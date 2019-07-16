 "Последствия для Украины будут самыми плачевными": Российских политиков взбесили слова Турчинова об уничтожении Крымского моста

Как передает Цензор.НЕТ, в понедельник, 15 июня, в эфире программы "Простыми словами" на радио "Комсомольская правда" выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Ведущие попросили гостя прокомментировать суд над пророссийским пропагандистом Кириллом Вышинским и заявления экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, о том, что Крымский мост может быть уничтожен ВСУ в течение нескольких минут.

"Все заявления подобного рода, от государственных деятелей, нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина. Не с российской [стороны] это нужно все оценивать. Это расставит все точки над "i". Нет таких ни конвенций, ни договоров, в рамках Европейского союза, ни в рамках Совета европы в рамках которых эти заявления казались бы нормальными", - заявила Захарова.

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В свою очередь, член комитета Совфеда РФ по международным делам от оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил: "На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей".

Он также отметил, что высказывание Турчинова может быть связано с повышением обороноспособности оккупированного Крыма.

"Полуостров, как и мост, надёжно защищён. Если что-то подобное и произойдёт, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", — сказал Цеков.

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Прокомментировал слова Турчинова о Керченском мосте и депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслан Бальбек.

"Мировой общественности не предоставили ни одного факта попадания крылатой ракеты "Нептун" в цель. Пуски мы видели, а результата нет. Кроме того, хочется спросить бывшего главного "оборонщика" Украины, неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полётом?" — заявил депутат.

По словам Бальбека, Турчинов своим заявлением, возможно, пытается сломать тот хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Россией и Украиной.

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