 39 человек, в том числе 8 детей госпитализированы из-за отравления на свадьбе на Ривненщине, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них 8 детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек)", - сказано в сообщении.

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Как отметили в ГСЧС, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.