 19-летний парень пытался застрелить молодую пару, а после задержания покончил с собой в отделении полиции в Ирпене

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Около 22 часов на линию "102" поступило сообщении о том, что на одной из улиц города Ирпень слышны выстрелы. По указанному адресу сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа.

На месте происшествия полицейские выяснили, что девушке и парню стреляли из травматического оружия сзади в голову. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия изъяты гильзы.

Работники полиции установили, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомеля.

На его поиски были ориентированы наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомель полиция задержала возможного нападающего. При проведении поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

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Учитывая опасное поведение злоумышленника, полиция применила специальное средство - наручники и доставила парня в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по задержанию его в порядке ст. 208 УПК Украины и изъятия у него оружия.

"В помещении полиции молодой человек неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие.

В это время парень с оружием в руках внезапно повернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня, он умер через несколько часов в больнице", - сказано в сообщении.

Отмечается, что события, которые происходили в отделе полиции, зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование. Работают сотрудники ГБР и УВБ. Руководство полиции области взяло расследование события на личный контроль.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.