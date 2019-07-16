 В 20-ти городах Украины сегодня состоятся концерты по случаю вступления в действие закона о языке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила координатор общественной организации "Видсич" Екатерина Чепура.
"16 июля жители 20-ти городов на Востоке и Западе, на Севере и на Юге Украины соберутся на площадях, чтобы отметить вступление в действие закона о государственном языке", - говорится в сообщении.
В частности, в Киеве, Львове и Харькове состоятся концерты с участием Златы Огневич, Наталки Карпы, Tarabarova, Оксаны Мухи, Ivan Navi, Пиккардийской терции, Sonya Kay и других.
Также во всеукраинской акции примут участие Одесса, Винница, Днипро, Херсон, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Ананьев, Богуслав, Кропивницкий, Луцк, Мариуполь, Николаев, Первомайск, Полтава, Ривне, Ружин, Сумы, Тернополь, Тростянец, Умань, Черкассы, Чернигов.
В Киеве праздничный концерт состоится в 19:00 возле Арки дружбы народов, во Львове в 19.30 на проспекте Свободы возле памятника Шевченко, а в Харькове - в 19.00 на площади Свободы.
Организаторами акции являются общественные организации и волонтеры. Цель акции - популяризация украинского языка.
"16 июля вступает в силу закон о государственном языке. Отметим это долгожданное радостное событие вместе, от Запада до Востока, от столицы до сел и городков ", - призывают организаторы акции "Язык объединяет" в Facebook.
Напомним, сегодня, 16 июля, вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис, але так мене востаннє дістали всіляки захисники так званих російськомовних українців, що вирішив таки написати.
Позаминулого тижня був весь день на судових засіданнях у познанському апеляційному, кримінальному суді. Суд розглядав 14 апеляцій, 6 було - від громадян України. Мені вже стало моторошно, коли я осмислив, що майже половина всіх засуджених за злочини - українські громадяни.
Виявилося, вони всі російськомовні, я зітхнув з полегшенням.
Для всіх їх був перекладач української мови.
Усі вони нічєво нє панімалі, алу суду це не вразило, суддя - головуючий сказав, що українські громадяни мають знати українську мову і годі.
Їхня поведінка була жахлива, хамили, кричали, треба було їм безліч разів звертати увагу. Перекладач сказав, що не буде перекладати з російської, суддя - головуючий сказав, для нього це відмова від пояснень. Але кожному дали змогу щось сказати, хоча і не перекладали.
Один з них просив задовольнити його апеляцію. Він сказав, що не хоче бути видвореним до України, бо ненавидить Україну, це країна бандитська, кримінальна, бидляча а люди там - усі розумово відсталі.
Я розумів, прокурор розумів і судді (такого були віку), теж зрозуміли. Усім відібрало мову.
Один суддя не стримався і російською йому сказав: "я вперше щось таке чую, я судив найстрашніших злочинців, але жодний такого про свою країну не говорив. І сказав: якщо ви так ненавидите країну, яка має бути вашою батьківщиною, то тим паче ви ненавидітимете Польщу, вам тут не місце".
Ось, вам русский мир. Приповз до Польщі. Надіюся, ми собі дамо з ним раду.
Я щодня допомагаю українцям, надаю їм консультації. Ніхто з українськомовних не звернувся до мене з кримінальною справою. Я ніколи такого не чув. А росіяни з України? Ось, бачте.
У вас теж найвища злочинність у йуґовасточних абластях.
Еугеніуш Шкодун