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 Нападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор, - МИД Украины

Министерство обратилось к полиции с просьбой выяснить все обстоятельства преступления и наказать виновных

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на жилье украинцев в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - заявила пресс-служба МИД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных. ФОТО

Министерство обратилось к полиции с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности.

МИД отмечает также, что консульский отдел посольства Украины в Польше сих пор не получил ни одного обращения от граждан Украины в связи с инцидентом.

Ранее неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных.

Источник: https://censor.net.ua/n3137686
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро Зеленський доб'ється можливості для українців знову їздити на заробітки у Москву.
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Вони і так їздять туди всі остання п'ять років і не соромляться.
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Полякам країну відбудовують, а вони ще і нападають.
Краще вдома працювати, бо в Польщі робити нічого.
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Полякам країну відбудовують, а вони ще і нападають.
Краще вдома працювати, бо в Польщі робити нічого.
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Скоро Зеленський доб'ється можливості для українців знову їздити на заробітки у Москву.
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Вони і так їздять туди всі остання п'ять років і не соромляться.
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Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2364

Так поезда на Москву никто и не отменял! Ивано-Франковс, Тернополь, они только в Москву и ездят!
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Ну так зараз це Зрада, а скоро буде Перемога.
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Тю... тут украинци один на другого нападаю, а у вас претензии к полякам.
а касательно работы "вдома" для рабочего это 10000грн ПОТОЛОК! Тогда как в Польше минимум человек получает 10-12злотых в час (70-100грн) это минимум 800-1000грн смена!
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середня зарплата в поляків 14000.
щоб отримати більше, потрібно чорно працювати.
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Мин рабочий день 10-12часов.
Да есть и по 14000грн ЗП в Польше. Но это для ленивых или кто не может херачить!
А кто может и хочет пахать (а поверьте таких не мало) Те получают примерно 1000уе в месяц, на стройке разумеется.
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Я написала за самих поляків, які працють 8 годин на добу.
Щоб заробити більше, то треба і працювати тяжко.
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Немного не так, точнее не всегда так. Расскажу одну историю с челом которого я лично знаю.
Поехал он в Польшу работать на заводе токарем. Поставили его за ЧПУ. Задача у него такая, поднял болванку манипулятором, закинул в станок и куришь 15-20минут пока он ее обработает. Руками болванку поднимать категорически запрещено, сразу штраф. Хотя как он говорит она легкая и руками закинуть намного быстрее, но штраф.
Значит так, 8 часов кто еще хочет работать тот может остаться и работать сколько хочет сверх норма, он работал по 12 часов.
ВСЕ ПОЛЯКИ РОВНО ЧЕРЕЗ 8 ЧАСОВ СВАЛИЛВАЛИ ДОМОЙ!!! Говорили, - нам хватит!
Получали ЗП меньше его, разница по часам была 1злотый в час полякам платили больше.
Он как говорит, а что я буду в квартире делать? (им фирма квартиру снимала, не хостел) Я лучше на работе посижу.
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За два месяца и 10 дней (воскресенье точно был выходной, а так не знаю) он привез 2600евро ЗП, Почему считал в евро не могу сказать.
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Польша 600 у.е. потолок для неквалифицированной работы.
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Да расскажи...
Нет конечно есть дауны которые едут в Польшу и за два месяца привозят 7000грн Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України - Цензор.НЕТ 893 Но в Украине таких вообще на работу не берут! Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України - Цензор.НЕТ 893 Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України - Цензор.НЕТ 893 Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України - Цензор.НЕТ 893
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В Москве 40000 рублей, за такую же работу, что тут рассказывать.
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Я не розумію - як можливо працювати у країні, де тебе відверто зневажають.
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Это когда нажрался, наследство получил, продал. Сидишь себе нихрена тебя в жизни не колышет... Вот тогда можна с выпученными глазами такую уету говорить! А для многих это единственный зароботок!
Мало того в Украине тут один другого "зневажают" так что все впорядке!
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Не знаю, в Украине полно сейчас работы, весь Днепр обклеян объявлениями. Можно на нескольких работать. И ДОМА! И никто быдлом не назовет и косо как на скот смотреть не будет. И у детей родители будут. Есть и другие страны без вот таких панов ясновельможных...
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ага, на Москали там "братушкой" будешь! Вот потому что вы не знаете вот в том и проблема. Те обьвления что весят с ними максимум в сортир! Потому как если работа нормальная и работодатель адекватный (расчитывается к примеру) то такой работы нету!
