётом?" — заявил депутат.
По словам Бальбека, Турчинов своим заявлением, возможно, пытается сломать тот хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Россией и Украиной.
Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952
Источник: https://censor.net.ua/n3137698
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дежа вю, бо саме такий аргумент на користь кацапів хтось з зєлємойськіх дебілів вчора, ще до цього інтерв,ю кацапського депутата та Машкі Захєровой, приводив тут нам на форумі! Одна й та ж сама риторика у зєбілів та кацапів.
Почему Крым присоединили к хозяйственной системе Украины в 1954?
Просто надо посмотреть на сотостояние Крыма в 1953. В справке под грифом «Секретно» от 4 января 1954 года, подготовленной для первого секретаря Центрального Комитета Компартии Украины Алексея Кириченко (Центральный госархив общественных объединений Украины. Ф-1-ОПЗО. Дело 3590. Стр. 109-110.), представлена полная картина хозяйственной деятельности крымских властей в послевоенные годы.
Цифры, указанные в ней, поражают: в 1954 году по сравнению с 1940-м площадь посевов в Крыму сократилась на 70 тысяч гектаров и только три колхоза из тридцати смогли освоить полевой и кормовой севообороты, а урожай всех сельскохозяйственных культур был в три раза меньше, чем до войны.
В 1954 году площадь садов составляла 87 процентов, а виноградников - 79 процентов от уровня 1940 года. Фермы, где разводили скот, запаслись на зиму кормами лишь на 37 процентов. На полуострове не хватало более 1100 тракторов.В 1953 году Крым фактически сорвал план по сбору налогов, нанеся ущерб казне в более чем шесть миллионов рублей.Не лучшим образом обстояли дела и в социальной сфере. К концу 1953 года на весь полуостров работали всего ТРИ!!! ВСЕГО ТРИ!!!! хлебных магазина, 18 мясопродуктовых и восемь молочных. Только в двух точках можно было приобрести ткани, в девяти местах купить обувь. В стране, где грамотность и образование населения всегда считались приоритетными, на всю область работали лишь 28 книжных магазинов. В государственном секторе полностью была прекращена торговля овощами.Так выглядела ситуация на полуострове накануне его присоединения к Украине. Ситуация частично поясняется тем, что в 1944 было насильно депортировано 180 тысяч татар. но вместе с татарами депортировано всех немцев, греков, болгар и т.д. Всего около 300 ТЫСЯЧ! Вся вода в Крыму держалась на татарах. только они отыскивали места с водой и рыли там колодцы. Согласно традициям татарских семей - каждый мужчина должен выкопать колодец.
А немцы, болгары, греки выращивали урожаи, работали на земле. С их депортацией урожаи прекратились.
В Крым срочным образом завезены под 100 тысяч человек из средней полосы России. Пообещав им золотые горы, а главное - море дешевого вина. Но они ничего не могли сделать, они не умели вести земледелие в условиях мизерного количества влаги. В Крыму начался голод, мародерство, выросла преступность. Многие просто побежали из Крыма. Никита Хрущев тайно посетил Крым в 1953. Люди (кацапы) просто бросались на его машину, кричали в лицо оскорления.
В Крым пришел пистдец!! Тогда Политбюро приняло решение повесить Крым в таком состоянии на шею Украине. После войны не прошло еще и 10 лет, Украина была разрушена неимоверно, поэтому поднимать разрушенный пустынный Крым - этому никто не обрадовался. Но приказ партиии надо выполнять.
В Крым поехали украинцы. Сразу занялись сельским хозяйством. Более 10 тысяч именно украинцев(!) строили Северо-Крымский Канал, который проектировали 80 научных предприятий из 10 городов Украины! Тупых пьяных кацапов к восстановлению Крыма не допускали.
За два года добыча железной руды увеличилась на 36%. И сегодня, после оккупации русскими фашистами, мы видим как бы включенную машину времени. Крым возвращается в 1953-й год. Крымский канал пересох. Закрыт самый длинный в мире троллейбусный маршрут (Симферополь-Алушта - Ялта), построенный украинцами. Резко сокращаются площадь посевов, кароче - пястдец грядьот!!
Вся сущность кацапа - это захватить территорию, разграбить, засрать, разрушить и пойти дальше. Кацап запрограммирован так, он не может существовать иначе.
Почему в Крыму так много русского быдла, если все построили украинцы? Начиная с 70-х годов, когда украинцы превратили Крым в Жемчужину, в Крыму (ЮБК) массово стали селиться бывшие военные, КГБисты, партаппаратчики ,комсомольские вожаки и т.д. И именно потомки этого совкового быдла и верещали: "Путе-е-ен!!!!" под рашистскими флагами
Восстановление Крыма начнется исключительно после воссоединения его с Украиной. Иначе просто не может быть, кацап может только разрушать, кацап вернет Крым в 1953 год