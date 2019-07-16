EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1966  49
Все про:Италия (915) приговор (781) Маркив (59) Перелыгин (4)

 Весь процесс против Маркива - масштабная российская спецоперация, - посол Украины в Италии Перелыгин

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что процесс против нацгвардейца Виталия Маркива был "спецоперацией России, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Formiche.net".

"Я убежден, что весь процесс против Виталия Маркива, а также недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии", - заявил Перелыгин.

"Конечно, для подтверждения этой версии нужны неоспоримые доказательства, но если суд присяжных разрушает судьбу и жизнь человека, защитника нашей Родины, при полном отсутствии доказательств, то кто может оспаривать мое мнение, исходя из многих факторов и признаков, которые свидетельствуют о политическом характере процесса против Виталия Маркива?"- добавил посол.

По словам посла, теперь, кроме политических заключенных в России, в Украине появился политзаключенный в Италии.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Украины в Риме Перелыгин пригласил итальянского премьера Сальвини на Донбасс - увидеть ужасные последствия агрессии РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3137690
 
   
 Топ комментарии
 
Ви дебіли вчіться у кацапів як треба діяти - вони нашого воїна в Італії "дістали" а у вас під носом відкрито діє агент КГБ і по сумісництву кум хуйла мертвечук а ви його вперто не помічаєте.
 показать весь комментарий
 
не чути щось порохоботів - коли про цю проблему півроку назад ще говорили, упороті порохоботи кричали що все норм і підконтролем.
 показать весь комментарий
 
Так ты сам и дал ответ почему стало не нормально.... если шукаешь порохоботов то сам бОбик зедебило.. вот и все пояснения... посмотрев КОГО ВЫБРАЛИ В УКРАИНЕ Итальянцы сказали ...а ну нафиг к нашей маме.... и впаяли 24 года...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И будем бомбить Рим столицу ФАШИЗМА...... Весь процесс против Маркива - масштабная российская спецоперация, - посол Украины в Италии Перелыгин - Цензор.НЕТ 8434
 показать весь комментарий
 
 
сегодня столица фашизма/рашизма - город мацквабад Весь процес проти Марківа - масштабна російська спецоперація, - посол України в Італії Перелигін - Цензор.НЕТ 9055
 показать весь комментарий
 
 
не чути щось порохоботів - коли про цю проблему півроку назад ще говорили, упороті порохоботи кричали що все норм і підконтролем.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так ты сам и дал ответ почему стало не нормально.... если шукаешь порохоботов то сам бОбик зедебило.. вот и все пояснения... посмотрев КОГО ВЫБРАЛИ В УКРАИНЕ Итальянцы сказали ...а ну нафиг к нашей маме.... и впаяли 24 года...
 показать весь комментарий
 
 
ты и в правду считаешь что пишешь что то умное? тут и выше 09:39

 показать весь комментарий
 
 
я твое мнение не спрашивал... и оно меня по большому счету вообще не интересует....
 показать весь комментарий
 
ты считаешь что я высказал какое то мнение! я спросил! но больше вопросов не имею, спасибо за ответ.
 показать весь комментарий
 
Зебіли, вам Пеця по ночах сниться? Йдіть на іншу гілку, там ваш "Бох" на велосипеді фірми Тесла розповідає як потрібно жити.
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно.
Новый офис и велосипед Тесла.
Вот как надо жить по новому.
А типичному зезелю как всегда ничего.
 показать весь комментарий
 
 
Ньовий офиц и вилаципед Тисла
Масштаб просто поражает Весь процес проти Марківа - масштабна російська спецоперація, - посол України в Італії Перелигін - Цензор.НЕТ 2665 по сравнению с "рошеном", "ленинцкой куццней", своей протеже на посту главы нацбанка и прочим
 показать весь комментарий
 
А пересичному платежки и счет за новый мост в Станице.
 показать весь комментарий
 
Есть такое , новые цены на газ. На счет моста не знаю https://censor.net.ua/news/3137309/tseny_na_gaz_v_ukraine_snijayutsya_tretiyi_mesyats_podryad_groyisman
 показать весь комментарий
 
Навіть читати не буду. Покуй на ціну на газ, від слова взагалі!
 показать весь комментарий
 
Ти забув про бізнес-проект "Сват" у кацапів, про виведені через фірми Кварталу 40 мільйонів доларів з "Приватбанку", про нерухомість а Криму і віллу в одній з країн Європи. Тому не блазнюй.
 показать весь комментарий
 
