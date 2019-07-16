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Все про:Ирпень (142) Нацполиция (9696) стрельба (2474)

 19-летний парень пытался застрелить молодую пару, а после задержания покончил с собой в отделении полиции в Ирпене

В городе Ирпень 19-летний парень стрелял в молодую пару. Бывшая девушка нападающего и ее молодой человек получили травмы затылочной части головы. Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Около 22 часов на линию "102" поступило сообщении о том, что на одной из улиц города Ирпень слышны выстрелы. По указанному адресу сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа.

На месте происшествия полицейские выяснили, что девушке и парню стреляли из травматического оружия сзади в голову. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия изъяты гильзы.

Работники полиции установили, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомеля.

На его поиски были ориентированы наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомель полиция задержала возможного нападающего. При проведении поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

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Учитывая опасное поведение злоумышленника, полиция применила специальное средство - наручники и доставила парня в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по задержанию его в порядке ст. 208 УПК Украины и изъятия у него оружия.

"В помещении полиции молодой человек неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие.

В это время парень с оружием в руках внезапно повернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня, он умер через несколько часов в больнице", - сказано в сообщении.

Отмечается, что события, которые происходили в отделе полиции, зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование. Работают сотрудники ГБР и УВБ. Руководство полиции области взяло расследование события на личный контроль.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3137697
 
 
 Топ комментарии
 
«Неизвестным способом освободил одну руку из наручников». В мешок не пробовали засунуть? Гарри Гудини, бялть.
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Текст "написан как то по дебильному",что значит выхватил пистолет? У полицейского выхватил,или свой из штанов достал? Скорее всего парня случайно застрелили в околотке. Теперь,с подачи Антоши Геращенко придумывают белиберду,что бы не сесть в тюрму.
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"В помещении полиции молодой человек неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолетИсточник: https://censor.net.ua/n3137697"

Профессионализм полиции просто зашкаливает....
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Дозвол на травматическое оружие он при Зеленском уже успел получить?
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От твоей вони легче не станет! Загадили весь нет!
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«Неизвестным способом освободил одну руку из наручников». В мешок не пробовали засунуть? Гарри Гудини, бялть.
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В это время парень с оружием в руках внезапно повернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня, он умер через несколько часов в больнице", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3137697

Затриманих не обшукують ? 19-летний парень пытался застрелить молодую пару, а после задержания покончил с собой в отделении полиции в Ирпене - Цензор.НЕТ 1343
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" При проведении поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет."
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прі осмотрє обнаружили прєдмєт, похожій на пісталєт... але в нього за пазухою ше залишався цілий арсєнал для самоубійства. Не пойму, нашо він освобождався від наручніков - прєжній стрєлок "застрелився" в кайданках.
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что-то у мусоров пошли серийные версии про выхватывание их оружия. как-то просто всё выходит.
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гандони. Насамдєлє застрелили його йєвоним травматом, тіпа, "попробуй каково ето!"
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МУСОРА-ХВАНТАСТИ!!! ҐАНДОНИ
На днях схожу байку нам розповідали. Ну тут, ващє, чудєсатєй
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"В помещении полиции молодой человек неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолетИсточник: https://censor.net.ua/n3137697"

Профессионализм полиции просто зашкаливает....
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Просто нужно легализовать оружие, сюжет был бы в двое короче
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Текст "написан как то по дебильному",что значит выхватил пистолет? У полицейского выхватил,или свой из штанов достал? Скорее всего парня случайно застрелили в околотке. Теперь,с подачи Антоши Геращенко придумывают белиберду,что бы не сесть в тюрму.
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Да, ,возможно, выбивали признание и перестарались.
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https://absurdopedia.net/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2018

