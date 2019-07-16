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 Нидерланды выделят $5 млн для укрепления безопасности на Донбассе

Нидерланды в рамках Программы ООН по восстановлению и строительству мира выделят для Украины 5 млн долларов на укрепление безопасности и урегулирование ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПРООН.

Отмечается, что проект под названием "Усиление национального и местного потенциала для эффективного обеспечения безопасности, правосудия и услуг по реинтеграции пострадавших в результате конфликта территориях Украины" должен воплотиться в жизнь в течение 3 лет - к середине 2022 года.

"Основное внимание проекта будет направлено на укрепление безопасности и верховенства права и усиления сплоченности общества на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Он будет опираться на работу, проводимую Программой ООН по восстановлению и развитию мира в рамках предыдущих проектов для стабилизации и повышения уровня общественной безопасности в этих областях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта будет проводиться сотрудничество с местными институтами, отвечающими за безопасность и благосостояние жителей востока страны, будет развиваться сотрудничество этих институтов с местными общинами. Будут создаваться новые и улучшаться старые механизмы для решения конфликтов, предоставляться услуги по реинтеграции бывших военнослужащих.

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"Маргинализированные слои населения больше всего страдают из-за неэффективной и непрозрачной работы правоохранительных органов и судов. Новый компонент Программы ООН по восстановлению и строительству мира, при финансовой поддержке Нидерландов, улучшит общественную безопасность, доступ к правосудию и обеспечению правопорядка и решит сложные проблемы, вызванные затяжным вооруженным конфликтом на востоке Украины", - отметила Постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева.

Программу ООН по восстановлению и строительству мира реализуют четыре агентства ООН, работает она в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областях. В целом бюджет программы составляет 80 млн долларов и поддерживается 11 международными партнерами: Европейским Союзом, Европейским инвестиционным банкос, а также правительствами Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии, Японии и Соединенного Королевства.

Источник: https://censor.net.ua/n3137684
 
 
 Топ комментарии
 
Нехай куплять ОБСЄ радар, який відслідковує хто й зввдки починає стріляти, бо ОБСЄ сліпе й глухе.
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И зачем ворам деньги выделять. Зеворовская команда все разворует
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а Вы у них самих спросите... эти врать не станут Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі - Цензор.НЕТ 4268
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Совет форумчанПравила форума
 
Це на зведення муру між Україною та Лугандоном? Так це копійки.
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Хороший подарок зебобикам....по своим карманам они эти деньги быстро рассуют...
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Мародери вже пішли. Прийшли білі та пухнасті які не крадуть.
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зелемойские не крадут?! не смешите мои тапки! Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі - Цензор.НЕТ 9666
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а Вы у них самих спросите... эти врать не станут Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі - Цензор.НЕТ 4268
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"Лебедь, рак и щука"- в ПАСЕ делегация (большая часть) голосует за возвращение РФ , а Боинг был сбит на захваченной территорией Донбасса военными РФ, и тут же финансирование Донбасса на подконтрольной Украине территории..
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тепер хоча б з'явився шанс, що не вкрадуть
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Нехай куплять ОБСЄ радар, який відслідковує хто й зввдки починає стріляти, бо ОБСЄ сліпе й глухе.
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И зачем ворам деньги выделять. Зеворовская команда все разворует
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зекомандун все ******** и по кацапским офшорам рассует
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Интересные эти деньги,как бы эти деньги не из Кремля под соусом ООН, Московия могла бы эти деньги дать напрямую,но будет заметно что преследует кремлёвский Фюрер Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі - Цензор.НЕТ 2137
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Порохатую свиноскотину выперли - теперь хоть не разворуют бесцеремонно.
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та да. теперь только с особым цинизмом. Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі - Цензор.НЕТ 87
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нехай собі краще куплять окуляри, та й всій європі на ті гроші - мое роздивляться з ким вони северний поток будують
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНидерланды выделят $5 млн для укрепления безопасности на Донбассе
 
 
 
 
 
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