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 Политика Украины
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 До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели перешли на усиленный режим несения службы, - ГСЧС

В период проведения в стране внеочередных выборов в Верховную раду Украины с 9 часов 15 июля, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ

"В последнюю неделю перед выборами организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для осуществления мониторинга обстановки по чрезвычайным ситуациям и опасным событиям, координации действий сил и средств ГСЧС, а также взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность на объектах, задействованных в проведения выборов", - говорится в сообщении.

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В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится пиротехники и авиация ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3137683
 
 
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Кого будут спасать спасатели? Хряка-мародера уже не спасти, жопоблок похоже то же в жопе. )))
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Ось нарід і визначиться обравши криворізьку шпану та за жість.
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таких переляканих виборів ще ніколи не було.
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налякали мальчіком в шортіках з мороженцем?Не соромно фейки розповсюджувати.
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які фейки ?
може то хлопчина в червонових труселях настільки переляканий, що своєї тіні боїться ?
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Ось мальчік в шортіках з мороженцем по твоєму,чи все таки охоронець УДО,може ти бачила коли,вони частенько щось там собі в зап"ястя говорять
До завершення процесу волевиявлення громадян рятувальники перейшли на посилений режим несення служби, - ДСНС - Цензор.НЕТ 536
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готовимся...
Щас прастой и мудрый нарид проголосует за 1933 - 37 год....
Им покажут скоро в северных раше ***-ях, на лесоповалах и каменных карьерах что мова, армия и вера таки имеют значения...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо завершения процесса волеизъявления граждан спасатели перешли на усиленный режим несения службы, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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