 
Паясничаешь тут ты : все тобой перечисленное - это слезы и нищебродство по сравнению с империей "рошен"
 показать весь комментарий
 
Може це і сльози, може й нищебродство, але на десять років з конфіскацією потягне.
 показать весь комментарий
 
Это суд будед решать в любом случае, кому сесть и на сколько, а не какой-то тролль бульбаш.
 показать весь комментарий
 
Видишь как ты запел.
Это не про петины суды за деньги из кремля писать.
 показать весь комментарий
 
"Будед", "будед" суд, не переживай. Але вже не портновський. У Штатах дуже ********** відстежувати потоки долярів через американські банки напрямком в офшори.
 показать весь комментарий
 
Це ти тут блазнюєш. У Всевишнього немає градації щодо порушення "не кради". Немаж різниці у величині крадіжки. Є один і той самий гріх. І ще. Названа тобою "Ленінська кузня" - тепер "Кузня на Рибальському" випускає продукцію, яка є доданою вартістю українських активів. Що корисного для України дає серіал "Свати"? І якщо ти вже про суди. То будь об'єктивний - такі ж самі суди мають дати оцінку і діям Петра. Тому твої скиглення я сприймаю, як демагогію.
 показать весь комментарий
 
Ви дебіли вчіться у кацапів як треба діяти - вони нашого воїна в Італії "дістали" а у вас під носом відкрито діє агент КГБ і по сумісництву кум ***** мертвечук а ви його вперто не помічаєте.
 показать весь комментарий
 
 
Все верно, Италия столица фашизма, то что это заказ и коню понятно. Впервые вижу чтобы прокурор просил 17 лет, а суд дал 24 года. Такого беспредела даже в Московии нет.
Вот вам и хваленая дерьмократия по - европейски.
 показать весь комментарий
 
 
Ось що про це пише Страна.уа, одне з головних джерел сєпарства і ненависті до України - https://strana.ua/articles/analysis/211318-sodejstvoval-osushchestvleniju-minometnoho-obstrela-zhurnalistov-za-chto-natshvardejtsu-markivu-otmerjali-chetvert-veka-v-italjanskoj-tjurme.html
Якщо відкинути обливання брудом українців, смакування самого вироку, то цікавим є аналіз доказів вини Марківа. Скажу коротко, їх не має, від слова взагалі!
 показать весь комментарий
 
 
я не читала о процессе, но думаю, он пошел не так по причине доверия суду Италии, а надо было думать масштабнее и о замыслах кацапов. Процесс не является эпохальным, всех присяжных подкупить нельзя, а вот сделать правильные шаги, то надо было. Может отказаться от гражданства Италии, трудно судить, зная только по газетам.
 показать весь комментарий
 
Ви дуже високої думки про присяжних, як інститут судочинства. Якість присяжних залежить від якості громадян. Не можно порівнювати присяжного США, Великобританії чи Італії, країни де корупція є на генетичному рівні. Крім того, суд організували у місті звідки родом вбитий. Підсудній, хоч і громадянин Італії, але не корінний, як то кажуть "понаєхали". До того ж цей регіон Італії відормий своєю проросійськостю. Мене, як адвоката цікавила доказова база. Я відкрив антиукраїнське джерело, яке намагалось довести законність вироку. Перечитав доводи і я ... в шоці. За таку доказову базу та вирок потрібно притягати до відповідальності і італійське слідство, і суддя і присяжних. Це просто за межею здорового глузду.
 показать весь комментарий
 
 
Понаехавший получил итальянское гражданство "автоматом".
Значит заявление не подавал.
Можно подать жалобу и потребовать его анулировать.
 показать весь комментарий
 
Надо поискать ролики Шария про убийство этих журналистов.
Интересно кого он назничил виновными.
Теперь же это рупор правды у наших альтернативно одаренных.
 показать весь комментарий
 
Весь процесс против Маркива - масштабная российская спецоперация,для вдалбливания в мозги европейцев,что в Украине гражданский конфликта не оккупация Московией части земель Италии,ой не так ...оккупация Московией части Украины. Италия должна Америке более одного триллиона долларов и будучи в долгах не брезгует грязными деньгами
 показать весь комментарий
 
 
Сводка с фронта на15 июля ВСУ понесли потери в ходе обстрелов боевиков.Об этом сообщает Штаб ООС. Обстановка на линии фронта остается напряженной. 15 июля НВФ Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.Один боец ВСУ погиб,трое ранены.
 показать весь комментарий
 
