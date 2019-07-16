 Итальянские следователи не приняли помощь Украины в деле Маркива, - экс-замгенпрокурора Енин

Об этом 15 июля сообщил бывший заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "Громадського", передает Цензор.НЕТ.
По словам Енина, после задержание в Италии Маркива ГПУ и СБУ предложили сотрудничество своим итальянским коллегам по этому делу.
"Мы неоднократно пытались выйти на контакт с нашими итальянскими коллегами, было подписано совместное письмо с предложением создания совместной следственной группы. Мы приглашали итальянских следователей и прокуроров приехать на территории Украины для того, чтобы исследовать место совершения преступления, не по картам или схемам, а на местности", – заявил он.
По мнению Енина, возможность следователям увидеть место преступления придала бы дополнительные аргументы невиновности Маркива, однако итальянцы не ответили на неоднократные устные и письменные обращения и не приняли предложение создать совместную с Украиной следственную группу.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
тільки морделлу свою в Італії світив задля піару.
Объясняю для умственно убогого замгенпрокурора: объективная сторона преступления является обстоятельством, которое обязано выяснить следствие. С точки зрения прокуратуры Украины, есть один единственный способ воздействовать на органы предварительного расследования Италии: провести проверку и следственный эксперимент (это, если адвокаты Маркива не додумались сами о следственном эксперименте ходатайствовать), самостоятельно или по запросу Италии.
Вы в своей генпрокуратуре (по умыслу ли, или по причине отсутствия запросов) ни хрена не сделали, а теперь "пургу" гоните (адвокаты Маркива такие же долбодыры - но это проблема Маркива).
Відколи захист Вітчизни від агресора, населення від терористів вважається злочином. АУ Європо! АУ.
Боєць може нести кримінальну відповідальність за виконання своїх службових обов'язків з дотриманням українського законодавства!? Марків був направлений в зону АТО офіційно? Так! Він там вчиняв військові злочини? Ні! Тоді ніякої відповідальності за смерть кого б там не було Марків нести не може! ВІН захищав Вітчизну від агресора, населення від терористів. А італійська феміда буде наказана через Європейський суд! Проти суддів які винесли такий вирок потрібно завести кримінальне провадження в Україні за підтримку міжнародного тероризму і оголосити суддів в міжнародний розшук!
Завести кримінальне провадження в Україні треба і проти так називаємих журналістів італійського Андреа Роккеллі, його перекладача, журналістів які свідчили проти та інших за незаконний перетин кордону, сприяння терористам, участь в незаконних бандформуваннях.