 19-летний парень пытался застрелить молодую пару, а после задержания покончил с собой в отделении полиции в Ирпене

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Около 22 часов на линию "102" поступило сообщении о том, что на одной из улиц города Ирпень слышны выстрелы. По указанному адресу сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа.
На месте происшествия полицейские выяснили, что девушке и парню стреляли из травматического оружия сзади в голову. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия изъяты гильзы.
Работники полиции установили, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомеля.
На его поиски были ориентированы наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомель полиция задержала возможного нападающего. При проведении поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.
Учитывая опасное поведение злоумышленника, полиция применила специальное средство - наручники и доставила парня в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по задержанию его в порядке ст. 208 УПК Украины и изъятия у него оружия.
"В помещении полиции молодой человек неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие.
В это время парень с оружием в руках внезапно повернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня, он умер через несколько часов в больнице", - сказано в сообщении.
Отмечается, что события, которые происходили в отделе полиции, зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование. Работают сотрудники ГБР и УВБ. Руководство полиции области взяло расследование события на личный контроль.
В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Затриманих не обшукують ?
На днях схожу байку нам розповідали. Ну тут, ващє, чудєсатєй
Профессионализм полиции просто зашкаливает....
Раскрыто страшное убийство
Убийство произошло, предположительно, на месте преступления. Первым об этом сообщил в милицию единственный свидетель данного события, находившийся недалеко от места происшествия. Именно он услышал выстрел, а также первым обнаружил труп убитого. При этом, однако, очевидец не видел совершившего преступление. Единственный свидетель также оказался и последним, кто сообщил о происшествии в милицию до приезда миллиционеров. Миллиционеры, приехавшие на место события по сообщению от свидетеля, выяснили, что потерпевший был застрелен на месте происшествия выстрелом из оружия. При этом выяснилось, что выстрел был совершён в потерпевшего.
Приехавшие к моменту приезда миллиционеров судебно-медицинские эксперты выяснили, что потерпевший был убит, а его труп оказался мертвым.
Приехавшим к моменту приезда экспертов следователям, помимо всего этого, также удалось выяснить следующее. На месте происшествия было совершено убийство, причем убийство было совершено именно на месте происшествия. Также было выяснено, что найденный на месте убийства труп является трупом убитого, а выстрел был совершён, скорее всего, стрелявшим в убитого. При этом, данный выстрел был сделан из орудия убийства, а убитый получил ранение непосредственно сразу после выстрела из оружия. Выяснилось, также, что в момент обнаружения труп был уже мертвым, что позволило точно определить время смерти. Смерть потерпевшего наступила в момент между временем выстрела и временем обнаружения трупа, что подтвердили и судебные медики, проводившие экспертизу трупа. Таким образом, главным подозреваемым в совершении преступления, по версии следователей, является убийца потерпевшего. Причём для своего грязного дела убийца, вероятно, использовал орудие убийства.
Следователям также удалось допросить свидетеля преступления, который рассказал новые подробности происшествия, коренным образом изменившие ход расследования. Так, выяснилось, что свидетель, присутствовавший рядом с местом события, находился недалеко от места преступления в момент его совершения и слышал выстрел именно в момент совершения убийства, а также обнаружил труп убитого, уже после выстрела, когда убитый уже был мертвым. Это позволило установить, что на месте происшествия произошло именно убийство. Кроме того было точно установлено, что убит был именно потерпевший, а убийство было совершено преступником. При этом, для убийства преступник использовал орудие преступления, являющееся, вероятно оружием, из которого и был произведен выстрел. При этом выстрел был произведен именно из оружия, которое использовал убийца, и именно в убитого, а убитый умер именно от выстрела, совершенного в него.
Таким образом, за время, меньшее, чем промежуток между убийством и временем выхода этой новости, следователям удалось полностью раскрыть данное преступление: было установлено, что, во-первых, убийство было совершено в момент выстрела на месте преступления; во-вторых, для его совершения использовалось орудие преступления; в третьих, целью преступника являлось убийство, а мотивом - совершение преступления. По завершению расследования, материалы дела были сразу переданы в суд. Судебный процесс над убийцей потерпевшего проходил достаточно быстро и был завершён уже к моменту вынесения приговора.
По совокупности совершённого, суд вынес убийце приговор в виде наказания.
Ето вам нє шуткі - ето полнєйшій поліцейскій бєспрєдєл. Ім прошло раз, второй... Тєпєрь еті патологічєскійє насільнікі і садісти убівают бєзнаказанно. ОПГ "Управа": наркота, раби, рекєт, "самоубійства"
Пора міняти вивіску... Поліція вже не модно... Пора стару добру Мусарня...
Бо такий брєд, тільки мусара могли вигадати...
При ближайшем рассмотрении это оказались грабли...