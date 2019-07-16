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Все про:отравление (1270) Ривненщина (686) ГСЧС (2147)

 39 человек, в том числе 8 детей госпитализированы из-за отравления на свадьбе на Ривненщине, - ГСЧС

На свадьбе в пгт Мизоч Ривненской области отравились 39 человек, в том числе 8 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них 8 детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек)", - сказано в сообщении.

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Как отметили в ГСЧС, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3137679
 
 
 Топ комментарии
 
Жрете всякую херню, а потом срете.
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лучше бы на ставке каком нибудь погуляли ли бы... - лето...
Своя горилка, сало, огурчики, шашлыки, простор - и ничего лишнего....
Поперлись в кафе... 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9770
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В общепите это называется -рециркуляция блюд. 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5803
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Щось недобре там до столу подавали..
Банкет чималих грошей вартує, а виявляється пліснявілим трунком.
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лучше бы на ставке каком нибудь погуляли ли бы... - лето...
Своя горилка, сало, огурчики, шашлыки, простор - и ничего лишнего....
Поперлись в кафе... 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9770
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устраивать свадьбы опасно - а они лезут и лезут
их убивает и снова и снова лезут ))
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Мене завжди дивує - чому майже кожен день повідомлення про отруєння на Західній Україні на весіллях, днях народження, поминках та інших заходах? Гриби якісь не ті їдять, рибу чи м'ясо? Ніби ж і район екологічно кращій, ніж, наприклад, на Дніпропетровщині. Чи диверсанти щось підсипають?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия39 человек, в том числе 8 детей госпитализированы из-за отравления на свадьбе на Ривненщине, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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