Раскрыто страшное убийство
Убийство произошло, предположительно, на месте преступления. Первым об этом сообщил в милицию единственный свидетель данного события, находившийся недалеко от места происшествия. Именно он услышал выстрел, а также первым обнаружил труп убитого. При этом, однако, очевидец не видел совершившего преступление. Единственный свидетель также оказался и последним, кто сообщил о происшествии в милицию до приезда миллиционеров. Миллиционеры, приехавшие на место события по сообщению от свидетеля, выяснили, что потерпевший был застрелен на месте происшествия выстрелом из оружия. При этом выяснилось, что выстрел был совершён в потерпевшего.
Приехавшие к моменту приезда миллиционеров судебно-медицинские эксперты выяснили, что потерпевший был убит, а его труп оказался мертвым.
Приехавшим к моменту приезда экспертов следователям, помимо всего этого, также удалось выяснить следующее. На месте происшествия было совершено убийство, причем убийство было совершено именно на месте происшествия. Также было выяснено, что найденный на месте убийства труп является трупом убитого, а выстрел был совершён, скорее всего, стрелявшим в убитого. При этом, данный выстрел был сделан из орудия убийства, а убитый получил ранение непосредственно сразу после выстрела из оружия. Выяснилось, также, что в момент обнаружения труп был уже мертвым, что позволило точно определить время смерти. Смерть потерпевшего наступила в момент между временем выстрела и временем обнаружения трупа, что подтвердили и судебные медики, проводившие экспертизу трупа. Таким образом, главным подозреваемым в совершении преступления, по версии следователей, является убийца потерпевшего. Причём для своего грязного дела убийца, вероятно, использовал орудие убийства.
Следователям также удалось допросить свидетеля преступления, который рассказал новые подробности происшествия, коренным образом изменившие ход расследования. Так, выяснилось, что свидетель, присутствовавший рядом с местом события, находился недалеко от места преступления в момент его совершения и слышал выстрел именно в момент совершения убийства, а также обнаружил труп убитого, уже после выстрела, когда убитый уже был мертвым. Это позволило установить, что на месте происшествия произошло именно убийство. Кроме того было точно установлено, что убит был именно потерпевший, а убийство было совершено преступником. При этом, для убийства преступник использовал орудие преступления, являющееся, вероятно оружием, из которого и был произведен выстрел. При этом выстрел был произведен именно из оружия, которое использовал убийца, и именно в убитого, а убитый умер именно от выстрела, совершенного в него.
Таким образом, за время, меньшее, чем промежуток между убийством и временем выхода этой новости, следователям удалось полностью раскрыть данное преступление: было установлено, что, во-первых, убийство было совершено в момент выстрела на месте преступления; во-вторых, для его совершения использовалось орудие преступления; в третьих, целью преступника являлось убийство, а мотивом - совершение преступления. По завершению расследования, материалы дела были сразу переданы в суд. Судебный процесс над убийцей потерпевшего проходил достаточно быстро и был завершён уже к моменту вынесения приговора.
По совокупности совершённого, суд вынес убийце приговор в виде наказания.
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Секрет с наручником парень унес с собой.
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не замкнутый на ключ наручник легко размыкается булавкой-скрепкой-палочкой
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Писец полный- освободился от наручников , взял пистолет, потом застрелился- *****, это посадили Гудини в наручниках, положили перед ним пистолет и стояли , ржали с секундомером в руках возле него- так это понимать??
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нє, застрєлілі, а потом сочінілі басню
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Жаль чела - стрелял в состоянии аффекта. В суде могли это учесть. А вот мусора не дали ему шанса.
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Нет, не жаль. Пофигу, в каком состоянии он стрелял. То, что тебя бросила девушка не дает тебе права ее убивать.
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а мєнтам хто дал право бєзсудєбних казнєй???
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дуже хотілось би щоб такий в состоянії аффекта тобі на вулиці в голову стріляв би з травмата, думаю ти би його вибачив, бо він був в состоянії аффекта, том йому можна було стріляти на вулиці в людей
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а скока йєсть старих іспитаних способов "суїціда" в застєнках: падєнійє с кушеткі (Інділо), упал с висоти сопствєнного роста (!!!!), ну, і канєшно "убєся апстєну".
Ето вам нє шуткі - ето полнєйшій поліцейскій бєспрєдєл. Ім прошло раз, второй... Тєпєрь еті патологічєскійє насільнікі і садісти убівают бєзнаказанно. ОПГ "Управа": наркота, раби, рекєт, "самоубійства"
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природний відбір - шкода постраждалих, а неадекват норм закінчив
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споткнулся, упал на дуло пистолета, который случайно выстрелил...-- а чем вы объясните пять пулевых отверстий? -- и так 5 раз подряд
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Пристрелили прямо в мусарці...
Пора міняти вивіску... Поліція вже не модно... Пора стару добру Мусарня...
Бо такий брєд, тільки мусара могли вигадати...
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мєсячнік самих тупих мєнтовскіх отмазок
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угу, освободил одну руку, хоть думайте что несете, а вторая чем была занята? две руки жеж у нас освободил одну вторая автоматически свободная становится, и откуда он пистолет выхватил, либо спецы такие либо сами и приделали отелло ирпенского
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Ничего удивительного в этой истории нет, у этого парня просто была третья рука...... невидимая.
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обнаружили у него предмет, похожий на пистолет...

При ближайшем рассмотрении это оказались грабли...
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Юридическая казуистика она такая. до экспертизы нельзя указывать точно . что это . просто похоже. а в том что высвободил руку из наручника и схватил пистолет который лежал перед ним на столе ничего необычного нет .просто обычный непрофесионализм и разгильдяйство
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия19-летний парень пытался застрелить молодую пару, а после задержания покончил с собой в отделении полиции в Ирпене
 
 
 
 
 
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