Спецоперация российских спецслужб достигла своей цели: теперь когда с ****** заговорить про военнопленных моряков, оно на полном важняке может сказать "так в Италии вашему ни за что 24 года впаяли, и что?"
 показать весь комментарий
 
 
Ну.це ж тре - після засудження і отримання хлопцем строку.вони,*** ПРОЗРІЛИ і ЗРОЗУМІЛИ!
А нафіга ви там ото ,курви.сидите?.Що ви робите?.
 показать весь комментарий
 
 
какая цель этой операции? Чего они добились и что это им даст? Пересмотр дела, но без присяжных. Ведь всем ясно, что судья сама обалдела от такого приговора.
 показать весь комментарий
 
Нигде в приличных странах не принимают Моську плешивую.Италия приняла, Венгрия примет в октябре.Зе должен делать правильные выводы и дела!Есть же у него системные аналитики в команде? Или тока щёки надувают?У нас по факту немного друзей,но США -главный и самый надёжный! Им от нас ничего не нужно,только наш упех и благополучие!
 показать весь комментарий
 
"Есть же у него системные аналитики в команде?"
В нього в команді є сценаристи "Кварталу", бухгалтери "Кварталу", реклямщики "Кварталу", спеціалісти з виведення грошей з Росії в офшори на Кіпрі. Є професійний рейдер. Є Портнов. Є "молодий реґіонал" Разумков.
Невже недостатньо, щоб провести "системний аналіз"?
 показать весь комментарий
 
 
кстати, перечитал очень много итальянских новостей про вчерашний арест фашиков с оружием и нигде не нашёл, за кого они воевали на Донбассе. выходит, что итальянцев вообще не волнует, кто прав, кто - виноват. тупо - идёт непонятная война, которая их не волнует.
 показать весь комментарий
 
Так и нам должно быть тупо все равно кого там у них арестовали с оружием.
Просто итальяшки будут убивать итальяшек.
Про оружие их давно предупреждали.
Так что никто им не виноват.
 показать весь комментарий
 
Московия выделяет миллиарды долларов на забивку ватой мозгов европейцев.
 показать весь комментарий
 
 
да им и без миллиардов как-то плевать, что у нас происходит. хотя рядовые итальянцы в-основном считают путена гамнюком.
 показать весь комментарий
 
А знаете почему так много дали Маркиву? Потому что украинцы, во главе с Аваковым и прочими послами, на протяжении всего этого дела вели себя как цыгане на вокзале. Шумели, давили на суд, вообще вели себя хамски, отношение к европейцам как будто они им чем-то обязаны.
 показать весь комментарий
 
Если украинский посол открыто обвиняет итальянский суд в ангажированности и зависимости от россии - то это серьезный шаг: а). к провалу апелляции - судьи не любят давления, б). к дальнейшему ухудшению украино-итальянских отношений.
А потом ноют почему Зеленский меняет послов, Петя тяжко строил потужный дипкорпус годами, ага.
 показать весь комментарий
 
А ты называешь судом кривосудие.
Нормальный суд как минимум отправил бы это дело на доследования по причине отсутствия доказательств и других недостатков.
 показать весь комментарий
 
Кстати кремль выигрывает инфовойну с западом с разгромным счетом.
 показать весь комментарий
 
https://twitter.com/natohawks/status/1150823456080039937
Итальянская полиция поймала банду неонацистов, воевавших на Донбассе в рядах российских оккупантов. Изъят большой арсенал огнестрельного оружия, нацистская символика и ракета класса "воздух-воздух".
Весь процес проти Марківа - масштабна російська спецоперація, - посол України в Італії Перелигін - Цензор.НЕТ 3614
 показать весь комментарий
 
 
Вместо того что бы сесть за стол переговоров с оппозицей.
Это настоящее лицо цивилизованных.
 показать весь комментарий
 
Может посадить одного-двух итальянцев за ... да всегда найдется за что - был бы человек,
а потом обменять на Маркива?
 показать весь комментарий
 
 
Где ещо на свете гавном бросают дети, ну а хто п0старше с него лепят мансьі. ...
-кане4н0 ********** скрепня гебешная
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВесь процесс против Маркива - масштабная российская спецоперация, - посол Украины в Италии Перелыгин
 
 
 
 
 
 вверх