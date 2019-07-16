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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Италия (915) Енин (118) Маркив (59)

 Итальянские следователи не приняли помощь Украины в деле Маркива, - экс-замгенпрокурора Енин

Итальянская сторона не ответила на предложение Украины провести следственный эксперимент под Славянском, где погиб итальянский фотограф Андреа Роккелли, и в целом не шла на контакт по делу против бойца Нацгвардии Виталия Маркива.

Об этом 15 июля сообщил бывший заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "Громадського", передает Цензор.НЕТ.

По словам Енина, после задержание в Италии Маркива ГПУ и СБУ предложили сотрудничество своим итальянским коллегам по этому делу.

"Мы неоднократно пытались выйти на контакт с нашими итальянскими коллегами, было подписано совместное письмо с предложением создания совместной следственной группы. Мы приглашали итальянских следователей и прокуроров приехать на территории Украины для того, чтобы исследовать место совершения преступления, не по картам или схемам, а на местности", – заявил он.

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По мнению Енина, возможность следователям увидеть место преступления придала бы дополнительные аргументы невиновности Маркива, однако итальянцы не ответили на неоднократные устные и письменные обращения и не приняли предложение создать совместную с Украиной следственную группу. 

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3137693
 
 
 Топ комментарии
 
значит однозначно не было желания расследовать это преступление..., просто итальянцы выполняли чей-то заказ и я даже подозреваю, чей...
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Так оно вам надо было, цуки. Написали отписку и сидели тихо , бо добровольцев тупо ненавидите. В прокуратуре в егда работали рыги, а не люди ЗАЩИШАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТРЕСЫ УКРАИНЦЕВ
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значит однозначно не было желания расследовать это преступление..., просто итальянцы выполняли чей-то заказ и я даже подозреваю, чей...
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Гнилі - вони макаронники. А ми мріємо про єврогейське ПРАВОСУДДЯ.
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Да, проскакивала инфа, что они изначально обвинили Маркива в участии в незаконных вооруженных формированиях, но Украина предоставила все документы и они поняли, что это направление бесперспективно - начали раскручивать смерть журнашлюхи.
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Чи педіки , чи гоміки,одним словом єврогейські слідаки. Лижуть дупіту Путлєру, от вам і вся єврогейська справедливість плюс Веніціанськеа комісія.
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Так оно вам надо было, цуки. Написали отписку и сидели тихо , бо добровольцев тупо ненавидите. В прокуратуре в егда работали рыги, а не люди ЗАЩИШАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТРЕСЫ УКРАИНЦЕВ
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авакян теж не багато допоміг.
тільки морделлу свою в Італії світив задля піару.
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Ну - Аваков допоміг бульше за усіх наших топ-чинуш. Не достатньо, але таки набагато більше. МЗС та президент - пальцем о палець не вдарили.
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Так у Маркива итальянское гражданство. Его судили как ГРАЖДАНИНА ИТАЛИИ.
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Помлщь лукавых прокуроров никто не примет
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Италия приняла Моську плешивую,в Октябре Угорщина примет.Делаем выводы,господа.Бойкот итальянским товарам!Наш ответ ордынским пасипакам!
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То, что это заказняк, было ясно с самого начала. Следите за дальними родственниками причастных. Скоро у их троюродных бабушек дела резко пойдут в гору. Італійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 1034
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Извините, недопонял: кто из присутствующих юридический *****? Экс-замгенпрокурора (которому по статусу положено знать законы и ... реагировать на нарушения законов во всех сферах общественной жизни)? Сам Маркив? Или его адвокаты?
Объясняю для умственно убогого замгенпрокурора: объективная сторона преступления является обстоятельством, которое обязано выяснить следствие. С точки зрения прокуратуры Украины, есть один единственный способ воздействовать на органы предварительного расследования Италии: провести проверку и следственный эксперимент (это, если адвокаты Маркива не додумались сами о следственном эксперименте ходатайствовать), самостоятельно или по запросу Италии.
Вы в своей генпрокуратуре (по умыслу ли, или по причине отсутствия запросов) ни хрена не сделали, а теперь "пургу" гоните (адвокаты Маркива такие же долбодыры - но это проблема Маркива).
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Строишь, говнюк, из себя умника, да? Італійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 5887 Что-то от тебя кирзой и портянками пованивает из-под жабоедского флажка.
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Как Украина может "воздействовать на органы предварительного расследования Италии", если В Италии расследуется преступление гражданина Италии??? Это уже вмешательство в чужую страну.
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Конечно, "наши" прокурвы и чикисты ***** еще те. Весь смысл их "работы" заключается не в защите Закона и Украины, а в обслуживании власть передержащего кагала и собственных кошельков. Но в данном случае дело вовсе не в этих правоОхренителях, а в том, что такие же итальянские говноеды отказались проводить следственный эксперимент на месте "преступления" Маркива.
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У нас героя Украины Жака судят по запросу сепаров, а вы к итальянцам прикапались. У себя что творится?
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Макароники! Ви запроданці Московії.
Відколи захист Вітчизни від агресора, населення від терористів вважається злочином. АУ Європо! АУ.
Боєць може нести кримінальну відповідальність за виконання своїх службових обов'язків з дотриманням українського законодавства!? Марків був направлений в зону АТО офіційно? Так! Він там вчиняв військові злочини? Ні! Тоді ніякої відповідальності за смерть кого б там не було Марків нести не може! ВІН захищав Вітчизну від агресора, населення від терористів. А італійська феміда буде наказана через Європейський суд! Проти суддів які винесли такий вирок потрібно завести кримінальне провадження в Україні за підтримку міжнародного тероризму і оголосити суддів в міжнародний розшук!
Завести кримінальне провадження в Україні треба і проти так називаємих журналістів італійського Андреа Роккеллі, його перекладача, журналістів які свідчили проти та інших за незаконний перетин кордону, сприяння терористам, участь в незаконних бандформуваннях.
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Украинский следователи должны арестовать кучу итальяшек и обменять их на Маркива. Если конечно они украинские, а не продажные шестёрки казнокрадов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИтальянские следователи не приняли помощь Украины в деле Маркива, - экс-замгенпрокурора Енин
 
 
 
 
 
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