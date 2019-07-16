 39 человек, в том числе 8 детей госпитализированы из-за отравления на свадьбе на Ривненщине, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них 8 детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек)", - сказано в сообщении.
Как отметили в ГСЧС, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Банкет чималих грошей вартує, а виявляється пліснявілим трунком.
Своя горилка, сало, огурчики, шашлыки, простор - и ничего лишнего....
Поперлись в кафе...
их убивает и снова и снова лезут ))