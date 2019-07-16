 Весь процесс против Маркива - масштабная российская спецоперация, - посол Украины в Италии Перелыгин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Formiche.net".
"Я убежден, что весь процесс против Виталия Маркива, а также недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии", - заявил Перелыгин.
"Конечно, для подтверждения этой версии нужны неоспоримые доказательства, но если суд присяжных разрушает судьбу и жизнь человека, защитника нашей Родины, при полном отсутствии доказательств, то кто может оспаривать мое мнение, исходя из многих факторов и признаков, которые свидетельствуют о политическом характере процесса против Виталия Маркива?"- добавил посол.
По словам посла, теперь, кроме политических заключенных в России, в Украине появился политзаключенный в Италии.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
Новый офис и велосипед Тесла.
Вот как надо жить по новому.
А типичному зезелю как всегда ничего.
Масштаб просто поражает по сравнению с "рошеном", "ленинцкой куццней", своей протеже на посту главы нацбанка и прочим
Это не про петины суды за деньги из кремля писать.
Вот вам и хваленая дерьмократия по - европейски.
Якщо відкинути обливання брудом українців, смакування самого вироку, то цікавим є аналіз доказів вини Марківа. Скажу коротко, їх не має, від слова взагалі!
Значит заявление не подавал.
Можно подать жалобу и потребовать его анулировать.
Интересно кого он назничил виновными.
Теперь же это рупор правды у наших альтернативно одаренных.
А нафіга ви там ото ,курви.сидите?.Що ви робите?.
В нього в команді є сценаристи "Кварталу", бухгалтери "Кварталу", реклямщики "Кварталу", спеціалісти з виведення грошей з Росії в офшори на Кіпрі. Є професійний рейдер. Є Портнов. Є "молодий реґіонал" Разумков.
Невже недостатньо, щоб провести "системний аналіз"?
Просто итальяшки будут убивать итальяшек.
Про оружие их давно предупреждали.
Так что никто им не виноват.
А потом ноют почему Зеленский меняет послов, Петя тяжко строил потужный дипкорпус годами, ага.
Нормальный суд как минимум отправил бы это дело на доследования по причине отсутствия доказательств и других недостатков.
Итальянская полиция поймала банду неонацистов, воевавших на Донбассе в рядах российских оккупантов. Изъят большой арсенал огнестрельного оружия, нацистская символика и ракета класса "воздух-воздух".
Это настоящее лицо цивилизованных.
а потом обменять на Маркива?
-кане4н0 ********** скрепня гебешная