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А на хера мне, например, ваша московия, я и здесь нормально зарабатываю как "самозайнята особа". Рукожопам и лузерам, конечно - путь за длинным злотым (а он действительно длинный?), рублем евро. И не трындеть, что третьим сортом...
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Ну кто то зарабатывает, а кто то не может! Люди разные и про "третий сорт" пишут ниже московские братушки а не я!
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А ты не задумывался, что здесь зарабатываешь как "самозайнята особа" в том числе и по той причине что есть заробитчане и они имеют возможность оплатить твою работу и потому есть на нее спрос, который позволяет и тебе заработать?
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"Країну відбудовують" - дело в том, Ксения, что поляки считают так - если б украинцы не сбивали цену на рынке труда, то полякам не надо было бы ехать в Германию или Англию работать - они бы у себя дома пристойные деньги зарабатывали.
И тут они правы.
Чехия не пускает гастарбайтеров, и в результате у них зарплата в 1,5-2 раза выше чем в Польше и чехов на заработках в Германии ты не увидишь.
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Як я чула, незабаром питання вирішиться - українців запрошують в Німеччину.
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ДойчеБанк - БАНКРОТ! С такими раскладами и в Германии все может очень быстро поменяться! Вы думаете зачем Меркель "северный поток"??? 5-7млрд уе в казну никому не помешают!
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миф, Ксения. Мечты люмпенов что они поедут в Германию и будут получать там немецкие зарплаты, разобьются о суровую действительность, т.к. закон который вступает в силу с 2020 года, никто не читал. А там написано следующее:
- Германия открывает рынок труда не конкретно для украинцев, а для ВСЕХ кто не из ЕС - т.е. немцам что индус, китаец, сомалиец что украинец - одинаково.
- поедут не разнорабочие а люди со специальностями - т.е. больше половины украинцев, молодежь которая после школы ломанулась на клубнику и на стройку, в пролете.
- надо подтвердить знание немецкого языка - тут 99% гастарбайтеров сразу пролетают.
- надо легально находиться на территории ЕС - с этим проблемы у многих. Много украинцев едет по безвизу работать и остаются в Польше, тем самым нарушая правило 90 дней - таким в Германии грозит только депортация а никак не работа.
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Чушь! Считать можно все что угодно, а реальность совсем другая. Поляки уехали намного раньше как в Польше начали платить более менее пристойные ЗП! Так что украинци тут не причем.
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ездили сначала все, и те же чехи. Но потом поляки сдались и открыли рынок труда для украинцев, а чехи нет.
В результате чехи вернулись, а поляки так и ездят по европе.
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Так ты сравниваешь ер с пальцем, **** той Чехии?
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Не напали через те що українці ж, скоріше продовження якогось конфлікту
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Точно так же, как в Украине фсб, руками украинских националистов убивает атошников и делает теракты, точно так же в Польше фсб курирует акции вандализма и подобные мероприятия, сделанные руками польских националистов. Государства Польша и Украина соседи и исторически злейшие враги кацапстана и ваты на форуме. Разделяй и властвуй.
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Нафиг ты это казламордому рассказываешь? Он тебя не услишит у него задание разжигание ненависти, методичка у него такая!
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поляки и без ФСБ считали и считают украинцев 3-м сортом.
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Наразі ти мабуть і є ватою 3го сорту Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України - Цензор.НЕТ 6362.
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Якщо ви такі є,то чому вас такими не вважати?терпеливе бидло та алкашня,яке у себе дома не може лад навести й преться за кордон у рабство
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да так и есть, к сожалению. Спорить не буду.
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Носом в гавнецо польскую власть нужно обязательно ткнуть,и особенно в ОБСЕ .Ни одного случая бытовой украинофобии нельзя пропускать,но и нашим не позволять антипольские высказывания.Нельзя раздувать пожар.А Орда это умеет.
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Бене и прочим парням, которых вот-вот "деолигархизируют" не хватает рабов на заводах? Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України - Цензор.НЕТ 7468
Или не хотят нормально платить просто? Вернее, не только лишь нормально - мало кто сможет это делать Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України - Цензор.НЕТ 7396
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о норм порохоботи підігрують ршкостанівським витівкам. Це ж зрозуміло що це була провокація рашкостана. Дуже мало віриться, що поляки будуть робити пляшки і бігати по домівках - ліниві вони для цього. А ось кацапня - це їхня натура таке робити. А раби баригі так чудово розганяють ворожнечу на руку рашкостана.
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«Міністерство оборони України, підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен. Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив, що систему протиповітряної оборони (ППО )навколо Києва переобладнали за кошти компанії Рошен.

Про це він сказав в інтерв'ю Обозревателю, відповідаючи на відповідне запитання.
"Це правда. Була допомога від компанії Рошен на переобладнання, ремонт комплексів протиповітряної оборони", - заявив Полторак. За його словами, свого часу Україна мала три кільця протиповітряної оборони, проте багато обладнання відтоді було розпродано (Толік, прівєт).
"Був період, коли стратеги думали, що немає ніякої загрози (камунякі: Сіманєнко, Вітренко і атдєльно дядясаша Мароз, прівєт)- і зброю було продано або знищено, хоча, до речі, вона не була старою. Наприклад, 300-й комплекс стоїть на озброєнні більшості військових частин ППО РФ", - зазначив міністр.
Він також додав, що на сьогодні Міноборони необхідно зосередити свою увагу на декількох напрямках: "створення комплексів ППО, систем залпового вогню, артилерійських систем, ******** протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби".
"Всі ці компоненти забезпечують успіх у веденні бойових дій", - підкреслив Полторак.»
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Клас! Тепер нова молода зелена влада його оптимізує!
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А вас не дивує що написано хоч і латиницею, але все одно парускі? Кацапня спалилась.
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Написано по-польски "kurwy upainskie". Ладно польский, вы хоть русский-то знаете?
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Нормальные поляки уехали на заработки в более развитые страна,а оставшиеся поляки неудачники вот этим и занимаются. Прикиньте сами если Ахметов (Метинвест) завезёт на свои предприятия дешевую рабсилу из Узбекистана или Китая,то у нас тоже такое может статься .
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а ты не думаешь, что поляки хотели бы работать дома, в Польше, и получать нормальную зарплату? Но пока есть украинцы работающие за еду, полякам в Польше ловить нечего. Поэтому и бесятся..
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Я знаю что они ленивые , но пишут эту гадость очень ленивые и завистливые Я помню когда мордовцы в России считали сколько миллиардов долларов увозят украинские рабочие с Московии и с её колоний Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України - Цензор.НЕТ 9334
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врать то зачем? в Польше закон строго защищает польского рабочего - работа не может быть предоставлена иностранному рабочему если на нее претендует поляк!
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выставляется минималка зарплата на вакансию - и все, поляки не претендуют, все по закону, бери украинцев.
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Украинскому МИДу, прежде чем выдавать такие громкие заявления, нужно прежде всего тихо разобраться с нашими "заробитчанами" - 90% из 100% "нападение" произошло в связи с пьянством украинцев и громким дебошем. поляки этого не любят, а наши этим частенько грешат.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор, - МИД Украины
 
 
 
 
 
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