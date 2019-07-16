 Нападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на жилье украинцев в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - заявила пресс-служба МИД.
Министерство обратилось к полиции с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности.
МИД отмечает также, что консульский отдел посольства Украины в Польше сих пор не получил ни одного обращения от граждан Украины в связи с инцидентом.
Ранее неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных.
Краще вдома працювати, бо в Польщі робити нічого.
Так поезда на Москву никто и не отменял! Ивано-Франковс, Тернополь, они только в Москву и ездят!
а касательно работы "вдома" для рабочего это 10000грн ПОТОЛОК! Тогда как в Польше минимум человек получает 10-12злотых в час (70-100грн) это минимум 800-1000грн смена!
щоб отримати більше, потрібно чорно працювати.
Да есть и по 14000грн ЗП в Польше. Но это для ленивых или кто не может херачить!
А кто может и хочет пахать (а поверьте таких не мало) Те получают примерно 1000уе в месяц, на стройке разумеется.
Щоб заробити більше, то треба і працювати тяжко.
Поехал он в Польшу работать на заводе токарем. Поставили его за ЧПУ. Задача у него такая, поднял болванку манипулятором, закинул в станок и куришь 15-20минут пока он ее обработает. Руками болванку поднимать категорически запрещено, сразу штраф. Хотя как он говорит она легкая и руками закинуть намного быстрее, но штраф.
Значит так, 8 часов кто еще хочет работать тот может остаться и работать сколько хочет сверх норма, он работал по 12 часов.
ВСЕ ПОЛЯКИ РОВНО ЧЕРЕЗ 8 ЧАСОВ СВАЛИЛВАЛИ ДОМОЙ!!! Говорили, - нам хватит!
Получали ЗП меньше его, разница по часам была 1злотый в час полякам платили больше.
Он как говорит, а что я буду в квартире делать? (им фирма квартиру снимала, не хостел) Я лучше на работе посижу.
вас так дивує ?
Нет конечно есть дауны которые едут в Польшу и за два месяца привозят 7000грн Но в Украине таких вообще на работу не берут!
Мало того в Украине тут один другого "зневажают" так что все впорядке!
И тут они правы.
Чехия не пускает гастарбайтеров, и в результате у них зарплата в 1,5-2 раза выше чем в Польше и чехов на заработках в Германии ты не увидишь.
- Германия открывает рынок труда не конкретно для украинцев, а для ВСЕХ кто не из ЕС - т.е. немцам что индус, китаец, сомалиец что украинец - одинаково.
- поедут не разнорабочие а люди со специальностями - т.е. больше половины украинцев, молодежь которая после школы ломанулась на клубнику и на стройку, в пролете.
- надо подтвердить знание немецкого языка - тут 99% гастарбайтеров сразу пролетают.
- надо легально находиться на территории ЕС - с этим проблемы у многих. Много украинцев едет по безвизу работать и остаются в Польше, тем самым нарушая правило 90 дней - таким в Германии грозит только депортация а никак не работа.
В результате чехи вернулись, а поляки так и ездят по европе.
Или не хотят нормально платить просто? Вернее, не только лишь нормально - мало кто сможет это делать
Про це він сказав в інтерв'ю Обозревателю, відповідаючи на відповідне запитання.
"Це правда. Була допомога від компанії Рошен на переобладнання, ремонт комплексів протиповітряної оборони", - заявив Полторак. За його словами, свого часу Україна мала три кільця протиповітряної оборони, проте багато обладнання відтоді було розпродано (Толік, прівєт).
"Був період, коли стратеги думали, що немає ніякої загрози (камунякі: Сіманєнко, Вітренко і атдєльно дядясаша Мароз, прівєт)- і зброю було продано або знищено, хоча, до речі, вона не була старою. Наприклад, 300-й комплекс стоїть на озброєнні більшості військових частин ППО РФ", - зазначив міністр.
Він також додав, що на сьогодні Міноборони необхідно зосередити свою увагу на декількох напрямках: "створення комплексів ППО, систем залпового вогню, артилерійських систем, ******** протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби".
"Всі ці компоненти забезпечують успіх у веденні бойових дій", - підкреслив Полторак.»