 Нападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на жилье украинцев в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - заявила пресс-служба МИД.

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Министерство обратилось к полиции с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности.

МИД отмечает также, что консульский отдел посольства Украины в Польше сих пор не получил ни одного обращения от граждан Украины в связи с инцидентом.

Ранее неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных.